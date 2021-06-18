香港國安法整頓《蘋果日報》：警察二度搜查後報紙加印 兩高層被起訴「串謀勾結」罪

42 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 通常最先有當天報紙出售的香港九龍旺角街頭有民眾連夜到來購買《蘋果日報》。

香港警察國家安全處二度搜查壹傳媒暨《蘋果日報》報社、拘捕五名高管與高級編輯並凍結報社資產1800萬港元（232萬美元；1488萬元人民幣）之後一天，該報如常出版，一些地區有民眾連夜在報攤購買凌晨首批上市報紙。

《蘋果日報》官方宣佈於星期五（6月18日）印行50萬份報紙，是該報最近6月4日高峰印行8.3萬份的六倍。一些報販對BBC中文記者稱多了年青人買報，也有人買入《蘋果》派發。

香港警方星期五宣佈起訴壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光與三家關聯公司「勾結外國境外勢力危害國家安全罪」。香港保安局長李家超星期四（17日）拒絶明言購買《蘋果》報紙或在網上轉發其內容，會否在《國安法》下構成刑事犯罪。

英國與美國對香港警方搜查報社表達批評與關切，中國外交部駐港公署命令外國「收回破壞香港法治的黑手」。

香港警方聲明稱，59歲的張劍虹與47歲的羅偉光星期六（19日）早上將被押往法院提訊，警方同時發出檢控書，下令《蘋果日報》、蘋果日報印刷公司和Ad Internet Company派代表出庭應訊。這三家公司即《蘋果日報》報社本身、報紙印刷廠和持有蘋果日報網站的公司。

壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏和蘋果動新聞平台總監張志偉仍被警方扣查。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 6月17日，香港《蘋果日報》總部再次被警方大規模搜查，警方稱出動500餘警力執行是次行動。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 黎智英被收押前對BBC說：「這只是安穩地過我的生活。但如果我坐牢，我就是有意義地過我的生活了。」

連夜排隊買報

在新界元朗，早晨已過去一半。已退休的金女士從報攤買了一疊《蘋果日報》，隨即向路人和周邊食店派發。

金女士對BBC中文記者說：「我想支持《蘋果日報》，從而支持香港的新聞自由。我暫時買了10份，打算進市區沿途每個報攤買一些再發。」

金女士說：「我想現在香港是越來越危險的地方，但是我們覺得該要做的還是得盡力去做。」

另一位報販王先生說，明顯多了年輕人來買報，不少人買十份。他不願猜測《蘋果日報》還能不能繼續出版，但他會留起數份做紀念。

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 市郊報攤中午前仍有《蘋果日報》出售，市區報攤在上班尖峰時間結束之際基本賣光。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 多位報販稱今天多了年輕人購買《蘋果日報》。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 一些報攤稱有顧客付款買下報紙供報販免費派發。

香港島灣仔一位不願透露姓名的女報販表示，她的報攤09:00前已經賣完700多份《蘋果日報》，而平常只會賣出100多份。另一位女報販稱，報社主動多送六倍報紙，最初有附近的報販不想要，但眼見其他報攤銷貨迅速，又想改變主意。

這位女報販對BBC中文記者說：「有人來說：『你給我數100份，錢全付你，報紙留下來，你替我派給大家看。』你看，這就我寫的『免費取閲』紙牌。」

「有些客人說：『我可是從九龍找過來的啊。』但是我也賣光了，沒辦法。」

不過，場面最熱鬧的要算是凌晨時分的九龍旺角區。這裏是傳統上香港報社把俗稱「頭輪紙」的當天初版報紙送到報攤手中開賣的地方。一些報攤更有市民排隊等候「頭輪紙」到貨。

40歲顧客Polly對法新社記者說：「我們這麼多年來都享有新聞自由，什麼都可以說，但才不過一年就都變了，倒退得很快。」

一位姓曾的讀者對路透社記者說：「你永遠不知道這份報紙什麼時候會死亡，作為香港人，我們得保存歷史，盡力掙扎。路再難走也得走，因為已經沒別的路了。」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 一些市民連夜在九龍旺角排隊購買《蘋果日報》。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 大搜查過後，《蘋果日報》校對過程成為其他媒體爭相拍攝的對象。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 警方帶走採訪室多台電腦，《蘋果日報》稱不少記者自發帶備個人電腦到報社400米外的印刷廠去辦公趕稿。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 報社遭搜查之後，《蘋果日報》發表公開信，誓言繼續出版。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 報社加印至50萬份，是「六四」週年日8.3萬份高峰的六倍。

保安局局長李家超星期四被記者追問市民購買《蘋果日報》會否被視為資助危害國家安全活動時說：「任何一個行為有否違反《香港國安法》，當然我們要看這個行為所涉及的事實及其意圖，如果一個人的目的和意圖並非危害國家安全，其行為不受法律規管。」

一位記者問及保安局「會否確保到7月1日《蘋果》沒有報紙可出」，李家超說：「我多次說，危害國家安全是極度嚴重的罪行，我們會以最嚴厲的措施依法打擊，如果法律方面是容許授權我們採取什麼措施，是有效而且依法的，我們都會做。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港出版業的至暗時刻

英美批評 中國：收回黑手

國際社會連夜回應香港國安警察星期四的搜查與抓捕行動。英國外相拉布（Dominic Raab；英國駐港澳總領館漢化名：藍韜文）批評，此舉展示北京如何利用《香港國安法》來針對異議聲音，而非公共安全。

拉布重申，新聞自由是中國在《中英聯合聲明》中承諾保護的公民權利之一。

歐盟外交事務與安全政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）表達了與拉布相同的觀點，同時稱香港居民既有權利與自由得到保障至關重要。

國際記者聯盟（IFJ）形容香港國安警察對《蘋果日報》的行動是「對香港獨立和民主呼聲的無恥攻擊」。

「這樣的襲擊有違一切國際人權標凖，代表著香港媒體史上一個可怕的新低點。新聞編採並非犯罪。」

世界報業暨新聞出版協會（WAN-IFRA）與世界編輯論壇（World Editors Forum）發表聯合聲明，要求馬上釋放被捕人員，並解凍報社資產。聲明批評《香港國安法》被故意濫用來打壓批評聲音，並散播恐懼。

總部位於華盛頓的香港民主委員會總監朱牧民說：「真相與說真相的人從來都是中共的致命弱點。」

聲明稱：「有關案件事實清楚，證據確鑿，與新聞自由毫不相關。個別外部勢力借機生事，妄言香港新聞自由甚至鼓吹「寒蟬效應」完全是混淆是非，顛倒黑白，暴露他們打著新聞自由幌子干擾香港法治，進而阻撓特區政府依法施政，破壞香港繁榮穩定的險惡用心，這種圖謀注定失敗！」