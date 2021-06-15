中國台山核電站出現「放射性威脅」：我們目前所知多少

8 分钟前

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 台山核電站經過近10年建設與測試，於2018年投產。

來自各方的信息顯示，中國與法國專家正在號稱世界上單機容量最大的廣東台山核電站應付一起事故。但法國合資方和中國核電站運營方的說法並不完全一致。

法國電力集團（Électricité de France, EDF）證實，台山核電站稀有氣體濃度增加，目前懷疑是燃料棒出問題。此前，美國媒體稱，法電旗下核能產品供應商法馬通（Framatome）警告台山核電站面臨「迫在眉睫的放射性威脅」，並就此向美國能源部求助。

然而，中國廣核集團台山核電合營公司稱，「連續監測環境數據顯示，台山核電站及周邊環境指標正常」。中國政府方面目前未有評論，網絡社交媒體新浪微博上則已出現熱門帖文指控西方媒體「造謠」、「炒作」。

核電分析人士對BBC中文指出，燃料棒裂縫滲漏是行內常見情況。工程人員需就此制定應對措施，直到下一次更換燃料棒時，方可把滲漏的燃料棒一併換掉。

監管全球核事務的聯合國國際原子能機構（IAEA）稱：「在此階段，本機構認為沒有跡象顯示有核事故發生。」

路透社引述IAEA稱，該機構就此事與中方官員保持聯繫。

台山核電站與法國合資方都怎麼說？

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 專家稱稀有氣體濃度增加意味著燃料棒滲漏。圖為福建福清核電5號機組裝料水池。

美國有線電視新聞網（CNN）最先在星期天（6月13日）報道，參與設計台山核電站兩台發電機組的法馬通一周前致函美國能源部報告，台山核電站面臨「迫在眉睫的放射性威脅」，並稱中國監管當局主動提升了室外核輻射量可接受下限，以避免讓核電廠停運。

不過，報道也指出，美方認為事態目前未到達「危機水平」。

「目前，連續監測環境數據顯示，台山核電站及周邊環境指標正常。」

EDF星期一在發予BBC中文的聲明中稱，台山核電站一號反應堆一迴路（primary circuit）內的「某些稀有氣體」（certain noble gases）濃度增加，而這種情況是「已知現象，經過研究，並在反應堆運營程序中予以反映」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， EDF與中廣核除了台山核電站外，也合作運營中國首個大型核電站——廣東惠州大亞灣核電站。

EDF稱已要求台山核電站合營公司召開特別董事會，並提供一切相關數據予董事查閲。

巴黎時間星期一下午，EDF再召開新聞發佈會，證實台山一號核反應堆內發現的稀有氣體是氪和氙，而其積聚似乎與部分燃料棒出問題有關，但氣體積聚水平低於中方允許上限。中國廠方已在許可限度內排放部分氣體。

EDF一位發言人稱：「我們並非發生了堆芯溶解事故，我們不是在談污染，我們在談的是在操控下排放。」

香港澳門未檢測到超標輻射

香港核學會主席陸炳林博士接受BBC中文採訪時估計，具體情況可能是機組內有燃料組件滲漏，使迴路內稀有氣體增加。

香港能源策略顧問公司The Lantau Group經理余德偉（David Fishman）也有類似看法。他對BBC中文記者指出，透過監測迴路內氙水平有否偏高，來得知燃料棒有否出現滲漏，是世界核能行業常見做法。

余德偉說：「一般要是檢測出燃料棒滲漏，現場工程師有責任在可行情況下，以適當策略維持機組運營，直到下一次更換燃料時，他們才能一併移除受損的燃料棒。」

圖像來源，iStock 圖像加註文字， 氙等稀有氣體難以與其他物質產生化學反應。

陸炳林博士向BBC中文記者解釋一迴路內氣體的標凖處理程序：「一迴路的氣會被抽出放入儲存缸，等到輻射濃度減低，再加以稀釋和過濾，直到輻射劑量低於安全標凖，然後才釋放到大氣，所以不應構成環境污染。」

