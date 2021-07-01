香港「七一」：中式步操首亮相，維園被封上萬警力街頭嚴查

2021年7月1日上午10点23分 最近更新： 21 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一名示威者舉起抗議手勢後被帶走。

今年7月1日是香港主權移交24週年，兼中國共產黨成立 100週年，香港政府舉行了慶祝活動，署理行政長官李家超表示，香港社會應該對在中共領導下提出及實行的「一國兩制」有更深的體會，並形容香港過去經歷「黑暴」，在《國安法》下可「由亂轉治」，有望「谷底反彈」。

而在北京，中共總書記習近平在慶祝中國共產黨成立100週年大會的講話中提及香港，要求落實「全面管治權」及「國家安全制度」，維護特區社會大局穩定。

香港自2003年起，每年都有民主派團體，在「七一」主權移交紀念日舉行反政府遊行，即便去年7月1日警方拒絶遊行申請，亦有大批市民在上街抗議《國安法》，當天幾百人被捕。

在疫情限制令和《國安法》的嚴厲執法下，一度被稱為「示威之都」的香港今年「七一」再沒有大規模抗議示威活動。

這天剩下的反對聲音，是少數香港民主派團體在街頭設立小型街站派發傳單。與此同時香港警方大舉封鎖維多利亞公園，在銅鑼灣加強搜查途人，有人在被搜查時表達訴求被捕。

警方當天至少拘捕了七人，涉嫌觸犯的罪名包括「公眾地方行為不檢」、「分發煽動刊物」、「管有仿製火器」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 這是香港慶祝主權移交活動中首次用普通話口令下的中式步操。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 李家超（中）從保安局局長升任政務司司長後，在林鄭月娥在北京時，首次以署理行政長官身分出席活動。

首次以普通話進行中式步操

7月1日早上，香港政府在灣仔金紫荊廣場舉行了升旗儀式，慶祝主權移交24年。

由於特首林鄭月娥身在北京出席中共100年慶祝活動，是次活動新任政務司司長李家超以署理行政長官身分主禮，中聯辦副主任陳冬、各個政府高層官員亦有出席。

這次活動和以往最大的分別，是警察護旗方隊在「七一」升旗儀式上首次採用中式步操，並改用普通話而非過往的英文做指令，外界形容這種細小的改動具備很大象徵意義。

另外，今年適逢是中共成立100週年，這天香港官員們的公開發言，也多番強調「中共」領導。有別於以往官員大多以「中央」、「國家」稱呼中國大陸政府。

李家超在活動上致辭表示，香港社會應該對在中共領導下提出及實行的「一國兩制」有更深體會，他認為《國安法》令香港「由亂轉治」，有條件從「谷底反彈」。他表示，要懷著崇高的民族自尊，全面凖確落實「一國兩制」，「為實現中華民族復興中國夢作出貢獻」。

律政司長鄭若驊則在網志上表示，在共產黨領導下，中央提出「一國兩制」，令香港順利回歸，她引述總書記習近平提出「以政治安全為根本」，認為香港應建立「有香港特色民主選舉制度」。

在北角培僑中學，亦有舉行升旗禮，大批師生出席，這場升旗禮由解放軍駐港部隊儀仗隊升旗。出席的前立法會主席曾鈺成表示，香港學生國家安全意識薄弱，未來要讓學生學習共產黨的精神，並讓學生對共產黨有正確認識。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港市面見到許多中國國旗和香港區旗。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在尖沙咀，有民眾手持中國國旗和香港區旗慶祝，據港媒報導，警方似乎無意對這些人進行限聚令等執法。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港培僑中學舉行升旗禮，大批師生出席，這場升旗禮由解放軍駐港部隊儀仗隊升旗。

港警封維園、拘捕鄒幸彤

香港民主派團體「民間人權陣線」從2003年開始都向警方申辦「七一」遊行，但今年「民陣」被警方視為「無註冊社團」，難以申請遊行，臨時召集人形容民陣「已完成歷史使命」，暫時不會搞活動。

