中共建黨百年紀念日將至 當局加強宣傳造勢捍衛「中國模式」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一名延安的賣家在銷售毛澤東和習近平的畫像。

當美國總統拜登（Joe Biden）在一連串的國際會議上呼籲建立聯盟遏制中國的影響力時，美中關係似乎劍拔弩張。但在中國境內，氣氛卻截然不同。中共正在緊鑼密鼓地籌備其百年大慶。

一如北京近幾日飆升的氣溫，中國共產黨為7月1日建黨一百週年精心籌備的一系列活動也即將達到高潮——為了確保該日在天安門舉辦的一場盛大慶典萬無一失，北京已進行了兩天的演練。當局還要求市區的鴿子等家養鳥類待在家中，禁止在白天被放飛。

宣揚中共的「豐功偉績」並不只限於這場慶祝大會。過去幾個月來，中國多地影院被要求放映《金剛川》、《紅海行動》等愛國主義電影；延安、遵義等紅色景點被前來開展黨建活動的旅行團擠得水洩不通；一些城市的公交車上，從車廂到座椅都貼滿了紅色革命故事。

在中共凖備慶祝它的百歲生日之時，正值中國和西方在意識形態方面的分歧達到數十年來最嚴重的地步之際。

西方多國指責中國在香港、新疆等地侵犯人權的做法，並在新冠病毒溯源問題上「不透明」。美國總統拜登多次表示，相對於中國的威權主義，美國將捍衛民主自由的價值觀。而中國則指責西方試圖阻礙中國的崛起，並稱疫情「扯下了美式民主『國王的新衣』」。

政治學者們認為，中共將此次紀念日視為證明政權合法性的重要機會。無處不在的宣傳攻勢向中國民眾傳遞了同一個信息：只有黨才能讓中華民族走向復興。

中共百年

1921年7月，十餘名年輕的共產主義小組成員在上海法租界的一處洋房內秘密召開了中共的首次會議。當時的中國四分五裂，在國際舞台上影響甚微。但隨著中共在內戰中取得勝利，並經歷了激進的毛澤東時代和隨之而來的「改革開放」，中國已成為一個擁有核武器的世界第二大經濟體，中共也成為有超過9000萬黨員的超級政黨。

儘管外界不乏對北京日益加強的社會控制和壓制言論自由的批評，中共的領導人們聲稱其已實現了中國人一個多世紀以來夢寐以求的現代化和繁榮，官方媒體將此標榜為「中國道路」或「中國模式」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 北京市中心的天安門地區已經開始安裝慶典的相關設備。

作為造勢活動的頂峰，中共官方的慶祝大會將於7月1日在天安門廣場舉行。當局尚未公布大會的細節。但據報道，和2019年舉行的慶祝中共建政70週年的活動有所不同，大會不舉行閲兵式，但中共中央總書記習近平將發表講話。

由於要籌備慶祝活動，北京市的多個熱門景點，包括故宮博物院、天安門廣場、首都博物館、國家博物館、朝陽公園、奧林匹克公園都被關閉多日。多個地鐵站也被臨時關閉。

此前的一個周末，北京已在天安門地區和主幹道長安街沿線連續兩日舉行慶祝大會演練活動。當局稱，有1.4萬餘人參加了演練及現場保障工作。北京市中心的多個路段實施了交通管制，行人及車輛都禁止進入。

當局還全面加強安保，在北京主城區的每輛公交車上均配有兩名以上安保人員。北京從6月13日起禁止白天在主城區放飛鴿子等鳥類動物，無人機、風箏和無線電通訊工具等也被嚴格禁止。北京公安局6月15日通報稱，一名男子因在一處空地施放無人機被行政拘留。

中國共產黨執政已近72年，時長已經超過了蘇共，成為歷史上執政時間最長的共產黨。很多學者認為，中共格外重視此次週年紀念日，除了因為是整數的100週年，還因為這個日子為北京提供了一個契機，使其可以將自己標榜為在西方民主制度之外走向成功的典範。

「這幾年來，中國和西方是更加對立的，中共希望讓老百姓有這麼一種印象，如果沒有共產黨的領導是不可能有現在中國的領導地位，這是黨的歷史合法性，」中國戰略分析智庫研究員鄧聿文對BBC說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國共產黨將在今年7月1日迎來建黨100週年紀念日。

