香港國安法：警方二度搜查《蘋果日報》，總編輯等五人涉嫌「勾結外國勢力」被拘捕

2021年6月17日凌晨1点53分 最近更新： 8 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港警方國安處警員把壹傳媒行政總裁張劍虹（中）押入壹傳媒總部大樓，部分編採播報器材已被警方限制使用。

今早七點左右，香港警察國安處引用《國安法》搜查壹傳媒集團總部暨《蘋果日報》報社，並以涉嫌「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」拘捕包括《蘋果日報》總編輯羅偉光在內的五名報社高管。

這是繼2020年8月以來，香港警方再次大規模搜查該報社。香港警務處國家安全處高級警司李桂華星期四（6月17日）表示，國安處根據法庭搜查令執行搜查，並獲法庭授權檢取新聞材料。警方出動500餘人執行有關行動，並凍結《蘋果日報》三家關聯公司資產共1800萬港元（232萬美元；1488萬元人民幣）。

根據香港本地媒體報道，被捕高管包括壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光和蘋果動新聞平台總監張志偉。逾100名警員圍封報社，記者編輯等職工進入大樓時要向警方登記，部分編採播報器材已被警方限制使用。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蘋果日報總編輯羅偉光

壹傳媒創辦人黎智英去年被捕之後，法院引用《香港國安法》拒絶讓其保釋，他其後因其他遊行集會相關案件被判監禁。

警方聲明稱，星期四清晨被捕的是四男一女，年齡介乎47至63歲。「他們涉嫌違反國安法第29條『串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪』。警方亦曾到被捕人的住所進行搜查。五人現被扣留調查。」

李桂華在報社外會見記者時稱，警方調查發現，從2019年開始到現在（注：《香港國安法》2020年6月30日香港時間23:00生效），《蘋果日報》有數十篇呼籲外國制裁香港和中國大陸的中、英文文章，警方認為「有好強烈的證據」採取是次抓捕與搜查行動，並不排除隨後有其他人被捕。

李桂華又稱，警方「對新聞自由相當重視」，但國際公約允許因國安理由搜查新聞機構。他呼籲新聞記者「不要招惹嫌疑」。

在去年8月的搜查行動中，香港警方拘捕了黎智英、他兩名兒子和四名壹傳媒高層。黎智英被起訴詐騙、「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」和「妨礙司法公正」罪等。

其中，檢方就「勾結」罪等申請將案件送交高等法院審理，星期三（15日）獲西九龍裁判法院批准。由於高等法院判刑權限為無限，意味著黎智英一旦被裁定有罪，可被判處最高無期徒刑。