「所以台山核電站周邊環境正常， 香港也測不到任何輻射水平增加的異象。直至現在，上述情況也未曾達到零級事故，所以不應有任何嚴重風險。」

所謂「零級事故」，是IAEA與經濟合作發展組織核能署（NEA, OECD）共同制定的「國際核事件分級表」八級分類中最低一級，意指「在安全上沒有重要意義的偏差現象」。

實際上，1微希相等於1微戈瑞。每小時低於0.3微希或0.35微戈瑞，是港澳兩地各自規定的正常水平。IAEA指出，人體每年在自然環境下吸收的核輻射為2.4毫希沃特（millisievert, mSv，毫希），即每年2400微希，或每日6.58微希，或每小時0.27微希。

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 中廣核近年也自行開發核電機組技術。

香港特區政府保安局回應BBC中文記者有關台山核電站疑似事故的查詢時稱，香港與廣東省核應急委員會辦公室「有緊密的合作和溝通，並已就廣東省內核電站訂立相關的通報機制」，「根據天文台的輻射監測結果，香港的環境輻射水平在過去一年一直維持正常」。

澳門也與廣東省建立了類似的通報機制。BBC中文記者曾就最新一次疑似事件向澳門特區新聞局查詢，截至發稿時未有答覆。

至於法馬通為何要就台山核電站疑似事故與美國能源部聯繫，余德偉推測，這有可能因為中廣核在美國「實體清單」榜上有名，而法馬通需要應用來自美國的技術、數據甚至是文獻，幫助中廣核解決台山核電站的麻煩。

「而其中一項寫到法律裏頭的豁免理由就是為了維護運營安全。」

路透社引述法馬通稱，該公司正「支援在核電站解決困局的努力」。

單機容量全球最大的台山核電站

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 2018年1月9日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂與訪華的法國總統馬克龍一同為台山核電站揭牌，象徵全球首個EPR反應堆上線。

EDF與中廣核集團於2008年以EDF持股30%，中廣核持股70%比例，成立台山核電合資有限責任公司，在廣東省台山市赤溪鎮建設並運行兩座第三代歐洲壓水堆（European Pressurized Reactor, EPR）機組。

兩座機組單機容量175萬千瓦，使台山核電站成為世界上單機容量最大的核電機組，同時是中法兩國能源領域的最大合作項目。

其中，一號機組於2009年10月動工興建，是全球首個EPR核反應堆。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國輿論曾質疑政府核能部門對台山核電站工程監管不足。

BBC中文記者比對中廣核台山核電合營公司官網、香港特區政府新聞處新聞公報與澳門特區新聞局新聞稿，台山核電站在2019年8月首次發生運行事件，至今已發生事件共有七次，全部被界定為0級事故。最近兩次發生事件為2021年2月21日與4月5日。

中國生態環境部官方網站上刊登中國放射防護領域專家鄭鈞正教授2011年評論福島核事故的一篇文章稱，「國際核事件分級表」中第3級或以下事故「不宜渲染成於事無補的核事故」。

不過，2019年8月20日首次事故——與通風系統有關——與2020年1月6日一起配電盤故障，在事發九天後方向港澳通報。其餘事故從事發到通報相隔一至兩天。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 深圳與廣州等廣東城市對電力需求龐大。

EPR反應堆

ERP技術由法馬通於1990年代中期開始設計，每台機組預計使用壽命為60年。廠方稱其優點為採用了先進的安全與能效技術，產生廢料比傳統反應堆為少。

法馬通曾是Areva旗下企業，2009年被轉售給EDF。2015年Areva部件被法國監管部門揭發有質量問題，使中、法、芬蘭三處核電站建設陷入停頓。中國台山核電站不久恢復建設，但直到台山機組投產為止，弗拉芒維爾與奧爾基洛托機組工程仍受工程延誤與建設費用持續超支影響。

中國核能現狀

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國仍把"安全有序發展核電"列為能源發展戰略之一。

據中國核能行業協會今年4月發表的《中國核能發展報告2021》，截至2020年12月底，中國大陸地區商運核電機組共48台，總裝機容量4988萬千瓦，僅次於美國、法國，位列全球第三。全國在建核電機組17台。