無處不在

「我們從年後就開始要參加各種黨史課，還有徵文比賽、知識競賽，每個人都要參加。每天都有各種通知，然後每周都要寫周總結和周計劃，要拍照上傳。基本上現在所有工作都是圍繞著建黨百年進行，」一名在江蘇地方政府工作的公務員對BBC說。

「這些黨史課主要就是讓我們學習先輩們的理想信念和付出，讓我們要堅持社會主義的信念，堅持道路自信。」

「學黨史是沒有問題的，但現在很多時候是形式主義，這就變味了，」這名公務員補充道。

除了公務員和黨員，中國的官員們希望包括非黨員在內的普通民眾也能接受「紅色教育」。

「以『永遠跟黨走』為主題，組織開展形式多樣、內容豐富的群眾性主題宣傳教育活動，大力唱響共產黨好、社會主義好、改革開放好、偉大祖國好、各族人民好的時代主旋律，」中共中央辦公廳在一份向全國發佈的通知中說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一群遊客在上海的中共一大會址前合影留念。

當局還希望普通民眾能進一步理解他們現在所享受的生活方方面面都源於「黨的恩情」，特別是在習近平的領導下，中國在消除極端貧困和反腐方面取得進步。

在西南部的重慶市江津區，當地專門升級了全區的應急廣播系統，通過4000餘個設立在農村地區田地間的喇叭播放黨史理論和革命故事，讓「在田間地頭響起黨的聲音」。

中國國家廣播電視總局表示，2021年將播出百部慶祝建黨100週年題材電視劇，形成「百年百部」的創作生產格局。

「現在晚上打開電視，幾十個衛視台清一色的都是革命打仗的電視劇，不是講解放的就是抗日神劇，」一名北京市民說道。「天天都在建黨、建國，你還能有什麼別的選擇嗎？」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中共百年 再次隆重推廣「紅色旅遊」

反「歷史虛無主義」運動

為確保百年慶典的「良好環境」，當局在加大力量壓制異見。中國國家網信辦在今年5月組織開展了「整治網上歷史虛無主義」專項行動，清理了數百萬條否定馬克思主義、中國共產黨領導的「有害信息」。

一名在省級官方報紙工作的編輯對BBC說，報社在上個月便收到指令，要求近一個月限制發佈負面新聞的頻率。另一名主流新聞網站的編輯也證實了該說法。出於安全考慮，他們均要求匿名。

觀察人士認為，這次建黨百年紀念活動對習近平個人聲望來說也至關重要。作為鄧小平以來中共最具權勢的領導人，中共在2017年將他的思想寫入黨章，並在2018年取消了國家主席的任期限制。在明年召開的中共二十大上，幾乎可以肯定他將開啟第三任期。

「他認為（前幾年）社會思想控制的放鬆讓各種各樣否認共產黨的聲音都出來了，會損壞黨的領導地位，這也就是損壞他的領導地位，因為現在是他領導中共，」鄧聿文補充道。

中國當局在今年推出新版《中國共產黨簡史》，習近平執政九年以來的內容約佔全書的四分之一。形成對比的是，新版黨史刪除了一些對毛澤東的負面描述，並大大縮減了文化大革命所佔篇幅。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 身著紅軍服裝的中國遊客在貴州赤水參加「紅色旅遊」。

習近平政府還在2019年專門創辦了中國歷史研究院，這家坐落於北京奧林匹克公園附近一個外觀恢弘的仿古大樓的研究機構在網絡上加大馬力，反駁任何可能會對民族主義敘事構成挑戰的歷史觀點。

在一篇帖子中，該機構憤怒駁斥了毛澤東長子毛岸英是因為生火做飯暴露位置，而在朝鮮戰爭被聯合國軍空襲炸死的說法。作者稱，這種說法是故意「矮化毛岸英壯烈犧牲的英雄形象」，「其心可誅」。但在文中，該研究院並未提及這種說法的來源是多本由中共官方和軍方出版社出版的回憶錄。

該研究院的另一篇文章則用一個小眾觀點駁斥了現代人類從非洲起源的說法。作者稱，「中華大地的古人類及其文化是連續進化、一脈相承的，以北京猿人為代表的古人類，確是現代中國人的祖先」。

一些知名的歷史學者為這種重新包裝歷史的做法辯護。復旦大學教授葛劍雄近期因為在一場講座中聲稱歷史研究要「強調政治的合法性，為現實服務」而引發爭議，但他回應稱不必「大驚小怪」。