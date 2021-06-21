台灣駐港辦事處人員拒簽承諾書後大部撤走 港台政府關係持續惡化

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 台北駐港辦事處目前只剩一位台籍僱員帶領本地僱員維持運作。

台灣宣佈因駐香港辦事處人員簽證陸續到期，收縮辦事處運營。台北當局指責香港入境部門強迫台方職員簽署「一個中國承諾書」，致無法續領工作簽證。

台灣陸委會主任委員邱太三星期一（6月21日）指責港府做法是對台灣辦事處職員的「無理打壓」，台灣尊嚴不容被踐踏，又強調駐港辦事處縮減運營後服務「不會打折」。他又呼籲台灣民眾「考量國家尊嚴、社會觀感」，不要隨意出席中共建黨100週年活動。

中國大陸國台辦則指責台北當局「對插手香港事務、支持庇護黑暴勢力的罪惡毫無反省，反而賊喊捉賊，對香港特區政府正當之舉妄加指責」。香港特區政府稍早前指責台灣「為暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人提供支援」，」對港台關係造成無可彌補的傷害「。

稍早前，香港與澳門相繼關閉駐台辦事處。港澳政界熟悉台灣事務人士對BBC中文記者指出，這意味著兩岸變相關閉官方溝通渠道。中國官方智庫的香港學者認為，隨著中美關係和兩岸關係惡化，香港與台灣關係也只會持續惡化。

台灣為何收縮駐港辦事處運營？

根據台灣與香港特區政府2011年互設辦事處協定，台灣駐港最高機構以「台北經濟文化辦事處」名義運作，實際單位為陸委會香港辦事處。其服務包括核發簽證，為在港中華民國公民換發護照，辦理赴台留學、定居，提供緊急支援等。2016年民進黨蔡英文就任總統之後，2018年，陸委會任命原澳門辦事處處長盧長水出任香港辦事處處長，即香港台北經濟文化辦事處主任，但香港特區政府一直沒有發出工作簽證。

台灣星期天（20日）宣佈縮減駐港辦事處運作規模，理由是香港特區政府「屢次對我香港辦事處人員簽證設置不合理的政治條件，要求簽署『一中承諾書』，致我方派駐人員無法續留及赴任」，因此從星期一起「調整業務辦理方式」。

據台灣媒體報道，包括代理主任林振宙等七名台方派駐人員星期天從香港撤走。官方中央社引述消息人士稱，港府事前發函，要求拒絶簽署「一中承諾書」者，就必須在6月21日或以前離境。目前香港台北辦工作只剩經濟部駐港代表倪伯嘉一人負責，但他的工作簽證也將在7月底到期。

台灣陸委會主任委員邱太三在記者會上展示了被提及的「一中承諾書」，第一條即寫明，簽署人「在香港期間嚴格遵守『一個中國』原則和香港《基本法》及香港法律，不干預香港內部事務，不作出與其身份不符或有害香港繁榮穩定或令特區政府尷尬的言行」。

邱太三稱，台灣「無法接受港方單方面擅加矮化國格的政治條件」，片面違背2011年換文，因此台方工作人員「斷然拒絶」。辦事處收縮運營之後，移民簽證、留學招生等將轉至網上辦理。香港辦公地點仍將局部續租，以維持餘下服務。

至於如何違反換文內容，邱太三稱，要待有關文件完成解密程序，方能提供參考。

他說，「造成今天台港關係的倒退，究竟是誰的責任，已經不辯自明。香港辦事處面對這樣的變局，仍然信守服務人民的承諾，進行業務調整，竭力維持相關服務」。至於日後有否機會重啟，邱太三認為，「完全要看北京跟香港的思維如何看待台港互動是否有助於兩岸發展」。

香港元朗區議會副主席麥業成是香港政界少數親國民黨人士。他對BBC中文評論說，港府要求台灣駐港人員續領簽證時簽署「一中承諾書」是「強人所難」，香港關閉駐台辦事處，台灣駐港辦事處也瀕臨關閉邊緣，「變相阻斷兩岸官方交流」，最終不利兩岸交流，影響深遠。

