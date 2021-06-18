台灣收緊港澳移民審查 「效忠宣誓」的香港公務員首當其中

53 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣政府開始以"國家安全"為由收緊港澳永久居民申請在台灣居留的條件，港澳公務員首當其衝。

2019年香港反修例運動爆發後，移居台灣的港澳人士屢創人數新高。不過，台灣政府開始以「國家安全」為由收緊港澳永久居民申請在台灣居留的條件。

有評論認為，這是台灣政府加緊政治審查。但也有人認為台灣此舉並不意外。

一位申請提早退休，已移民到台灣的前港府公務員Sammy（化名）向BBC中文說，自去年耳聞港府將開始要求公務員簽署效忠基本法聲明才能繼續工作的消息後，她便判斷台灣政府之後也會回應，對這次的新措施也並不意外。

台灣陸委會向BBC中文回函表示，依據《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》第22條之規定，香港或澳門居民申請在台灣地區居留，如有危害國家利益之虞者，其申請案得不予許可：「針對港澳居民居留定居申請案，主管機關均依相關法規審理，對個案情況沒有評論。」

香港公務員移民台灣難度增加？

據台灣內政部數據，2020年申請赴台灣居留的香港居民人數超過1.2萬人。

分析認為，台灣此刻要求申請移居台灣的港澳公務員「自我揭露」，是回應今年初開始，港府對香港公務員要求宣誓效忠基本法的新規定。

圖像來源，Davies Surya/BBC 圖像加註文字， 逾17萬名香港公務員中，約百多人拒絶宣誓，另外亦有一批公僕在當局發出宣誓文件前離職。

今年以來，港府依據港版《國安法》和「愛國愛港者治港」的原則，要求現職17萬公務員宣誓效忠特區政府和《基本法》，否則不能繼續任職。港府宣稱，此舉理所當然，是「對外展示公務員明白公眾期望」。

官方數據稱，香港有17萬名公務員，其中有129名人拒簽後辭職或被勒令停職或離職。

正式移民台灣已有半年的Sammy說，耳聞政府會要求公務員簽署宣誓時她還在工作崗位，但移民台灣手續幾乎辦妥。她提醒同事及友人，「要走就快走」，以免屆時面對港府要求宣誓時進退兩難。

針對台灣針對有公務員背景的港澳人士增加審查條件，Sammy向記者說自己並不反對。他說，「香港一國兩制名存實亡，台灣面對潛在滲透，自保也是合理。」

2020年10月，多家台媒報導稱，香港居民李彬豪在台工作期間，曾接受香港人士委託，僱用台灣徵信業者跟拍在台香港示威學生，並將影像及照片送回香港。李彬豪事後被台灣法院認定違反在台「居留目的」，被強制驅逐出境。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 林榮基移民台灣重開銅鑼灣書店。此次台灣收緊移民審查，目標主要還是港澳公務員。

開設台灣移民顧問公司的港人張家梁向香港《蘋果日報》分析稱，台灣陸委會此舉確實是出於政治考量，目的是防止台灣被政治滲透。

不過，張家梁解釋，之前台灣在審查港公務員申請時，就早已會審查申請人是否可能涉及所謂「間諜活動」。但他表示，台灣對公務員的定義很寬，可能在官方大學當IT科技員工都有可能被台灣定義為公務員。不過，這並不代表曾宣誓效忠港澳政府申請移居台灣就會失敗。「因為決定權在台灣政府手上，當局可以加長留台時間以觀察作為批准的附加條件。」

關於在台生活，Sammy則告訴BBC，因為之前擔任公務員的積蓄，在物價相對低廉的台灣過的生活不算差。但她觀察到，許多港人在台灣仍是努力工作：「大家都適應得不錯，食物和居住質量更比香港好，但稅務和工作流程和效率等，仍要多適應和了解。」

台港政府關係跌到谷底

台灣與香港兩地政府關係，自2019年香港示威爆發後，便越來越緊張，除了彼此批評之外，雙方不斷推出新政策，公務和民間往來都已受到影響。

許多正凖備移民台灣的港澳民眾，便在眾多網路社區裏提到了種種憂慮。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 學者分析，此刻台灣祭出新的審查要件，是在回應香港政治體制變化，

譬如，過往港澳居民申請在台居留，只需填寫近10年的工作經歷，台陸委會的新規定則是需提供過去所有工作經歷。

2020年，台內政部還新增規定，申請移居台灣的港澳民眾須申報過去曾或現在於中國大陸公務機關、政治性機關或黨政軍，或其於香港、澳門投資之機構或新聞媒體工作。

同時，兩地政府合作也面臨嚴峻挑戰。

2020年6月，台陸委會宣佈新的香港援助方案，將設立台港服務交流辦公室，為來台灣的港人，包括尋求庇護反政府示威者提供服務，引發香港政府及大陸國台辦嚴厲反對。香港《國安法》通過後，許多台灣在港官員陸續回台，在港專任工作人員只剩下個位數。

同年5月，同樣因為簽證問題，港府宣佈將會暫時關閉駐台灣的經濟貿易和文化辦事處（簡稱「經貿文辦」）。港府併發佈新聞稿，特別抨擊台灣政府駐港辦事處，為香港示威浪潮中的暴力示威者和「破壞香港繁榮穩定的人」提供支援，是「挑釁行徑」。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所，蘇紫雲教授向BBC中文說，他判斷《國安法》生效，香港政府已開始「內地化」——與中國大陸各省體制慢慢一致：「譬如個省都設有國安廳，對區域有政治審查」。