中共建黨百年 解讀那些影響深遠的政治標語和口號

29 分钟前

圖像來源，EPA

7月1日，是中共建立一百週年的紀念日，在中國各地的慶祝活動中，經常能看到「偉大復興」、「中國夢」、「不忘初心砥礪前行」等口號標語。

這些都是中共總書記習近平自2012年上任之後提出的新口號。如果說「中華民族偉大復興」、「中國夢」是他描述的國家願景，那麼「不忘初心」則更多是對中共及其黨員提出的要求。

在中共100年的歷史中，中共以及歷任最高領導人提出過不少有關黨的理論， 不僅影響了中共本身，還對國家、民眾有深遠的影響。

1. 萬歲

據中國官方媒體的表述，「中國共產黨萬歲！」這一口號出現的時間遠遠早於1949年中共建政後喊出的「中華人民共和國萬歲！ 」

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中共最高領導人習近平經常帶領全體中共政治局常委在黨旗前再次宣誓。他提出的口號是「不忘初心，牢記使命」。

1922年7月，中共在上海召開的第二次全國代表大會，確定了中共的最高和最低綱領。在這次大會發表的宣言最後的口號中，明確提出了「中國共產黨萬歲！」

這個口號後來出現在一些重大會議及節日慶典的標語內容中，也是中國電影中共產黨員在犧牲之前必喊的口號。

1960-1970年代流行的口號「毛主席萬歲」，已經隨著1976年毛澤東去世成為中國人集體記憶的一部分；但「中國共產黨萬歲」這句口號卻增加了一些內容。

中國網絡詞語「偉光正」，就是「偉大光榮正確的中國共產黨萬歲！」這句口號的縮略。

2. 槍桿子裏面出政權

據中共對黨史的記載，這是毛澤東1927年8月中共中央在湖北漢口緊急會議上提出的主張，糾正了當時中共認識不到軍隊極端重要性的錯誤，也是對中共革命失敗經驗教訓的總結。

在毛澤東「槍桿子裏面出政權」這一論斷正式提出的前後，中共在1927年發動了「南昌起義」 、「秋收起義」、「廣州起義」等暴力軍事行動。

被中共定為解放軍建軍節起源的8月1日「南昌起義」，也是1927-1937年中國十年內戰的開始。在中共黨史中，這十年與國民黨的內戰被稱為「第二次國內革命戰爭」。

中共對軍隊重要性的認識，是其贏得國共第二次內戰奪取中國政權的關鍵，也是1949年中華人民共和國成立後中共一直堅持「黨指揮槍」原則的基礎。

雖然近年來中國內部偶爾會出現「軍隊國家化」的聲音，但中共至今堅持認為，黨對軍隊的絶對領導是「中國特色社會主義的本質特徵」，也是中共和中國的「重要政治優勢」。

3. 沒有共產黨，就沒有中國

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 江蘇無錫的黨建主題公園，在中共成立100週年之前開園。中國各地近來將各種活動與建黨100週年掛鉤，配合中共的宣傳主題。

1943年8月25日，中共《解放日報》發表題為《沒有共產黨，就沒有中國》的社論，針對國民黨宣傳在抗戰中的功績，陳列中共在抗日戰爭中所發揮的作用。

這一口號後來廣為流傳，還被譜寫成曲，在1949年之後改成《沒有共產黨，就沒有新中國》。

該曲成為歌頌中共的經典紅歌，在各種慶祝活動中必唱。

另外，中國還有一個沒有共產黨就沒有新中國紀念館，「以多種方式呈現了200多首紅色歌曲，以歌頌史，打造沉浸式黨史學習教育基地。」

通過大力宣傳和傳唱，中共希望加深民眾對其執政合法性的認同，不斷強調中共是「歷史的選擇」。

4. 為人民服務

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中共黨員幹部在延安《為人民服務》講話紀念廣場誦讀《為人民服務》

