中共建黨百年：紀念慶祝活動陸續展開，國際社會有賀電有譴責

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中共建黨百年紀念日臨近，各類紀念活動陸續舉行。中國官員稱，收到150多位國家元首、政府首腦的賀函。但與此同時，美國兩黨議員在上周五（6月25日）提交了一項決議，譴責中共侵犯人權的行為。

慶祝活動陸續展開

周四（7月1日）上午8時，慶祝中國共產黨成立100週年大會將在北京天安門廣場舉行。新華社報道稱，中共中央總書記、國家主席習近平將發表講話。

不過，在「七一」之前，不少慶祝活動就已經陸續鋪開。

周二（6月29日）上午，中國「七一勳章」頒授儀式在人民大會堂舉行。中國領導人習近平首次頒授「七一勳章」並發表講話。

「七一勳章」是中國共產黨黨內最高榮譽。這次共有29人獲得了「七一勳章」，包括幫助貧困山區女孩圓夢大學的張桂梅、治沙造林模範代表石光銀等。

習近平在頒授時表示，共產黨人擁有人格力量，才能贏得民心。「新時代是需要英雄並一定能夠產生英雄的時代。中國共產黨要始終成為時代先鋒、民族脊樑，黨員隊伍必須過硬」。

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周一（28日），慶祝中國共產黨成立100週年文藝演出《偉大征程》在被稱為「鳥巢」的中國國家體育場舉行。此次演出原本定於29日晚舉行，但突然宣佈調整到28日舉行。

新華社報道指，習近平、李克強、栗戰書等黨和國家領導人，與約2萬名觀眾一起觀看演出，「共同回顧中國共產黨成立100年來波瀾壯闊的光輝歷程」。

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 習近平、李克強、栗戰書等黨和國家領導人，與約2萬名觀眾一起觀看演出

北京市公安局發出通知，為保障演出活動安全、順利進行，國家體育場（鳥巢）周邊相關道路採取臨時交通管理措施。從當日16點開始到演出活動結束，北辰西路除持有演出專用證件的車輛和人員外，禁止其他車輛和行人通行。

在紀念日前夕，中共中央組織部公布最新黨內統計數據稱，截至2021年6月5日，中國共產黨黨員總數達到9514.8萬名。

各國的賀電

中國中央對外聯絡部副部長郭業洲表示，截至6月27日，一共收到了1300多封祝賀中國共產黨成立100週年的賀電函，致賀人包括150多位國家元首、政府首腦，200多位政黨的主要領導人。

郭業洲稱：「中國共產黨成立一百週年意義深遠，不僅是中國共產黨、全中國人民的一件大事、喜事，更受到國際社會的高度關注、持續聚焦。」

根據新華社的報道，道賀的包括塔吉克斯坦人民民主黨主席、總統拉赫蒙、肯尼亞朱比利黨領袖、總統肯雅塔和日本社民黨黨首福島瑞穗等。

俄羅斯總統普京周一與中國領導人習近平進行了視頻會晤，普京祝賀中國共產黨成立100週年。會面結束後，兩國元首宣佈發表聯合聲明，決定將《中俄睦鄰友好合作條約》延期。

中國央視引述普京稱：「今年是中國共產黨成立100週年，我以我個人的名義向您表示祝賀。」他表示，該協議將在2022年2月到期後自動延長5年。

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侵犯人權的譴責

在北京熱烈舉辦慶祝活動之時，美國兩黨議員小組在上周五提交了一項決議，譴責中共過去100年來侵犯人權的行為。

美國福克斯新聞報道，威斯康辛州共和黨人邁克·加拉格爾（Mike Gallagher）領導的決議列出了中國共產黨自1930年以來對人民犯下的暴行，並承諾在中國人民爭取自由的鬥爭中與他們站在一起。

這項決議也得到了德克薩斯州的共和黨眾議員邁克爾·麥考爾（Michael McCaul）、紐約州的埃莉斯·斯特凡尼克（Elise Stefanik）和賓夕法尼亞州的布萊恩·菲茨帕特里克（Brian Fitzpatrick）的支持。三位民主黨眾議員也在決議上籤了名。

「在過去的一個世紀裏，中國共產黨多次侵犯基本人權，虐待自己的公民。這個政黨的故事充滿了鎮壓、酷刑、大規模監禁和種族滅絶，」加拉格爾對《華盛頓觀察家報》表示，「百年不是一個慶祝的理由，而是一個反思黨的惡劣行為、並向在黨的殘酷政權下遭受苦難的數千萬受害者致敬的時刻。」

議員們列出了30多個侵犯人權的例子，從1951年吞併西藏到2017年開始對新疆維吾爾人的「惡劣侵犯人權行為」。

「眾議院譴責中國共產黨100年來嚴重侵犯人權的行為，包括鎮壓、酷刑、大規模監禁和種族滅絶，」加拉格爾在決議中寫道。

該組織呼籲，美國和志同道合的盟友和伙伴支持中華人民共和國的人權，並表示「期待中國共產黨不復存在的那一天」。