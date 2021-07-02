香港男子持刀襲警後自刺身亡，當局形容「孤狼式本土恐怖襲擊」

53 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 疑犯在7月1日晚上11時20分證實不治。

一名28歲香港警員在星期四（7月1日）香港主權移交紀念日的晚間在銅鑼灣街上駐守執勤時遭一名50歲姓梁的男子從後面持刀襲擊，疑犯之後用刀刺向自己胸口，隨後被警方制服，疑犯在送往醫院後證實不治。

香港警方把案件列作「意圖謀殺」。香港保安局局長鄧炳強稱，警方在疑犯家中找到相信令他「受到分化和激化」的電腦和物件，初步定義為「孤狼式本土恐怖襲擊」。

許多香港網民在社交媒體上表示對事件感悲痛，有人把疑犯視為「手足」予以同情，鄧炳強批評這是「美化襲擊」，形容這些背後推手「滿手鮮血」，希望社會予以譴責。

香港特首林鄭月娥對事件表示強烈譴責，並稱警方會全面調查案件是否有組織。

發生什麼事？

今年7月1日是香港主權移交24週年兼中國共產黨成立100週年，香港警方禁止民主派的遊行集會申請，並動員一萬警力戒備，期間封鎖了維多利亞公園，阻止民主派團體在街頭設立街站，並截查多名市民。

香港警方表示，有19人因涉嫌公眾地方行為不檢、分發煽動刊物、管有仿製槍械、管有攻擊性武器和侮辱國旗等罪名被捕。

在晚上近10時，一名身穿灰色衣服的50歲男子，在銅鑼灣鬧市突然從後用刀襲擊正在駐守執勤的警員，錄像片段見到當時在場人士慌忙四散。

根據現場媒體報導，該名男子施襲後用刀自插胸口，多名警員一度拔槍示警，上前將他制服，反手把疑犯壓在地上鎖上手扣，之後警方為疑犯進行心外壓。

香港警方在現場檢獲兩把刀，包括一把軍刀和一把生果刀。

香港醫院管理局稱，該名男子在送院後於晚上11時20分證實不治。

受傷警員同樣被送往醫院，多名官員前往探望。該名警員今年28歲，駐守機動部隊，他的傷口深10厘米，傷及肺部，需要接受手術。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 事發在銅鑼灣的鬧市，現場留有血跡。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 事發在銅鑼灣的鬧市，現場留有血跡。

「孤狼式本土恐怖襲擊」

香港行政長官林鄭月娥從北京返回香港後周四在機場發表聲明，對事件予以「強烈譴責」，並稱警方會全面調查案件是否有組織，並慰問受傷警員。

警方把案件列作意圖謀殺，保安局局長鄧炳強表示，在疑犯家中檢獲的電腦和物件，發現他是「受到分化和激化」，但會繼續調查疑犯背景，暫時沒有證據證明有同謀，形容事件是「孤狼式本土恐怖襲擊」。

香港最大建制派政黨民建聯發表聲明稱，對事件感震驚和憤怒，形容兇徒蓄意作出危害他人性命的暴力行為，是「嚴重踐踏香港法治，亦是對香港警隊的惡意挑釁，任何文明社會都絶對不能容忍」。

在香港社交媒體上出現一片哀悼聲，許多網民對事件表示痛心，但部分專頁和親民主派的網民形容疑犯是「義士」，這種現象反映了香港的仇警情緒仍然處於高位。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港社運人士的七一質問：為什麼可以聚集辦慶典但不能搞示威？

香港保安局局長鄧炳強批評這是「美化襲擊」的言行，希望社會譴責。他說：「導致這件事件，除了兇徒要負責外，平時有很多人不停鼓吹暴力，煽動仇恨和憎恨社會，煽動憎恨國家，美化暴力和襲擊行為，正正是導致今次不幸事件的主因，除了兇徒要負責外，這些背後的推手，這些人亦是滿手鮮血。」

他不認同事件是因為政府禁止遊行集會而令民意無法宣洩，認為這種說法是「本末倒置」。他說：「好多人以警方執法做借口，告訴社會人士，警方嚴正執法，所以你應更犯法，這個正是我所擔心，希望在家看電視的朋友，千萬不要被這些誤導你，是想香港社會變為更混亂，希望社會更多仇恨的人，去荼毒你們。」

去年，有港人精神健康研究的調查發現，近六成受訪者精神健康指數不合格，三分之一的受訪者表示，社會爭議對其精神健康帶來創傷，當中約四分之一可能患有「創傷後遺症」。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，這是一種「有苗頭的、對立殘害的惡性循環」，社會需要尋求和解。

圖像來源，Reuters

鍾劍華在社交網站表示，「社會要和解，永遠都應該是掌握權勢的一方先採取主動。無權無勢不斷被迫害的平民百姓，面對暴權打壓，往往是無能為力的，少數人按耐不住，採取極端手段便變得難以避免。絶大部份人不會這樣做，但只要有一部份人自己或其家人受到迫害、面對不公正而無處申訴，這樣的事件便難免會發生。」