麥業成說：「盧長水2018年獲任命之後就一直拿不到簽證，執政民進黨在這次事件上完全被動……但國民黨這在野黨是否也該做點什麼？或者透過他們的管道做些民間交流吧？讓情況不會惡化下去。」

長期研究台灣政治的澳門立法會議員蘇嘉豪也認為，多年來港澳與台灣交流，在兩岸關係中「特別重要」，這次事件反映的最大問題是政治因素如何干預民間社會的正常往來。

蘇嘉豪估計，港府在此事情上的角色也只是「接收指令」，往後如何解決僵局，也「輪不到」香港做決策。

香港與北京怎麼回應？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣在香港示威發生之後開設台港服務交流辦公室揭幕。

「台方近年的一連串行徑已嚴重破壞港台關係，令經貿文辦在台灣的運作環境日趨惡化。另一方面，經貿文辦人員亦曾受島內激進人士威嚇，種種情況讓留駐人員面臨不穩定因素，推展港台在各領域交流的空間亦在此陰影下日漸收窄。」

中國國台辦發言人馬曉光星期天在陸委會公告發表之後對官方新華社稱：」民進黨當局的有關言論表明，其亂港謀『獨』劣性不改，對插手香港事務、支持庇護黑暴勢力的罪惡毫無反省，反而賊喊捉賊，對香港特區政府正當之舉妄加指責。「

「中國香港特區和中國台灣地區進行交往當然要在『一個中國』原則的政治基礎上進行，台駐港機構當然必須遵守香港特區基本法和有關法律，當然不能有違反一個中國原則的任何言行。」

「我們正告民進黨當局，立即縮回破壞香港繁榮穩定、插手香港事務的黑手，否則必遭嚴懲。」

獲中國國務院港澳事務辦公室支持的官方智庫全國港澳研究會港籍副會長劉兆佳星期一對香港電台稱，中美關係與兩岸關係只會繼續惡化，在此背景下，大陸有意對台灣加以反制，因此港台關係也將持續惡化。

劉兆佳說：「香港與澳門結束了在台灣的辦事處，台灣在香港的辦事處也難以正常運作。官方聯繫無可避免會受到損害，至於對民間影響會有多大，一時間難以說得清楚。」

澳台關係同樣轉差

澳門特區政府在6月16日宣佈「在台灣澳門經濟文化辦事處」自19日起暫停運作，特區政府聲明稱：「一直以來，澳門特區政府始終依法處理台方在澳辦事處人員有關證件手續的審批辦理工作。然而，澳門特區政府在台辦事處人員的證件續期和新輪換人員赴台申請至今一直無法獲批，在台辦事處不得已暫停運作。」

實際上，自盧長水卸任陸委會澳門辦事處處長，即澳門台北經濟文化辦事處之後，2019年獲任命接替盧長水的陸委會專門委員張多馬也一直沒能履新。

邱太三說，駐澳門辦事處還有5位台灣派駐員工，其中代理處長陳佳鴻簽證6月27日到期，「最久的一位明年10月30日到期」，澳門特區政府也告知要簽署「一中承諾書」才可續簽證，但澳門台北辦目前業務尚算正常。

2018年2月，港人陳同佳涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎之後潛逃回港，引發香港《逃犯條例》修法風波，演變成2019年「反送中」示威，中國繼而在2020年6月30日頒布《香港國安法》，台灣也間接成為被規管對象。澳門立法會議員蘇嘉豪認為，台灣赴澳代表簽證早於這一系列事件發生之前已出現問題，因此不必深究事發背景。

然而，蘇嘉豪對BBC中文記者說：「相比於港台關係，澳台關係的歷史淵源更加深厚。在沒有兩岸直航之前，台灣人去大陸都是經澳門轉機，澳門赴台學生比例高於香港赴台學生比例，說明澳台關係更深厚、友好，沒受過什麼重大的政治事件衝擊。」