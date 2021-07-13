香港書展：《國安法》實施後首次，業界憂「白色恐怖」

17 分钟前

圖像來源，Getty Images

去年因疫情未如期舉行的香港書展今年將於周三（7月14日）在灣仔會展中心開幕，這是香港《國安法》實施後的首個書展。

本次香港書展將一連舉行7日。香港出版界人士對BBC中文表示，本次書展已經有「白色恐怖」氣氛，許多參展商因為摸不清《國安法》紅線只能進行自我審查。

「參展商要遵守香港法律」

今年香港書展以「心靈勵志」為年度主題，主辦單位香港貿易發展局同往年一樣，仍會邀請年度主題作家辦講座，與讀者交流。

香港貿發局稱，預計今年書展連同貿發局的香港運動消閒展覽及零食世界吸引超過700間展商參與。

香港新冠疫情目前已開始逐步穩定。據香港衛生防護中心數據，過去14天（6月28日至7月11日），香港累計報告34宗個案，包括32宗輸入個案、一宗與輸入個案有流行病學關連的個案，以及一宗源頭不明的本地個案。

香港貿發局稱，書展將實施一系列場地防疫措施，書展工作人員及參展商必須出示2019冠狀病毒病核酸檢測陰性結果證明短訊通知，或完成兩劑疫苗接種的紀錄才可進場工作。所有入場人士須透過「安心出行」或填寫表格記錄聯絡資料及入場日期及時間。

除此之外，書展會推出「上午進場票」、「晚間進場票」及「免費再進場特別優惠」，以疏導人流。

此次香港書展是香港《國安法》生效後的首個書展，外界關心以往廣受關注的敏感禁書是否還能在書展上出現。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港貿發局副總裁周啟良稱，書展是自由開放的平台，不會作任何審查，但所有參展商都要遵守香港法律

香港貿發局副總裁周啟良稱，書展是自由開放的平台，不會作任何審查，但所有參展商都要遵守香港法律；如果接獲投訴，會交報刊辦進場巡視或要求收起刊物，《國安法》下會沿用同樣的機制，接獲投訴會交由警方處理。

香港次文化堂出版社社長彭志銘對BBC中文表示，香港《國安法》下，紅線的位置很模糊，沒有人告訴他們什麼違法什麼不違法，「有一種白色恐怖的感覺」，他們只能進行自我審查。

「最後自我審查得很嚴重，我知道的每一家出版社和參展商他們都自我審查得很厲害，這是我參加書展30多年來從沒有見過的一次，」他說。

「不一定是政治方面的書，很多有關社會問題的書，很多書商已經不敢拿去書展了。大家都怕麻煩，我們都看不清《國安法》的那條紅線在哪裏，我們拿捏不穩，不曉得紅線的位置，所以大家都很緊張。」他說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港次文化堂出版社社長彭志銘對BBC中文表示，香港《國安法》下，紅線的位置很模糊，沒有人告訴他們什麼違法什麼不違法，"有一種白色恐怖的感覺"，他們只能進行自我審查。

彭志銘還表示，他看到有關2019反修例運動的書籍，親民主派的幾乎沒有，但親建制的書出了很多。

「白色恐怖」

香港《國安法》去年實施後，多名業界人士曾對BBC中文表示，業內不敢出敏感政治書籍、可能觸碰到法律的字眼都要刪減，甚至對以往不敏感的書籍都需要審慎處理。

同時，已經出版的書籍都面臨下架的風險。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港出版業的至暗時刻

去年7月，香港康文署將嶺南大學中文系前助理教授陳雲的《香港城邦論》、香港眾志前秘書長黃之鋒的《我不是英雄》以及公民黨前立法會議員陳淑莊的《邊走邊吃邊抗爭》等書從公共圖書館下架。

今年5月初，香港康文署又下架香港大學學生會學苑的《香港民族論》、余杰《卑賤的中國人》、何俊仁《我向霸權宣戰》等書。到6月底，康文署回覆港媒稱，已經暫停借出72項館藏。

康文署發言人對《明報》表示，隨著國安法立法，香港公共圖書館須確保圖書館藏遵守有關法例，當康文署發現有關館藏涉違國安法，會以嚴肅態度處理，暫停有關館藏的服務，研究有否違反相關法例。

香港時評人劉銳紹對BBC中文表示，最近香港《蘋果日報》關閉，有關的傳媒人被拘捕，說明官方的政策方向是，在處理了所謂的暴力、遊行後，開始處理意識形態方面的問題。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 劉銳紹認為，官方進行管制是要保證國家安全和社會穩定，但用安全問題做廣泛打擊，堵塞香港正常表達的渠道，"對穩定反而是不好的"。

劉銳紹認為，今年書展的情況，「官方一點都不需要擔心」，因為出版界已經形成一股高壓。

他指出，官方的壓力是通過《蘋果日報》被關閉、根據《國安法》抓人，「從刑事犯罪這個角度創造一種白色恐怖，當然官方不承認這個是白色恐怖」。