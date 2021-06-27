中國哈爾濱「龍人」頭骨近90年後重現帶來震撼突破

帕拉布·戈什（Pallab Ghosh）

BBC科學事務記者

52 分钟前

圖像來源，Kai Geng 圖像加註文字， 龍人的頭骨很大，但大腦尺寸和我們人類大腦的平均大小差不多。

中國研究人員將一個古老的人類頭骨公之於眾，這可能屬於全新的人類種群。

該研究小組聲稱，在尼安德特人（Neanderthals）和直立人（Homo erectus）等已知的古人類種群中，這是進化史上最接近我們的近親。

這個綽號「龍人」（Dragon Man）的標本代表著至少14.6萬年前生活在東亞的人類種群。

有人於1933年在中國東北的哈爾濱發現這一標本，但直到最近才引起科學家們注意。

有關頭骨的分析文章發表在《創新》（The Innovation）期刊上。

倫敦自然歷史博物館的克里斯·斯金格（Chris Stringer）教授是英國人類進化領域的權威專家之一，也是研究小組的成員。

「就過去一百萬年的化石而言，這是迄今為止最重要的發現之一，」他告訴BBC。

「你現在看到的是人類的一個獨立分支，沒有走向直立人（人類種群），而是代表了一個長期獨立的血統，在這一地區進化了幾十萬年，最終滅絶。」

圖像來源，Kai Geng 圖像加註文字， 龍人外表的藝術再現。頭骨表明他身體強壯結實。

研究人員表示，這一發現有可能改寫人類進化史。他們的分析表明，與尼安德特人相比，新發現的人種與直立人關係更密切。

他們將這個標本歸為新類：龍人（Homo longi），英文來自漢語「龍」的發音。

「我們找到了失散已久的姐妹種群，」中國科學院和河北地質大學教授倪喜軍說。

他告訴BBC：「我當時喊道『天哪！』我不敢相信它保存得這麼好，你可以看到所有細節。真是驚人髮現！」

與其他人類種群（包括我們）的頭骨相比，這個頭骨大很多。但它的大腦尺寸與人類相當。

龍人的眼窩很大，幾乎呈方形，眉脊很厚，嘴巴很寬，牙齒很大。河北地質大學的季強教授表示，這是迄今為止發現的最完整的早期人類頭骨化石之一。

研究人員解釋：「它兼具原始人類和一些較為現代的種群的特徵，有別於其他已經發現的人類種群。」

科學家們認為龍人的體格強健結實。但對他的生活方式知之甚少，因為他的頭骨已經從發現地點轉移了。

這意味著目前沒有考古背景，比如石器或者其他文化元素。

據報道，這個頭骨是1933年在松花江上建橋的建築工人髮現的。松花江流經的哈爾濱市位於黑龍江省——字面意思是黑色之龍河流，這一新發現的人類種群以此命名。

這座城市當時正處於日本佔領之下。對該頭骨文化價值心存懷疑的中國工人把它偷運回家，以防落入佔領者之手。他把頭骨藏在家裏的井底，在那裏保存了大約80年。這名男子在死前把頭骨的事告訴了家人，因此才最終到了科學家手中。

圖像來源，KAI Geng 圖像加註文字， 研究人員稱，最左邊的遠古人類可能經過了數百萬年進化，形成最右邊相對現代的龍人。

中國發現了許多難以歸類的早期人類遺骸，龍人便是其中一個。還包括在大理、金牛山和華龍洞發現的遺骸，以及在青藏高原發現的夏河人顎骨。

關於這些遺骸是否代表了直立人、尼安德特人、丹尼索瓦人的原始樣本，或其他完全不同的人種，一直存在激烈爭論。

丹尼索瓦人最初是通過在俄羅斯丹尼索瓦洞穴中發現的5到3萬年前的指骨提取的DNA來鑒定的。由於與尼安德特人的姊妹譜系相關的遺骸支離破碎，這個群體被稱為「尋找化石記錄的基因組」。

劍橋大學的瑪爾塔·米拉松·拉爾（Marta Mirazon Lahr）教授認為，龍人實際上是丹尼索瓦人。

「丹尼索瓦人是古代有趣的神秘群體。從DNA證據來看，在青藏高原發現的這塊顎骨可能屬于丹尼索瓦人。」她說，「由於在西藏發現的顎骨和龍人的很像，我們現在可能第一次發現了丹尼索瓦人的臉。」

一個研究團隊最近公布了一組來自以色列的遺骸，可能屬於尼安德特人之前的物種。該團隊認為，龍人可能是首次出現在黎凡特地區的人類後裔。

但中國研究人員堅持認為，來自東亞的這些難以分類的化石代表著一個新種群逐漸進化的過程。倪教授對那些不同意該評價的人做出禮貌回應。

他說：「結果將會引發很多爭論，我相信很多人不同意我們的觀點。」