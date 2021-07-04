滴滴出行赴美IPO後遭中國網絡安全審查，高管否認將數據洩露給美國

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 滴滴出行公司標誌。

中國國家互聯網信息監管機構近日啟動對中國網上租車平台「滴滴出行」的網絡安全審查，並決定在審查期間禁止滴滴註冊新用戶。

周六（7月3日），滴滴出行的全球公司副總裁李敏表示，該公司將中國所有用戶和道路數據存儲在其國內的服務器上，「絶對不可能」將數據洩露給美國。

滴滴公司6月30日剛在美國首次公開募股（IPO）。有社交媒體用戶在微博上質疑該公司轉移數據。李敏對此回應稱，該公司將起訴這些用戶。

中國國家網信辦啟動調查

上周五（7月2日），中國國家互聯網信息辦公室宣佈，已經啟動對滴滴出行的審查，以保護國家安全和公眾利益。

該機構下設的網絡安全審查辦公室的公告稱，「為防範國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益，依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網絡安全法》，網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對『滴滴出行』實施網絡安全審查。」

公告還稱，「為配合網絡安全審查工作，防範風險擴大，審查期間『滴滴出行』停止新用戶註冊。」

這些舉動使總部位於北京的滴滴股價周五下跌5%。

除了用戶數據, 網友還質疑道路數是否已遞交。李敏在最新回應中表示，他所稱的數據「也包括道路數據」，並呼籲網友「不要惡意揣測」。

在李敏的帖子發佈之前，Aequitas研究總監蘇米特·辛格（Sumeet Singh）周六告訴路透社，「我不確定最終影響會是什麼，但監管機構的打擊一直是持續擔憂，甚至在上市之前，滴滴就已經被監管機構問詢了兩次。」

「這次阻止公司吸收新用戶只要不持續太長時間，就不會對公司造成太大傷害，因為公司已經擁有超過80%的市場份額。」

根據路透社，該網絡機構沒有說明審查將持續多長時間，也沒有提供其他細節。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一名司機在駕駛中使用滴滴出行。

中美關係緊張時尋求在美上市

就在審查啟動前兩天，滴滴公司在紐約證券交易所上市交易。融資44億美元，上市首日，市值為684.9億美元。

與此同時，該公司股價收盤僅比發行價14美元高1%，此前該公司股價從早些時候的強勁上漲中有所回落。

這是自阿里巴巴2014年在美國上市以來，中國企業在美上市規模最大的一次。也是最新一家利用繁榮的美國股市獲利的中國公司。

雖然華盛頓和北京之間近年來關係緊張，美國監管機構也對一些中國公司的財務報告表示擔憂，但在美國資本市場的巨大誘惑下，尋求在美上市的中國企業數量不斷攀升。

金融市場數據提供商Refinitiv的數據顯示，今年上半年，約有29家中國企業通過IPO籌資76億美元。

據路透社3月份的一篇報道，滴滴最初希望估值高達1000億美元。據稱，在潛在投資者對該公司擴張計劃的速度和盈利能力表示擔憂後，預期已經下調。

與大多數叫車平台一樣，滴滴一直處於虧損狀態，直到今年前三個月報告盈利3000萬美元。

2020年，該公司報告稱，由於業務受到大流行的打擊，該公司每年虧損16億美元。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 日本軟銀是滴滴最大的單一投資者，持有超過20%的股份。它還得到了中國科技巨頭阿里巴巴和騰訊的支持。

滴滴出行與中國對科技巨頭的監管

滴滴在中國及15個國際市場提供服務，收集大量實時移動數據，並將部分數據用於自動駕駛技術和交通分析。

該公司由程維於2012年創立，已經在中國面臨有關安全及運營許可證的監管調查。程維曾表示，他在2012年萌生推出一個叫車平台的想法，當時他在北京一個寒冷夜晚很難打到出租車。

程維擁有該公司6.5%的股份，同時由於科技公司普遍採用的雙重股權結構，他擁有35.5%的投票權。

日本軟銀是滴滴最大的單一投資者，持有超過20%的股份。它還得到了中國科技巨頭阿里巴巴和騰訊的支持。

2016年滴滴收購優步中國後，優步還擁有該公司12%的股份。

今年6月就有報道稱，滴滴正在接受中國市場監管機構的調查。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 滴滴出行打進國際市場的大計

北京正逐步控制中國的科技巨頭，包括阿里巴巴和騰訊。據路透社報道，中國國家市場監督管理總局正在調查阿里巴巴，是否存在不公平地排擠規模較小的競爭對手的行為。