這是1944年毛澤東為紀念在陝北山中燒炭因炭窯崩塌而死亡的警備團戰士張思德時所講的一句話。

毛澤東在演講中說：「我們的一切工作幹部，不論職位高低，都是人民的勤務員，我們所做的一切，都是為人民服務。」

「為人民服務」 和「全心全意為人民服務」，後來被中共視為黨的宗旨，還要求黨員、官員和各級政府人員將此奉為道德行為標凖。

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2005年，中國著名作家閻連科曾發表小說《為人民服務》，因內容敏感被中宣部查禁。

隨著中國拜金主義盛行，有人將此口號改成「為人民幣服務」，諷刺黨員幹部以權謀私腐敗猖獗、一切朝錢看的工作態度。

5. 堅持四項基本原則

鄧小平終結了中國在毛澤東時代流行的許多口號，如：以階級鬥爭為綱、抓革命促生產、知識青年到農村去、廣闊天地大有作為，等等。但鄧小平1979年提出的四項基本原則，現在已經進入中共黨章和中國憲法，也是中國各地隨處可見的政治口號。

所謂四項基本原則是：

必須堅持社會主義道路；

必須堅持無產階級專政（1981年，鄧小平推動中國修憲，將無產階級專政改為人民民主專政）；

必須堅持共產黨的領導；

必須堅持馬列主義、毛澤東思想 。

雖然一直都有評論人士質疑中共對這四項原則的執行程度，但從中國憲法中明確規定「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」，到中共黨章中對黨的領導的堅持，四項原則中至少有一項是中共堅決執行的，那就是共產黨在中國的領導地位。

6.三個代表

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 2001年，江澤民的「三個代表」曾是中國官方媒體大力宣傳的重大新聞。

2000年，時任中共總書記江澤民提出「三個代表」說，被認為是中共的一次重要轉型。

江澤民提出，中國共產黨總是「代表著中國先進生產力的發展要求，代表著中國先進文化的前進方向，代表著中國最廣大人民的根本利益」。

2001年7月1日，江澤民在慶祝中共成立八十週年大會上講話中表示，私營企業主也是「有中國特色社會主義事業的建設者」，中共以工人、農民、知識分子、軍人和幹部為最基本的組成部分和骨幹力量，同時也應該把「社會其他方面的優秀分子」吸收到黨內來。

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至此，中共向一直被視為專政對象的資本家和處於社會邊緣的個體戶、私營企業主敞開了大門。

2002年11月中共十六大修訂黨章，對入黨申請人的規定，從原來的「工人、農民、軍人、知識分子和其他革命分子」，修改為「工人、農民、軍人、知識分子和其他社會階層的先進分子」。

7. 立黨為公執政為民

2003年，中國第四代領導人胡錦濤、溫家寶上後，提出「立黨為公執政為民」的口號，被認為是中共有意淡化自身革命黨的形象突出執政黨的地位。

在中共黨章和中國憲法中，胡錦濤時代留下了「科學發展觀」。這一提法標誌著中共對經濟的重視和所謂「以人為本」的宗旨，更折射了當時中國非常嚴重的失業問題、環境污染問題、貪污腐敗問題等引發的尖銳社會矛盾。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 「不忘初心牢記使命」已經從中國宣講到海外。中國外長王毅2021年6月邀請外國駐華使節參觀"不忘初心、牢記使命中國共產黨歷史展覽"。

在中共要求黨員執政為民的同時，另一些非常流行的口號如「維穩」、「和諧社會」等，卻正說明穩定與和諧的缺失。

8. 不忘初心牢記使命

2012年，習近平出任中共總書記後，向中國內外提出「實現中華民族偉大復興，就是中華民族近代以來最偉大的夢想」。

要實現這一「中國夢」，習近平要求中共「從嚴治黨」的同時，反覆強調中共黨員必須「不忘初心牢記使命」。

2019年，中共召開不忘初心、牢記使命主題教育工作會議；在中共建黨一百週年之前還舉辦以此為主題的中共歷史展覽；而習近平的相關語錄被各級黨委編輯為書組織黨員學習，頗有1960年代中國文化大革命期間毛澤東「紅寶書」風行全國之勢。

2018年中國修改憲法，取消對了國家主席任期兩屆的限制，普遍認為是習近平十年任期之後將繼續執掌黨、政、軍大權的前兆。