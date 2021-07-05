香港七一刺警案後續：維他奶遭杯葛股價大跌，現場禁獻花和「假資訊」規管討論

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 襲擊事件發生後，香港警方搜查在銅鑼灣現場搜查手持白花的途人。

香港7月1日發生一名持刀男子襲擊警員後自殺的事件，在當地繼續引發討論，官方把事件定性為「孤狼式恐怖襲擊」後，又指襲擊者是受假資訊激發後犯案，因此必須討論就管制「假新聞」立法。

但這一提議引起泛民主派批評，擔心做法會令傳媒自我審查，進一步打擊新聞自由，又指香港政府對近年的社會問題、警察執法不公等問題反而視而不見。

襲擊發生後，連日來都有人在網絡上悼念去世的男子，稱他為「烈士」或「義士」，有人也到事發現場擺放白色花朵悼念。香港警方在場截查戴著白花的人，批評公眾獻花悼念襲擊者的做法是「鼓吹及美化暴力」。

香港政務司司長李家超更指出，煽動其他人犯法本身也是犯法行為，也可能構成香港《國安法》下的「煽動恐怖主義」罪。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港社運人士的七一質問：為什麼可以聚集辦慶典但不能搞示威？

禁獻花的銅鑼灣，遭杯葛的維他奶

50歲的梁姓男子在襲擊警察後自殺身亡，被襲的警員經過多天治療後目前情況穩定。

香港警方早前把此案轉交國家安全處調查，原因是追查襲擊者有沒有同黨、是否被煽動而犯案、幕後是否有人支持或操控等。

事件發生至今不斷有人在網絡上悼念襲擊者，還有人到銅鑼灣事發現場獻花。警方多天來都派警員在現場駐守，各人都穿著防刺背心。政務司司長李家超、保安局局長鄧炳強等高級港府官員批評悼念行為，新任警務處處長蕭澤頤更形容警方不會容許任何人在現場追悼或嘗試美化行兇者。

政務司司長李家超接受當地傳媒訪問時更指出，煽動其他人犯法本身也是犯法行為，可能構成香港《國安法》下的「煽動恐怖主義」罪。被問到獻花行為是否違法，他說外界不應只看一些人的行為是否違法，因為社會道德是當有人做錯事的時候就應斥責。

另外，事件發生後，網絡上流傳一份懷疑由襲擊者生前工作的維他奶公司發出的內部通告，指他在事件中「不幸逝世」，又向他的家人表示慰問，用詞引起香港警察支持者和許多微博網民不滿，一些網民發起杯葛行動，中國大陸藝人龔俊、任嘉倫更隨即發佈聲明，宣佈取消為維他奶代言。

維他奶公司之後發表聲明，指通告的用詞「極為不當」，又說員工個人撰寫的內容不應在公司外發佈，又另外以簡體中文在微博發表聲明，指公司全力支持香港當局根據《國安法》進行全面調查，支持中國大陸和香港的穩定、繁榮和發展。

但一些中國大陸的商店仍然自發地暫停出售維他奶的貨品，而維他奶公司在香港的股價在周一（7月5日）早上最多曾下跌約15%。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 事發在銅鑼灣的鬧市，現場留有血跡。

規管「假資訊」

香港警方在襲擊事件後，發現襲擊者留下的遺書，內容提到對社會的不滿，包括認為警察「包庇罪犯」、沒有受到制衡，又認為香港《國安法》令市民失去自由。

警方發言人指，目前調查結果顯示襲擊者是受「失實資訊和煽動性言論激化」，因此發動襲擊。

政務司司長李家超之後接受傳媒訪問時指出，香港絶對要盡快立法規管假資訊和新聞，因為這些虛假消息的影響可以很大。他又說會參考其他與香港同樣實行普通法的地區做法，但強調希望在保障資訊自由的同時，又有合理規管。

被問到是否會要求網絡新聞媒體註冊時，他說當局對此持開放態度，但主要是想規管內容，而不是資訊平台。

但李家超的說法引起泛民主派批評，其中民主黨發言人質疑，為什麼警方在調查短短數天內，就能斷言犯案者是因為受失實資訊或報道影響，又指立法建議會把許多對政府不利或不想公眾知道的事列為假新聞，令傳媒自我審查。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 事發在銅鑼灣的鬧市，現場留有血跡。

「煽動暴力」之爭

襲警案後，另外一場有關言論標凖的爭議也吸引了大量關注。

襲擊發生後一天，警方另外拘捕了兩人，指他們在社交網站發表暴力言論，發佈煽動其他人殺害警察和向警察建築建縱火的言論，做法引起外界指控警方執法有雙重標凖。

兩人被捕的消息傳出後，輿論很快重提一名建制派人士曾樹和和立法會議員何君堯在2017年9月一個公開場合的言論，曾樹和當時指對推動香港獨立的社運人士「必須要殺」，而在他身旁的何君堯附和一句「無赦」，引起批評指兩人煽動暴力，但警方當時指沒有足夠證據向任何人提出檢控。

另外，一名建制派人士石鏡泉在2019年一個由建制派團體舉行的集會上，針對暴力示威者發言，並向參與者表示要購買白色膠水管用來「教訓孩子」。他發表言論後第二天，就發生元朗「721」暴力襲擊事件，他之後辭去所屬報社的董事會職位，但至今沒有受刑事起訴。

香港媒體引述當地一名律師解釋，法律上的「煽惑」行為與「謀殺」主體罪行的刑責是一樣，而即使主體罪行沒有發生，被指煽惑的人仍有可能要負上刑事負任。至於法庭會否將有關言論定為「煽惑」，就視乎「那些煽惑言論是否認真」，但同時指這項罪行的元素十分廣闊，很難一槪而論。