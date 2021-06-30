香港《國安法》一週年：電影審查設國安「紅線」 引發業界對過度審查的擔憂慮

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圖像來源，Getty Images

香港《國安法》實施一週年，「維護國家安全」的元素開始滲入到社會的方方面面，電影產業未能倖免。業界還在觀望中， 但針對可能到來的過度審查， 已有電影人開始憂心忡忡。

6月早些時候，香港政府發佈新指引，要求屬下的電影、報刊及物品管理辦事處（簡稱「電檢處」）在審查電影時增加「國家安全」的考量。新指引要求電檢處需要留意影片如何描繪可能「構成危害國家安全罪行」的行為或活動，而如果整部影片對觀眾產生的影響「可能會危害國家安全或危害維護國家安全，檢查員就應得出影片不宜上映的結論」。

新的指引實施後，一部以2019年香港示威浪潮為背景的短片《執屋》製作團隊隨即宣佈，因為無法及時取得放映許可，將取消在當地一個短片節公開放映的計劃。電檢處沒有直接評論這部短片有沒有違反新的審批指引，只表示仍然在處理相關的申請。

電影審查在香港不是新鮮事物，港英政府在數十年前也因為政治原因禁止一些電影上映，但隨著時勢改變，這種審查在香港主權移交前後變得寬鬆，如今再次收緊，令業界擔心做法會否令電影的投資者卻步。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 香港政府強調，香港《國安法》不會影響當地人"依法享有的各項基本權利和自由"。

無法掌握的「紅線」

香港電影業界關注的其中一焦點，在於新的指引沒有具體說明量度的標凖，反而要求負責審查的官員自行判斷，就可能令這些官員寧願以更嚴的標則審核電影，造成過度審查。

香港媒體引述當地浸會大學電影學院副教授吳國坤舉例說，電影提及中國大陸人到香港犯案、兩地結婚造成的社會悲劇、負責打擊貪污的廉政公署調查中國國企等橋段，會否被視為貶損中國大陸人形象和分裂國家等，電影業界無法掌握「紅線」，就會在無形中限制創作自由。

最新被懷疑封禁的短片《執屋》以香港示威浪潮作為背景，講述一名男子因為參加示威被捕，他的女友就到他家中幫助收拾雜物（廣東話稱「執屋」），但男子的父母屬於支持警察執法一方，短片就以這個設定講述兩代人的矛盾。

香港媒體當時引述該片導演說，電視只是講述親情，與政治無關，當局的做法令她不知道「紅線」在什麼地方，影響創作自由。

新的指引也引起建制派立法會議員關注，其中代表體育、演藝、文化及出版界的議員馬逢國認為，政府需要清楚解釋指引的內容，甚至給予具體的例子，讓業界可以清楚知道電影的問題。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「在自己的崗位上勇一點」敏感政治氣氛下香港電影人的堅持

香港特首林鄭月娥在6月中旬回應傳媒提問時說，她聲言香港《國安法》是用來懲治「一些違反國家安全的人」，不認為它影響了絶大部份市民的自由。

她同意當局可以與業界就新的電影審查指引有更多的溝通，同時將一些指引的內容更具體化地說明，減少對方的疑慮。

香港電影工作者總會發言人田啟文透露，目前已經收到一些政府機構的邀請，進行商討，但目前仍然沒有確定商討的時間或誰人會出席。

他接受BBC中文訪問時說，業界目前仍然是以「觀望態度」看待事件，不會覺得是「天塌下來的事」，但會想了解更多。

但他指目前來說，看不見有電影的因為電檢署新的指引，而影響製作一方開展拍攝工作的決定。

圖像加註文字， 《佔領立法會》入選了台北金馬影展，卻無法在主流的香港電影院上映。

倒退回港英年代？

香港一向都有電影審查的制度，但過去審查的焦點主要集中在描述暴力行為、搶劫謀殺等不法行為、色情等內容，劃分是否適合不同年齡層的觀眾，少有任何政治審查。

港英時代的香港以政治角度審查電影是在中共建政之後，為的是防止共產主義的宣傳禁止了許多電影上映。

另外，被封禁的還有講述中國大陸情況的台灣電影，包括講述文化大革命的1980年台灣電影《皇天后土》和1981年的《假如我是真的》，兩者都包含批評中共的橋段，香港政府以「影響與鄰近地區關係」為理由禁止在當地上映。

電影審查的尺度在香港主權移交前夕和初期開始變得寬鬆，當時不少電影都有一些批評或諷刺中共的內容，包括不少喜劇，包括《表姐你好嘢》、《國產零零漆》等，雖然無法進入中國大陸市場，卻可以如常在香港上映。

而部份港產片為了迎合其他地區的審查標凖，會為當地「度身訂造」一些橋段，例如2002年電影《無間道》，在香港和中國大陸上映時就有不同的版本。

香港與中國大陸在2004年簽訂《內地與香港關於建立更緊密貿易關係的安排》（CEPA），其中要求如果香港電影起用一定數量的中國大陸演員，而且橋段與中國大陸有關，就可以獲得與其他大陸電影一樣的待遇，包括不受中國每年進口電影配額的限制。

這令許多香港演員和知名導演為了進入龐大的市場，轉到中國大陸發展，拍攝許多符合當地審查制度的「合拍」電影。

雖然如此，這對不是合拍片的香港電影沒有太大影響，而且許多與政治相關的電影也可以正常上映。其中，講述2014年「佔領中環」運動的《亂世備忘》甚至可以獲得香港政府的電影發展基金資助，並在一些主流戲院上映。

情況在2015年開始改變，當年《十年》獲頒香港電影金像獎最佳電影獎後，沒有與過往的最佳電影獎得主一樣，在各家主流戲院重新上映，反而是戲院以不同原因拒絶。

《十年》得獎後引來香港親北京組織以至中國官媒的批評。其中《環球時報》社評形容這部電影在中國大陸觀眾看來是「完全荒誕」，描繪的場景也不可能在香港出現。中國政府也禁止大陸的媒體平台轉播當年的金像獎頒獎儀式。