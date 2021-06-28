中共建黨百年：「虛無主義」陰影下剪不斷、理還亂的中共歷史

1 小时前

圖像來源，Reuters

中共建黨百年之際，從官方宣傳口徑來看，黨內高層要求黨員提高警惕稱， 最大威脅似乎既不是「美帝」，也不是「台獨」，而是所謂的「歷史虛無主義」。何謂歷史虛無主義？中共所論述的歷史虛無源自何時？歷史問題又為什麼會成為讓中共誠惶誠恐的難解之結？BBC中文訪問專家，查閲史料，作以下梳理。

2021年2月下旬，中共總書記習近平在「黨史學習教育動員大會」上強調，要「旗幟鮮明反對歷史虛無主義」，「澄清對黨史上一些重大歷史問題的模糊認識和片面理解」。

一個多月後，北京的國家互聯網信息辦公室（中央網信辦）所屬「違法和不良信息舉報中心」在官網、APP等渠道開設「涉歷史虛無主義有害信息」舉報專區，接受對「歪曲黨史」、「攻擊黨的領導」、「詆譭英雄烈士」、及否定「革命文化」等行為的舉報。

網信辦5月8日又表示，在「清朗·整治網上歷史虛無主義」專項行動中，已經處置「一大批散佈歷史虛無主義有害信息的違法違規賬號」，並「督促指導各網站平台自查自清違法違規信息200多萬條」。

回首1989以來的30多年，中共曾多次高調打擊「歷史虛無主義」。而這場「持久戰」，似乎仍在如火如荼地進行。中共和歷史的糾結，看來真是「剪不斷、理還亂」。

什麼是歷史虛無？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中共慶祝建黨百年，加強黨史教育也是重頭戲

最近，上海復旦大學特聘教授、中國著名歷史學人葛劍雄就歷史虛無主義的講座和答問引發巨大爭論。

葛劍雄教授首先講述了中國歷代帝王如何用歪曲歷史事件為自己服務，接著說明歷史永遠都是為現實服務的，最終的結論就是引用習近平和王岐山的話說，「通過歷史反對中國共產黨領導」就是歷史虛無主義。

上述說法或許為中共在紀念建黨百年之際在黨內開展「黨史學習教育」、大力宣揚「豐功偉績」，並對非官方的歷史觀嚴防死守的做法交待了原因，提出了一種理論上的解釋。

有中國黨史學者這樣解釋歷史虛無主義：一般層面上，這個概念泛指否定國家、民族歷史和民族文化；二是特定意義上專指否定近現代史、中共黨史、中共建立的新中國的歷史。

中國官方「中國互聯網聯合闢謠平台」慶祝中共建黨100週年專頁上刊登的文章稱，對前者，黨採取的態度是說「不」；對後者，黨採取的態度是「旗幟鮮明地反對」。

近來中國官方、學者和媒體都經常用這樣一句古語來警示自己：滅人之國、必先去其史。歷史虛無主義被提到了事關政權生死存亡、中國社會發展方向的高度上。

三十年驅之不散的陰雲

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中共歷代領導人

中共第一代、第二代領導人毛澤東和鄧小平都沒有明確提過歷史虛無主義問題。據中國知名歷史學者章立凡考證，中共現在這種特定意義的反歷史虛無主義始於三十多年以前的1989年。

那一年，中國和世界都發生巨大的變化。東歐有共產主義的垮台，中國有天安門「六四」事件。一系列政治風波猛烈衝擊著中國人的思想，就連中共高層之內都出現嚴重分歧。

風暴之後不久，中共高層就明確提出必須反對歷史虛無主義。

當年12月，因「六四」期間打壓抗議示威有方而從上海市委書記升任中共總書記的中共第三代領導人江澤民提出，「資產階級自由化」導致「民族虛無主義」和「歷史虛無主義」泛濫，是搞亂黨內思想的因素之一。

學界也普遍認為，這是作為中共最高領導人的總書記第一次明確提出反對歷史虛無主義。

自那以後，凡是與中共正統史觀有出入的觀點，都隨時可能會被扣上虛無主義的帽子。

第四代領導人胡錦濤任中共黨魁期間，中共中央也多次提出反對歷史虛無主義。而第五代的習近平2012年上台後，在歷史問題上進一步加強控制。

2013年1月5日，習近平在新進中央委員會委員學習貫徹十八大精神研討班上發表講話，將歷史虛無主義稱為前蘇聯解體的主要原因，還稱國內外敵對勢力「攻擊、醜化、污蔑」中共歷史，根本目的就是要推翻共產黨的領導。

此後，習近平多次重申要「旗幟鮮明」地反對歷史虛無主義。八年後的今天，這場習近平高度重視的鬥爭仍在繼續，北京也沒有說過取得了任何「階段性的勝利」。

「兩個不能否定」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中共第一代領導人毛澤東和習近平

牛津大學專門研究中國政治的張強博士對BBC中文分析認為，中共在歷史問題上的糾結，在習近平試圖解決該問題的努力中得到了最集中的體現。

在2013年1月的講話中，習近平首次提出了「兩個不能否定」的提法，即「不能用改革開放後的歷史時期否定改革開放前的歷史時期，也不能用改革開放前的歷史時期否定改革開放後的歷史時期」。

這種說法本身就被很多熟悉中共歷史的學者和專家認為是自相矛盾的。

原中共總書記趙紫陽的秘書鮑彤之前接受BBC訪問時明確指出，「改革就是改掉毛澤東的制度」。

毛澤東時代「以階級鬥爭為綱」，中國人民一貧如洗，當局卻不斷發動政治運動，「大躍進」引發的大饑荒導致數千萬中國人淪為餓殍，文化大革命更使當時的中國國民經濟瀕於崩潰的邊緣。

