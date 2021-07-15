新冠疫情：中國式入境嚴控有何利弊

25 分钟前

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 目前，從外國入境中國大陸的旅客仍需接受至少14日隔離，根據入境地點不同隔離天數會有差異。

2020年初爆發的新冠疫情已經持續一年半，即使各國陸續推出、施打疫苗，歐洲等地慢慢放開入境措施，中國大陸對外國和香港地區仍在實施強制集中隔離等嚴格的入境防控政策。

病毒學家認為，中國對關口嚴防死守有一定合理之處，但未來需要考慮到民眾需求，逐步對接種疫苗的人放寬檢疫措施。

嚴格的入境防控措施

目前，從境外入境中國大陸的旅客仍需接受至少14日隔離，根據入境地點不同隔離天數會有差異。從香港入境深圳需要隔離14天，再接受7天的居家隔離。

北京市市民熱線服務中心微博「北京12345」周三（7月14日）回覆BBC中文查詢稱，北京口岸入境人員在14天集中隔離期滿後實施7天集中或居家隔離，具體以社區或隔離點的答覆為凖。

北京市市民熱線服務中心還表示，根據首都協調機制對外發佈的入境進京政策，國內其他口岸入境滿21天人員方可進京。

「為進一步織密首都疫情防控網，對入境未滿21天人員將採取進京管理措施，限制購買進京飛機票、火車票，入境滿21天後即可自行購票進京。」該中心的回覆稱。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 今年1月，北京曾實施嚴格的"14+7+7"健康管理措施，對於北京口岸入境人員，在14天集中隔離期滿後，繼續開展7天居家或集中隔離，期滿後再進行7天健康監測。

今年1月，北京曾實施嚴格的「14+7+7」健康管理措施，對於北京口岸入境人員，在14天集中隔離期滿後，繼續開展7天居家或集中隔離，期滿後再進行7天健康監測。

另外，香港與中國內地封關超過一年，即使第四波疫情結束，確診個案零星，香港與內地也遲遲未能恢復通關。

香港特首林鄭月娥周一（7月12日）在一個電台節目上表示，已經向中央提交報告，希望可以逐步恢復通關。她稱，通關可以先按配額進行，例如有助促進商務經濟發展或有切身需要的市民通關。

《華爾街日報》6月下旬曾引述知情人士報道，中國計劃維持現有邊境防疫限制至少一年，因為官員擔心新的變種病毒，而且未來將舉行一些敏感活動。

報道稱，官員們態度謹慎是因為2022年2月舉行的北京冬奧會和2022年年底的中共二十大。

對疫苗信心不足？

中國國家衛健委稱，截至2021年7月13日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗140201.9萬劑次。

香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授金冬雁對BBC中文表示，中國推行嚴格的入境管制是因為一方面國內基本已放開管控，回到疫情前的狀態；另一方面當局對其疫苗不夠有信心。

「接種疫苗後是不是能防得住感染，一直是一個大問題，」金冬雁說，「一些使用疫苗的地區，在完全阻斷傳播方面效果不算是很好，比如智利、印度尼西亞、蒙古。」

美國媒體CNBC近日報道稱，在一些疫苗接種率和新冠病毒感染率都很高的國家，大部分都依賴中國製造的疫苗。

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CNBC報道，根據Our World in Data的數據，截至7月6日，有36個國家每百萬人中每周新增確診病例超過1000例。

CNBC隨後在這36個國家中找出了那些超過60%人口至少接種過一劑新冠疫苗的國家。這些國家共有6個，其中5個依賴中國疫苗：阿拉伯聯合酋長國、塞舌爾、蒙古、烏拉圭和智利。另外一個不依賴中國疫苗的是英國。

「他們（中國政府）不放心，而且他們歷來也是採取寧緊莫松的政策，害怕出錯，」金冬雁說，「但不把國門打開的弊端已經在逐漸顯露出來了。」

逐步解封？

對於那些疫情前頻繁跨境流動的人士來說，嚴格的檢疫措施是巨大負擔，他們迫切希望至少能有限度地放鬆管控。

目前，一些國家已經逐步向旅行者解封，尤其對接種疫苗的人士推出了更多入境便利。

6月底，歐盟外交官表示，歐盟各國政府同意將加拿大和其他10個國家加入名單，允許其居民進行非必要旅行。11個國家包括加拿大、卡塔爾和沙特阿拉伯等。

早前歐盟已經建議解除對16個國家或地區的旅遊限制，包括香港、澳門、台灣、美國和泰國等。不過個別歐盟國家仍然可選擇要求旅行者出示病毒陰性證明或進行一段時間的檢疫。

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7月初，歐盟疫苗護照開始生效，允許所有接種了新冠病毒疫苗、最近檢測結果為陰性或最近從新冠病毒康復的人在歐洲大陸自由活動，無需遵守限制。

金冬雁認為，香港幾波疫情以及台灣近期疫情嚴重都是因為關口出了問題，中國政府嚴防死守關口有一定合理之處，但也需要考慮到便利民眾，逐步對接種疫苗的人放鬆入境措施。

金冬雁希望決策者轉變觀念，採取"合情合理"的入境管制政策，一方面有效降低傳播風險，另一方面照顧到民眾的需求。