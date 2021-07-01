中共建黨百年大會舉行 習近平稱欺負中國必將「頭破血流」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 很多中學生和小學生參加了此次大會。

中國當局周四（7月1日）在北京舉行聲勢浩大的集會，慶祝中國共產黨成立100週年。中國領導人習近平在講話中表示，中國「從來沒有欺負、壓迫、奴役過」其他國家人民，也不允許外來勢力欺壓中國。

集會在北京市中心的天安門廣場舉行，現場有約7萬名經過當局審查入內的代表，包括知名人士、優秀黨員、勞動模範等。

慶祝大會舉行時，多架中國空軍的戰機飛過北京上空。現場還鳴響禮炮，播放《國際歌》和其他愛國歌曲。

除了習近平等中共現任領導人外，前中國國家主席胡錦濤、國務院總理溫家寶等也現身天安門城樓，但江澤民與朱鎔基缺席了大會。

「頭破血流」

在中共中央總書記習近平一個多小時的講話中，他首先宣佈中國實現了第一個百年奮鬥目標，「全面建成」了小康社會，並「歷史性地解決了絶對貧困問題」。

他隨後開始回顧19世紀以來，中國在殖民主義和外來侵略下動蕩貧窮的歷史，強調中共在帶領中國實現發展，走向復興過程中的貢獻。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 習近平在慶祝中共建黨一百週年大會上發表演講。

「任何想把中國共產黨同中國人民分割開來、對立起來的企圖，都是絶不會得逞的。9500多萬中國共產黨人不答應，14億多中國人民也不答應！」習近平說。

在後半部分的演講中，他批評了霸權主義，並表示北京不接受「教師爺」般頤指氣使的說教，並表示中國「沒有侵略他人、稱王稱霸的基因」。

「中國人民也絶不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」他說道。

雖然他並未具體指明某個國家，但外界普遍將其視為是在對華盛頓表達不滿。中國曾多次指責美國試圖遏制其增長，並要求美國停止充當「人權教師爺」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 習近平和前中國國家主席胡錦濤現身天安門城樓。

習近平的這段強硬講話在中國社交媒體引發廣泛討論。「#誰妄想欺負中國必將碰得頭破血流#」登上了微博的熱搜榜，數據顯示點擊量超過1.4億。

習近平還提到了香港和台灣。他表示將落實中央政府對香港的全面管治權，以及維護國家安全的法律制度和執行機制。他在提及台灣時稱，實現中國統一「是中國共產黨矢志不渝的歷史任務」，但他仍表示將「堅持『一個中國』原則和『九二共識』，推進祖國和平統一進程」。

如何慶祝？

此次慶祝大會從早上八點開始，數以萬計的座椅一直從長安街沿線被擺放至人民英雄紀念碑。現場參會的人群基本上沒有佩戴口罩。

由年輕人組成的合唱隊首先歌唱了多首愛國歌曲。

雖然此次沒有像2019年中共慶祝建政70週年舉行閲兵式，但解放軍仍出動直-10、直-19武裝直升機，以及殲-10、殲-20戰機，擺出「100」和「71」字樣，飛過天安門上空。

在出席集會時，習近平身穿灰色中山裝，形制酷似中共前領導人毛澤東的穿著。而其他政治局常委和前任領導人均身穿黑色西裝。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 有數萬人在天安門廣場參加了此次大會。

為了確保此次活動的舉行，當局對北京中心城區的大片區域實施封鎖，從前門城樓至紫禁城以北的景山均禁止行人進入。天安門廣場則從一周前便暫停開放。

入場的記者必須接種中國政府認可的新冠疫苗，並在周三（6月30日）再次進行核酸檢測。

除了此次大會，中國當局近日還舉辦一連串的慶祝活動，包括周一（6月28日）在國家體育場「鳥巢」舉行了大規模文藝晚會。數以千計的演員參加了演出。

儘管該演出重現了中共自1921年建立以來的多個重要時刻，但像「大躍進」運動、文化大革命、「六四」天安門鎮壓等重大負面事件均消失了。

周二（6月29日），中國國家主席習近平則向近30名黨員頒發「七一勳章」。

在上海、武漢、廣州等各大主要城市，均在近期舉行了燈光秀演出。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北京火車站附近的民眾抬頭觀看飛行梯隊表演。

100位中國說唱歌手還合作完成了一首名為《100%》的獻禮歌曲，讚美了中國共產黨的成就。

「紅色旅遊」也在中國流行，攜程等旅遊公司為「紅色朝聖者」定制了100條旅遊線路。包括中共曾經的革命根據地延安在內的多個紅色景點遊客激增。

自4月份以來，中國的電影院被要求每周至少放映兩部愛國主義影片，即所謂的「紅色電影」。與此同時，中國國家廣播電視總局表示，將在今年播出百部慶祝建黨100週年題材電視劇，以達到「百年百部」的規模。

但無處不在的宣傳也讓一些中國民眾感到不快。

「現在晚上打開電視，幾十個衛視台清一色的都是革命打仗的電視劇，不是講解放的就是抗日神劇，」一名北京市民說道。「天天都在建黨、建國，你還能有什麼別的選擇嗎？」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中共建黨百年：「鳥巢」舉行大規模文藝晚會 街頭隨處可見宣傳標語

外界如何看？

1921年7月在上海成立的中共在經歷了與國民黨的內戰後，在1949年建立政權，成為中國至今的唯一執政黨。中共目前的黨員人數已接近1億。

經濟學人智庫（The Economist Intelligence Unit）分析師任韜（Tom Rafferty）對BBC表示，一系列紀念活動「顯然是黨的一個重要時刻，並經過了精心策劃」。

「官方信息傳遞的一個一貫要點是，強調如今代表著一個有別於1978年後改革時代的『新時代』，」他補充說，這「突顯了當前領導層的雄心」。

《華爾街日報》近期刊發的一篇哥倫比亞大學政治系教授黎安友（Andrew Nathan）的評論文章則認為，習近平上台後，通過整頓官員、推動經濟發展、「綠化」城市和社會福利項目，以及民族主義宣傳，重新鞏固了政權。

但在推動中國經濟蓬勃發展和國力富強的同時，中共仍堅持其威權主義路線，不允許政治反對派的產生，對異議聲音嚴厲鎮壓，並實施嚴格的社會管控。

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黎安友表示，中共通過精密的技術控制手段，已確保國內沒有可以作為其替代選項的政治組織，因此許多中國人認為，黨的崩塌意味著動亂，回想中國歷史，亂世可能比政權本身更為可怕。

從國際方面來看，隨著新冠溯源、香港抗議和新疆「再教育營」等一系列爭議發生，西方與中共的裂痕在不斷擴大。中國當局正面臨越來越大的國際壓力。

「七一」前夕，美國國會眾議院議員聯署了一項決議案，批評中共在一系列政治運動中導致大量民眾被迫害致死。

與之相反，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、朝鮮領導人金正恩、肯尼亞總統肯雅塔（Uhuru Kenyatta）等領導人則向中共道賀。

香港呢？

今年「七一」除了是中共建黨百年紀念日，也是英國移交香港主權予中國24週年紀念日。

今早8時，香港灣仔的金紫荊廣場舉行了升旗儀式，護旗方隊首次採用中式步操進場。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 紅色旅遊在中國興起。圖為遊客參觀上海的中共一大會址。

通常在港府舉行慶祝活動的同時，也會有對北京和港府不滿的香港人選擇在這一天走上街頭，進行抗議。