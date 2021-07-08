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反抗軍政府的緬甸警察
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反抗軍政府的緬甸警察
58 分钟前
隨著緬甸走向新的內戰，越來越多的警察選擇站在人民一邊，與民眾團結對抗軍政府。
約翰是這70名警察中之一，他說現在已凖備好用武器對付他們的前同事。
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