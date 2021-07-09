北京冬奧會2022：歐洲議會譴責關停香港《蘋果日報》籲抵制 中國官方怒斥

55 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港《蘋果日報》停刊引起國際關注。

歐洲議會以高票通過無約束力議案，譴責香港《蘋果日報》遭關停，並呼籲歐洲聯盟成員國抵制2022年北京冬季奧運會。中國外交官員批評歐盟「將體育運動政治化」，「表示強烈不滿和堅決反對」。

歐洲議會以578票贊成、29票反對、73票棄權，通過這份有關香港人權狀況的決議案，批評《蘋果日報》遭關停是中國當局再次試圖瓦解香港的自由社會，廢止媒體自由與表達自由。

決議案要求中國廢止《香港國安法》，並促請歐盟委員會、歐洲理事會與各歐盟成員國拒絶受邀出席北京冬奧會，除非北京改善香港、新疆、西藏與內蒙古等地人權狀況。

中國國務委員兼外交部長王毅稱，中國「反對各種虛偽的『教師爺』」。中國媒體嘲笑歐洲議會「抄襲」美國涉港對華制裁措施，並聲稱有歐盟官員認為決議案「荒謬」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 在國際抵制聲浪下，北京於4月開展各類測試賽，為明年主辦冬季奧運會和冬季殘奧會做最後凖備。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 6月23日晚，大批香港市民在《蘋果日報》大樓外聚集，和這記錄香港26年歷史的報紙說再見。

歐洲議會呼籲抵制北京冬奧的決議案說了什麼？

決議案第25條促請歐洲理事會和歐盟委員會考慮拒絶任何邀請，不要派遣政府代表團與外交使節出席2022年北京冬季奧運會，「除非中國政府在香港、新疆維吾爾自治區與中國其他地方呈現出可被驗證的人權改進」。

歐洲議會決議案第21條則「強烈促請」歐洲理事會考慮引用俗稱《歐盟馬格尼茨基法》的「歐盟全球人權制裁制度」，對在香港推行《國安法》，以及被裁定參與侵害香港人、新疆維吾爾族人、藏人與中國境內各少數民族或宗教少數群體人權的中國大陸與香港特區官員實施制裁，當中包括：

中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍

中國國務院港澳事務辦公室副主任張曉明

中國中央政府駐香港特區聯絡辦公室（香港中聯辦）主任駱惠寧

中國中央政府駐香港特區維護國安公署署長鄭雁雄

香港特區行政長官林鄭月娥

香港特區政務司司長，保安局前局長李家超

香港特區律政司司長鄭若驊

香港特區保安局局長，警務處前處長鄧炳強

香港特區警務處前處長盧偉聰

決議案建議的制裁措施包括旅行禁令，凍結資產等。

歐洲議會又同時促請歐洲理事會和歐盟委員會引入規章，防止歐洲資金投資到在中國大陸與香港合謀侵害人權的企業，包括設立實體清單。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港《蘋果日報》初創時，其小報風格、大報印刷招致不少非議，但在香港主權移交後，它逐漸被視為言論自由橋頭堡。

這並非西方議會首次呼籲抵制北京冬奧會。今年5月，美國國會也曾召開專門聽證會，當時聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）呼籲「外交杯葛」北京冬奧會，亦有議員提出將冬奧會搬到其他國家舉行。

在同一時間，英國在野工黨在下議院辯論中也呼籲英國王室和政府官員抵制北京冬奧會，但保守黨籍的首相約翰遜（Boris Johnson）表明他反對抵制體育活動。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新疆人權問題：美國眾議院議長佩洛西呼籲對北京冬奧會進行「外交杯葛」。

