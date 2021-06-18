台灣證實最新一批美國軍售 「海馬士火箭」成焦點

12 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 據分析，海馬士火箭射程從42公里到300公里，預計將部署在台灣西岸，打擊範圍可達中國大陸東南沿海區域

台灣國防部周四（6月17）證實，台灣已與美國在台協會（AIT）簽署了兩項軍購案合約，分別是金額達96億2千多萬新台幣的陸軍「遠程精凖火力打擊系統」，以及金額高達390億7506萬元新台幣的「飛彈一批」，但未具體說明飛彈型號。

此次軍購是依據2020年10月美國國防安全合作署（DSCA）宣佈的軍售計劃進行。根據台灣國防部消息，此軍購案已於6月1日起生效。

回應美台軍購持續，中國解放軍本周也派遣多架軍機，連日飛入台灣防空識別區，政治角力意味濃厚。各方分析均同意，美中台三方在印太地區的軍事及外交過招，預計將繼續升溫。

「海馬士火箭」成焦點

本次軍購，在「精凖火力打擊系統」中，台灣向美採購的「海馬士」（HIMARS ）M142多管火箭系統特別引起注意。

據分析，海馬士火箭可攜帶有導引或無導引的彈頭，射程從42公里到300公里，預計將部署在台灣西岸，打擊範圍可達中國大陸東南沿海區域，預計2027年完成交付。

台灣軍事專家、前台海軍新江艦少校艦長呂禮詩對BBC中文分析稱，該裝備的服役，將為台灣軍方提供具有跨越海峽，對解放軍機場、軍港、飛彈陣地進行「源頭打擊」的能力。但他表示，即便如此，這種多管火箭系統「仍需搭配即時目標獲得系統，才能發揮有效戰力，台政府需加快向美採購『死神』無人機（MQ-9）的流程」。

戰略研究學者、台灣中正大學兼任助理教授林穎佑則向台媒分析，台灣買到的這批武器的重點是能否與美國資訊系統連接。譬如，美國的偵搜系統若能夠把數據提供給這批台灣買到的新武器，變成台美在戰場情報上能夠互通，是這筆軍售的關鍵所在。

北京回應：解放軍戰機進入台海防空識別區

圖像來源，Ministry of National Defense, Taiwan 圖像加註文字， 中國空軍的轟-6遠程轟炸機（台灣國防部照片）。

針對回應美台軍事互動，解放軍這幾日亦動作連連。

譬如，美台宣佈簽署軍購合約的當天——即6月17日，台灣軍方稱有8架解放軍軍機（殲-16戰機等）飛入台灣西南海域的防空識別區（AIDZ）。事實上，本周早些時候——即6月15日，台灣國防部稱解放軍派遣28架軍機飛入台灣西南、東南防空識別區。

據台灣國防部官網6月15日在推特上發佈的"即時軍事動態"顯示，中國軍方派出了1架運8反潛機、4架轟6機、1架運8遠幹機，2架空警500、14架殲16及6架殲11飛入台灣西南防空識別區及台灣東南海空域。

台灣軍方還說，這是今年4月12日25架中國軍機擾台後創下的單日飛入台灣空域架次最多的一次，引起台輿論高度關注。

台灣國防部智庫「國防安全研究院」蘇紫雲博士對台媒分析稱，從解放軍軍機的機種與飛航軌跡判斷，解放軍此舉應是針對美軍「雷根號」航母14日進入南海，但政治意圖（秀肌肉）大於軍事挑釁。

台海情勢持續為國際焦點

針對台海情勢，美國最高軍事指揮官、參謀長聯席會議主席麥利（Mark A. Milley）周四（6月17日）在美參院回答議員詢問時稱，中國解放軍短期內武力攻台的機會不大。

麥利說，雖然台灣仍被中國視為其「核心國家利益」，但他近期幾乎看不到北京有意圖或動機發起軍事攻台行動：「現在沒有理由動武，中國知道這一點，因此我認為當前或不久的未來武力攻台的可能性都很低」。

他並表示，中國仍需要一段時間才能夠發展出實際的軍事力量，去佔領整個台灣。

與此同時，與台灣外交關係往來並不熱絡的加拿大保守黨籍聯邦眾議員庫柏（Michael Coper）向加拿大國會提出「加台關係架構法」（Canada-Taiwan Relations Framework Act），試圖給強化「加台關係」提供法律架構，草案6月17日在國會一讀通過。

庫柏解釋，自1970年至今，加拿大與台灣一直沒有任何正式關係，導致雙方關係互動複雜，外交往來存有重大不確定性。草案重要內容包括，「允許台灣政府駐加拿大代表辦事處稱為『台灣代表處』」等。