毛澤東死後，包括他的夫人江青在內的親信集團紛紛鋃鐺入獄。鄧小平幾乎完全擯棄毛時代的政策，開啟經濟改革，對外開放。

圖像來源，Web 圖像加註文字， 1981年中共作出了《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，決議"徹底否定文化大革命"。

儘管改革開放與毛澤東的理念幾乎完全相左，但中共卻一直沒有全盤否定毛的歷史遺產。

全盤否定毛，中共擔心這可能會給自己奪取政權與執政的合法性帶來難以估量的影響；然而，習近平被俗稱為「前三十年後三十年」的「兩個都不否定」不僅只是一個權宜之計，而且也凸顯中共歷史觀的自相矛盾；

如果嚴格禁止「否定改革開放前的歷史時期」，那麼中共在1981年《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》中提出「徹底否定文化大革命」，在習近平時代就也應該會被劃為「歷史虛無主義」了。

一塊燙手山芋

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中共也是靠革命起家

在中共反對歷史虛無主義的持久戰中，「革命」成了一塊燙手的山芋。

中共官方對歷史虛無主義的論述中，基本上都會對「告別革命論」進行批駁。中共的正統史觀歷來讚美革命，而對任何「改良」甚至「不徹底的革命」都嗤之以鼻。

但在「六四」之後的政治高壓下，一些中國知識分子開始反思所謂「激進主義」。九十年代初，馬克思主義哲學家李澤厚提出了「告別革命」的論點。

在1994年在中國大陸出版的一篇訪談中，他說：「政治激進主義在80年代末被推到了極端」，而戊戌變法的譚嗣同就是「近代激進主義的開頭」。

他還說：「辛亥革命是搞糟了，是激進主義思潮的結果：清朝的確是已經腐朽的王朝，但是這個形式存在仍有很大意義，寧可慢慢來，通過當時立憲派所主張的改良來逼著它邁上現代化和『救亡』的道路。」

這種與中共正統革命理論背道而馳的言論，遭到中共理論界的一致聲討，至今仍被當作「歷史虛無主義」的重要表現之一嚴加批判。

在北京認為「穩定壓倒一切」的時代，「革命」早已成為一個敏感話題。中共宣傳機構一方面不得不狠批「告別革命」，以維護中共的革命合法性，另一方面卻害怕貧富差距、腐敗等導致越來越多的「群體事件」，所以希望民眾「告別革命」。

從建黨到建政，革命給中共帶來一片江山。時至今日，對革命的擔憂，卻讓它成為反虛無中一塊最燙手的山芋。

一台火爆大戲

中共宣傳機構自九十年代以來，得到授權批判革命派領袖孫中山， 稱讚復辟帝制的袁世凱的言論在公開出版物上發表。

2003年，中央電視台在黃金時段播出電視連續劇《走向共和》，劇中對慈禧太后和袁世凱進行非常正面的描寫，而對孫中山明褒暗貶。據飾演孫中山的演員馬少驊後來說，劇組當時竟然將孫中山定位為「毫無思想的『憤青』」、「攪屎棍」。

因為該劇影響巨大，招致中共理論界元老的大力反彈，甚至直接給胡錦濤寫信，因此央視不得不隨播隨刪，並取消了後續播出。

但報道說，該劇的歷史觀並不是劇組和電視台自作主張，而是經過中宣部直接批准的。

《南方周末》曾經透露，劇組專門聘請湖南省委副書記文選德和中宣部文藝局副局長李牧等作為顧問進行把關，劇本每寫完五集，就馬上送到「重大革命歷史題材影視創作領導小組」進行審讀，經四次修改才獲得通過。

中共在「革命」問題上的自相矛盾，在2011年紀念辛亥革命一百週年時更是體現得淋灕盡致。

當時，儘管《人民日報》盛讚辛亥革命「打開了中國進步的閘門」，但其旗下小報《環球時報》卻發表題為「紀念辛亥百年，告別革命情結」的社評，將中國近代史上的戰亂，包括日本侵華，都歸咎於這場革命。

社評說：「在辛亥革命後的最初幾十年裏，中國曆經戰爭，死人無數，當時的中國『主義』林立，不同的利益及道路激烈競爭。中國能被日本那樣輕易地蹂躪十幾年，一半以上的原因是當時的中國『天下大亂』，這種『亂』送給了日本不可思議的機會。」

社評說中國人「或許該換一個思路」，「耐下心來，再給自己幾十年甚至上百年從容不迫的發展。」

一個難解死結

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中共第五代領導人習近平

《環球時報》的論點與黨報《人民日報》的正統史觀南轅北轍。這本應歸為「歷史虛無主義」的論調卻堂而皇之地在《人民日報》子報上刊登。

習近平在批評歷史虛無主義時，說是「國內外敵對勢力」為煽動推翻共產黨領導和社會主義制度而拿歷史做文章。但是，被批判為虛無主義的內容，例如《走向共和》，大多都是體制內知識分子的作品，很多是在官方媒體及公開出版物上發表的，甚至是中宣部直接參與審核並認可的。

從以上事例來看，共產黨批判「歷史虛無主義」，很大程度上似乎是「自說自話」。

牛津大學的張強博士指出，現在的中共，既要維護暴力革命的合法性，又要普羅大眾放棄革命來確保自己安穩執政；既要維護左派精神領袖毛澤東，又要堅持權貴資本主義的道路。

既要他人正視歷史，又不允許公開辯論歷史上中共曾經犯下的一系列錯誤......