中國官方與官媒如何評論歐洲議會的決議案？

中國駐歐盟使團星期四晚發表聲明，指責歐洲議會決議案「顛倒黑白，公然違背國際關係基本凖則和法治精神，粗暴干涉中國內政」。

「任何外部勢力干預香港事務的企圖都不會得逞！鼓吹制裁，必然會搬起石頭砸自己的腳。」

使團聲明說：「中方堅決反對將體育運動政治化。出於政治動機，試圖干擾、阻礙、破壞北京冬奧會的籌辦和舉行是非常不負責任的，損害的是各國運動員的利益和國際奧林匹克事業。包括許多國家政府、奧委會以及國際奧委會在內的國際社會各界都明確反對這種錯誤做法。」

中國外交部駐香港特派員公署星期五（9日）指責決議案「抹黑特區執法與司法機關獨立辦案，詆譭中國中央政府對港政策」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北京矢志成為「雙奧」城市。

公署聲明稱：「歐洲議會在部分反華議員攛掇下，居心叵測，顛倒黑白，粗暴踐踏特區法治與司法獨立，混淆是非地將個別媒體及其負責人從事涉嫌違法犯罪的活動與新聞自由強拉在一起，不擇手段為反中亂港勢力撐腰打氣，居高臨下對中方橫加指責，大言不慚聲稱要對中方進行制裁，充分暴露出這些政客根深蒂固的意識形態偏見、極度虛偽的雙重標凖和錯亂時空的自不量力。」

就在歐洲議會辯論這份決議案之際，中國外長王毅星期四與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）舉行視像會議。中國外交部新聞稿稱，王毅闡述中方在涉疆、涉港、人權等問題上的原則立場，強調中方維護國家主權和民族尊嚴的意志和決心堅定不移，反對各種虛偽的「教師爺」。博雷利稱，歐方堅持自己的價值理念，但歐方尊重中國的主權和領土完整，不支持香港獨立。

中共官方《人民日報》旗下《環球時報》英文版強調決議案無約束力，「對歐盟毫無負擔」，又引述中國國務院港澳辦官方智庫全國港澳研究會副會長劉兆佳說，以美國為例，華府害怕其在港利益受中國反制措施打擊，也對中國新近通過實施的《反外國制裁法》有所顧忌，並未進一步增加受制裁的中方官員。

上海觀察者網則引用香港英文《南華早報》星期四前瞻歐洲議會決議案辯論的報道稱，據消息人士透露，抵制北京冬奧會的呼籲遭到了一些歐盟官員嘲笑「荒謬」，因為歐盟成員國都是單獨參賽的。這位消息人士還稱，針對香港官員的制裁「短期內不太可能」。

《環球時報》中文版社評則形容歐洲議會「匯集了西方社會裏最激進、極端的意識形態，同時為出風頭、刷存在感的各種政治惡習提供了表演舞台」，又稱這份決議案「很大程度上抄了美國制裁香港官員的名單，而且在冬奧會問題上比美國走得還遠」。

社評稱：「所有對香港和中國內地的制裁都將遭到無情報復，美歐將蒙受與中國因為衝突而產生的同樣損失。奉勸他們自我克制。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音频加注文字， 【BBC時事一周（粵語）——華人談天下】香港是否走向警察城市？言論自由是否隨《蘋果日報》墮地？香港資深傳媒人袁建國講講他的看法。

抵制北京冬奧決議，外界有何評論？

決議案主體針對香港《蘋果日報》事件，對此，無國界記者組織（RSF）形容是」及時雨「，「對所有香港記者發出最堅定的聲援」。

法新社指出，支持此決議案的包括德國總理默克爾（Angela Merkel）所屬的中間偏右歐洲人民黨黨團（EPP），以及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）所屬的中間派議員。

對華政策跨國議會聯盟聯席主席，斯洛伐克EPP黨籍歐洲議會議員米裏亞姆·萊克斯曼（Miriam Lexmann）發言時說，自由世界不能對香港的處境視而不見。

台灣也歡迎歐洲議會通過這份決議案，駐歐盟兼駐比利時代表處認為，這份主要針對香港的議案同時「支持捍衛台灣民主」。