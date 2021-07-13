用戶超百萬境外上市須審查 中國網信辦修法帶來的影響

1 小时前

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中國持續對網絡信息數據加強監管，近日將審查範圍擴展到海外上市公司。

中國國家互聯網資訊辦公室（網信辦）7月10日發佈《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）》（下稱修訂草案），擬要求擁有超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市時，必須向相關機構申報有關網絡安全的審查。

分析認為，此舉是應對美國加強監管中國企業的最新舉措，尋求上市的公司在中美對抗的態勢下腹背受敵，或將大量轉往香港上市。

網約車巨頭滴滴出行等多家企業近期在赴美上市後遭遇中國網絡安全審查，審查期間暫停新用戶註冊。

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「涉及範圍可能超出想像」

分析指出，此前網絡安全審查主要針對關鍵信息的基礎設施，涉及的業務場景比較單一；而修訂草案涉及的審查範圍更廣，擴展到國外上市活動——這是重大而複雜的經營行為，無論是在法律法規、業務場景層面，還是判斷是否影響國家安全，都需要更長時間審查。

中國天奇創投基金管理合伙人魏武揮對BBC中文解釋，草案提出的審查範圍包括互聯網公司的硬件、軟件，以及相關諮詢服務，包括公關公司和網絡公司所做的商業合作等，「涉及範圍可能超出想像。」

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100萬用戶的門檻

修訂草案最受關注的是新增的第六條：掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。

這一門檻系首次在中國法律中出現。對於以用戶數據為中心的中國科技公司來說，100萬用戶只是基礎門檻，很多公司的用戶都超過這一標凖。

中國網信辦近日連續發佈公告，宣佈對「滴滴出行」、「運滿滿」、「貨車幫」和「BOSS直聘」這四個平台實施網絡安全審查。這些平台所屬的3家企業均在此前不久赴美上市，其活躍用戶均遠超100萬。滴滴出行的IPO招股書顯示，該公司在中國擁有3.77億年活躍用戶和1300萬年活躍司機。

網信辦上周五再次發佈通報，稱因存在「嚴重違法違規收集使用個人信息問題」，滴滴旗下的另外25款應用程序被要求下架。

《數據安全法》成為授權依據

值得注意的是，修訂草案強調，中國人大上月剛通過的《數據安全法》是其授權依據這一。 該法同樣由中國網信辦牽頭起草。

該法律賦予相關部門更大權力，可以要求私營公司分享從社交媒體、電子商務、貸款和其他業務中收集的數據。該法案目前已經生效，將於9月1日起施行。

有評論質疑，網信辦此舉凸顯中國政府加強控制民營企業的意圖，目標尤其指向擁有海量寶貴數據的科技公司。

不過，中國官媒《環球時報》11日發表的一篇評論指出，加強監管的目的「決不是為了打擊互聯網民營企業，而是要把規則真正樹立起來，構建起助於保護競爭、促進互聯網企業整體加快發展的大環境」。

該評論還稱，「美國不斷升級對華戰略打壓，中國國家安全形勢面臨一些前所未有的挑戰。」

香港或收到「大禮包」

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近兩年中，許多中國企業選擇到美國上市。綠專資本統計顯示，今年上半年共有38家中國企業到美國上市，募資逾135億美元，IPO數量及募資規模超過2020年全年，比去年同期分別增長138%和414%。

但目前中美關係惡化，一方面中國的監管機構採取行動加強執法力度，並進行反壟斷調查；另一方面美國也在加強對中資企業的審查，包括去年底通過《外國公司問責法》，強化了外資企業在信息披露和接受調查等方面的義務。這令中國公司到美國上市的難度加大。

有美國議員近日呼籲阻止中國公司到美國上市，除非服從美國的審計要求。

佛羅里達州共和黨參議員馬爾科•魯比奧（Marco Rubio）近日在一份聲明中稱，允許滴滴在紐約證券交易所發行股票是「魯莽和不負責任的」行為，他形容滴滴是一家「無法摸透的中國公司」。

《外國公司問責法案》被認為對在美上市的中國企業發出的「狠招」，該法要求企業上市三年內向美國公眾公司會計監督委員會提供審計底稿，否則可能被強制退市。

審計底稿是審批報告的原始記錄，提交後可能導致重要數據、個人信息洩露。 「這是一種典型的數據出境問題，」中國信息安全研究院副院長左曉棟對大陸媒體說，「審計信息詳細地反映了企業運營中的很多具體信息，是非常敏感的。」

天奇創投基金管理合伙人魏武揮認為，「在核查審計底稿議題上，中國如果和美國談崩，那麼香港就是最後的博弈空間，畢竟港交所還是一個向全球資本開放的金融中心。」

魏武揮對BBC說，網信辦的最新舉動相當於贈送給香港一個「大禮包」，因其所明確表示針對赴「國外」上市的公司，「香港上市當然不算國外上市」。

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他認為，此舉將令大量原本打算到美國上市的公司最終選擇香港上市，按照目前的發展態勢，北京對香港事務已經擁有了更多的「話事權」。

「目前國內互聯網企業去國外上市，程序上還不需要經過證監會的許可，但接下來有可能會在上市流程許可裏。北京當然不能去要求美國的交易所做什麼事，但在香港，就完全不同。北京可以用建議或商量的方式，使得港交所出台各種各樣新的規章制度。」魏武揮說。