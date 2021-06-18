「豬堅強」：中國汶川大地震中倖存的「新聞動物」的故事

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圖像來源，AFP 圖像加註文字， 「豬堅強」離世，中國網民的哀悼之心引起國際媒體的關注。

在2008年汶川大地震中僥倖存活的豬堅強「壽終正寢」，牽動億萬中國網民的心，也再次成為國際媒體的「新聞動物」。

英國《衛報》刊發的報道稱「中國哀悼」，《泰晤士報》和《獨立報》都稱它在中國猶如「英雄一般」。英國廣播公司BBC以時事政治文化節目著稱的第四電台Radio4，也在其新聞簡訊中報道了這頭豬離世的消息。

「豬堅強」究竟是頭怎樣的豬？下面就來講講它的故事：

歷經地震磨難

「豬堅強」原本是成都彭州市龍門山鎮團山村村民家的一頭大肥豬。

2008年5月12日，汶川大地震發生，它被埋在廢墟之下36天，靠著雨水和木炭奇蹟般地活了下來。

2008年6月17日，它被救援人員從廢墟下救出，體重由150公斤瘦成了50公斤，虛弱得無法站立。因為它頑強的生命力，「豬堅強」的故事廣為流傳報道，成了中國的動物明星。

圖像來源，Weibo

2008年6月22日，中國民營博物館四川成都「建川博物館」收養了這頭豬，正式為它取名「豬堅強」。它在博物館中的豬舍被稱為「豬堅強之家」。每年有很多遊客到博物館中去看「豬堅強」。

2021年6月16日，「豬堅強」在「彌留」之際，中國媒體廣為報道這條消息。後來它終於在14歲高齡「年老衰竭」而死。

博物館為此所發的微博，有5億多人閲讀。

克隆後代

一般家養的豬能存活10年，因此活了14年的「豬堅強」相當長壽。

「豬堅強」很小被閹割，但中國科學家用克隆的方式，為它複製了六個後代。

2011年2月，深圳華大基因研究院從「豬堅強」身上提取了細胞樣本培養成纖維細胞，8月31日，六隻克隆小「豬堅強」在惠州順利出生。有照片顯示，小豬與「豬堅強」一樣眼睛周圍有很明顯的花斑。

不過，這六個克隆的小「豬堅強」都沒有它那麼「長壽」，在它之前已經死亡。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 汶川地震

豬已去堅強留

中國媒體報道說，在網友的眼中，「豬堅強」不僅僅是一隻豬，更重要的是「堅強」。

還有網友發表評論說：「豬堅強」用自己的一生，詮釋了生命的頑強，以後展覽在博物館，也可以讓後輩銘記那場災難！

據建川博物館透露，「豬堅強」將被製成標本，有望繼續在博物館中提醒人們那場發生在2008年的汶川大地震。