香港民主派社民連等三個團體一度向警方申請遊行，原本預計有1萬人參加，但警方以疫情下的限聚令為由拒絶相關申請。

香港媒體報導，在7月1日，港警動員一萬人在全港各區部署，應對突發事件。

港警中午開始局部封閉維多利亞公園，以防止有人參與未經批准集結，並在銅鑼灣一帶加強截查。

早上，社民連主席黃浩銘與三人在灣仔附近舉起「釋放所有政治犯」的黃色橫幅、手持「毋忘初心」的紅色燈籠，進行了一個小規模的遊行。黃浩銘宣讀聲明時批評，《國安法》令絶大部分被檢控人士不能保釋，批評法例踐踏人權。

下午，社民連及職工盟計劃在銅鑼灣和旺角設立街站，但職工盟擺放街站時被警方阻止，被警告他們可能阻差辦公及違反公安條例，而要撤走。

職工盟執委鄧建華指，警方今年安排收得更窄及嚴密，物資被警方檢查，形容這一天的銅鑼灣好像戒嚴，強調職工盟擺街站有遵守香港法律，亦非鼓勵市民參與警方已經反對的活動。

職工盟強調：「縱然面對警方的強烈打壓，我們會仍堅拒沉默，並正在灣仔開街站。即使聲音看似微弱，但這仍然是我們可以做的事。」

BBC中文到訪過社民連在灣仔的街站，主席黃浩銘身穿黑衣和戴著黃色口罩在現場派發傳單。他們跟隨政府防疫規定，街站只有四人運作，但仍然一度被警方截查。

黃浩銘對BBC中文說：「過去多年以來，香港百花齊放，有這麼多人在七一遊行各抒己見，今天以疫情為由（拒絶遊行），為何可以這麼多人去慶祝共產黨黨慶時，遊行就不批准？為何他們（見到我們）好像如臨大敵草木皆兵呢？所有人心裏都有個答案。」

他續說：「我們希望香港市民不要因為政治氣壓而默不作聲，我懼怕的不是嚴刑峻法，害怕的是香港人放棄理想、鴉雀無聲，我們2019年爭取五大訴求、民主自由，希望今後繼續努力。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港民間人權陣線召集人陳皓桓：「現在是高壓時期，接受坐牢是必然的事。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 7月1日早上，有幾名社民連人士遊行要求當局釋放被捕人士。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 示威常客王婆婆在街頭被帶走。

在警方封鎖銅鑼灣部分地區和搜查途人期間，警方指有人集結、展示旗幟及示威標語高聲叫囂，引來途人圍觀，警方一度舉黃旗警告在場人士可能違反法例被檢控。示威常客「王婆婆」王鳳瑤下午在街上帶同英國旗出現，被警方包圍後帶走，另外有身穿黑衣的市民被截查時舉起「五一」（五大訴求，缺一不可）手勢，之後被警員鎖上手扣帶走。

在「七一」前夕，支聯會副主席鄒幸彤再度被捕，警方指她涉嫌宣傳和呼籲他人參與有關「七一」的公眾活動，她早前涉嫌宣傳及呼籲他人參與已被禁止的六四集會被捕後一度獲釋，警方正式落案起訴她「煽惑他人明知而參與未經批准集結」，案件在7月2日提堂。

鄒幸彤透過親友向媒體發出訊息，稱沒想到今年「六四」和「七一」都在警局裏度過：「這是迫害，也是榮幸。承蒙黨國看得起我，但我在七一這天，其實也只不過是千千萬萬想發聲的香港人之一，你抓我一個，也堵不住眾人的悠悠之口。他們想要殺雞儆猴，我們就要告訴他們，香港人是嚇不退的。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 支聯會鄒幸彤：不能用「紅線」替代「底線」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 警方封鎖了維園，令一些原定可以舉行的球類訓練班要取消。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 警方封鎖銅鑼灣街道以防有人聚集。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港媒體稱警方動員了一萬名警員應對突發事件。

香港警方在6月29日拘捕兩名男子，稱檢獲1.5公斤相信是用於製造炸藥的硝酸鉀及硫磺，以及580發工業用含有火藥的石屎釘槍彈、製造槍械及彈藥的草圖、5枝仿製槍械及二人討論製造槍械彈藥的通訊記錄。

警方稱是因為留意到有人在社交媒體散播「煽動仇恨的帖文」，「揚言要使用暴力從而達到極端目的」，所以作出深入調查。警方稱此案反映香港面對公共安全風險，呼籲市民不要參與未經批准的公眾活動。