台灣BNT採購大戲曲終人未散 疫苗為何牽扯兩岸敏感關係

29 分钟前

圖像來源，Taiwan president office 圖像加註文字， 台積電董事長劉德音（左一） 、鴻海董事行郭台銘（左二）獲邀與蔡英文（右一）會面，被視為這次BNT疫苗採購的重要轉折點。

在台灣沸騰多日的BioNTech疫苗(台灣稱BNT，港澳名稱為復必泰，歐美稱輝瑞疫苗) 採購大戲，在本周有了突破性進展。

台灣兩家電子大廠台積電、鴻海周一（7月12日）宣佈與中國上海復星及裕利醫藥簽署四方合約，確認採購1000萬劑BNT疫苗，由兩家公司出資購買各500萬劑捐給台政府，預計最快九月底抵台。上海復星醫藥集團也在11日晚發佈公告，宣佈了這筆交易。

一場外界看起來需求急迫且難度不大的疫苗採購耗時良久。外界分析，台灣自去年政府開始著手採購BNT疫苗，到最終由兩家公司確認訂購，過程可謂一波三折，牽扯到兩岸政府角力，美國及日本的介入，乃至疫苗生產國德國方面的態度。這起原本屬於商業性質的疫苗採購，在兩岸關係的敏感時期被賦予了濃厚的政治色彩。

罕見採購模式背後

由企業全程出面採購如此大數量的疫苗，政府則負責審批並決定是否批准，這種疫苗採購模式在當前全球的新冠防疫操作中非常罕見。

鴻海集團負責人郭台銘，在本輪台灣疫情開始延燒之際，於五月底提出向政府申請採購BNT疫苗，蔡英文政府當時表示，台灣無法同意循「復必泰」在港澳的銷售模式進行採購。其理由是，疫苗屬國安議題，需經由中央整合處理。當時這一說法一度在深陷「疫苗慌」的台灣社會引發反彈。

在野黨抨擊蔡英文以意識形態為由阻擋疫苗進口，還有批評者說民進黨「逢中必反」，不願開放復必泰或科興疫苗入台，不同立場媒體討論激烈，讓人再次感受到台灣政壇的撕裂和對立。

台智庫「國防安全研究院」的蘇紫雲博士向BBC分析稱，台灣無法接受復必泰的模式，原因是台灣將在合約中將被視為「大中華地區」，進而等同港澳地位。蔡政府及許多台灣民眾難以接受。此外，當下新冠疫苗如同戰略物資，需要有國家政府向廠商作為擔保免責，因此很難完全透過私人企業取得。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港政府通過上海復星購買BioNTech公司生產的復必泰疫苗。台灣政府則要求引進的BNT疫苗不能使用復必泰商標。

蘇紫雲又說，北京也在觀察，如何借著台灣疫情向台灣進行「統戰」，以推廣科興疫苗入台，在混亂的台灣本土疫情中，削弱蔡英文政府的政治點數。

但北京方面一直嚴厲否認干涉台灣採購疫苗的指控。鴻海郭台銘在本周一確認與復星簽約後，也在臉書發文，感謝各界，強調北京未曾「指導干涉」。

中國國台辦也在隔日記者會稱，批判台灣官方對北京干涉疫苗採購的說法「不攻自破」。

圖像來源，facebook Terry Gou

對於台積電和鴻海成功簽下BNT採購訂單的原因，也另有說法。路透社引用一位了解採購談判過程的駐台官員稱，台灣對大陸阻撓疫苗採購的指責，實際上幫助了台灣，促使美日採取行動，捐贈了近五百萬劑疫苗，紓解了台灣社會疫苗「慌」。

各種說法，無疑都增強了這場大戲的戲劇效果。

疫苗危機與支持率危機

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 台灣中央流行疫情指揮中心負責人陳時中透露，今年年初BNT疫苗的採購突然遭遇中斷。

即便最終成功採購BNT疫苗，但台灣今年陷入本土疫情爆發之後，提供的疫苗及醫療能量不夠，還有地方防疫政策與中央不同調造成的混亂，至今數百位民眾病逝於新冠，導致民怨四起。蔡英文和民進黨政府陷入了2016年上台以來最大的一場支持率危機。

事實上，台灣政府去年底便開始與BioNTech公司接觸，希望購買500萬劑疫苗。但在2021年2月，台灣衛福部長陳時中稱，在簽約前夕，該廠突然就台灣官方新聞稿中的「我國」二字有意見，在台政府將「我國」改為「台灣」之後，簽約程序突然中斷。

今年五月，台灣本土疫情爆發，向牛津/阿斯利康（台灣稱AZ疫苗）採購的疫苗，代工大國印度因為本土疫情暫時禁止出口，導致台灣收不到貨，各界措手不及，遽升的確診和死亡病例，讓全台陷入疫苗恐慌，民怨四起。蔡英文陷入政治危機的同時，中國大陸也不斷釋出信息，除了抨擊蔡政府之外，中國國台辦直接向台灣政府喊話詢問「是否接受科興疫苗入台」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣目前施打的主要是阿斯利康和莫德納兩款疫苗。

台在野的國民黨主席江啟臣及前總統馬英九也發言指責蔡英文政府，包含意圖用台灣「國產疫苗」阻擋BioNTech疫苗進口，不顧百姓性命。前文化部長龍應台亦在臉書發文，暗指防疫指揮官陳時中「冷血」防疫，政治優先。

根據台灣民意基金會本周發佈的最新民調，民進黨在過去3個月以來支持率銳減15個百分點至28%。但是，國民黨也未獲得更多支持，維持約19%的支持度，中性選民規模暴漲到48.2%。

蔡政府的政治危機，直到在美日介入後，開始有所舒緩。六月初，日本宣佈捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，並在數天后抵達，美國之後加碼捐贈兩百多萬莫德納及AZ疫苗給台灣，紓解台灣疫苗恐慌。

最終，蔡英文同意鴻海採購疫苗，台灣新冠危機逐漸趨緩。但在鴻海之外蔡英文又邀請了台積電加入BNT疫苗採購，這被外界視為改變政府消極被動形象、抵消鴻海逼宮壓力之舉。

各方滿意的結局？

英國牛津大學國際關係博士汪浩告訴BBC中文，目前尚無證據證明國台辦或北京曾經施壓復星阻擋銷售疫苗給台灣。但他分析，台灣自去年透過Covax機制已經下單了AZ或莫德納疫苗，唯獨自去年採購BNT疫苗以來，卻困難重重，確實可以看到有所阻力。

外界注意到的一點是，蔡英文邀請與其關係良好的台積電加入，與鴻海一同購買BNT疫苗。這被認為是採購成功的關鍵之一。在與BioNTech協商時，台積電傳出了可能到德國東部大城德列斯登（Dresden）設廠的消息。

6月30號，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）承認，台積電總裁曾與她談話，「請求美國協助取得新冠疫苗」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國捐贈250萬劑疫苗運抵台灣，時任美國在台協會處長酈英傑和台灣衛福部長陳時中親自接機。

台政治評論員陳敏鳳向台媒稱，根據她的消息來源，台積電與商務部長的談話公開，該是向北京或復星及德國發出信號，意即若台灣在這次採購仍繼續受阻擾，那美國將直接透過美輝瑞公司，賣給台積電與BNT相同的輝瑞（Pfizer）疫苗。

澳洲國立大學(ANU)亞太學院講師宋文笛向BBC分析，美國對華雖然高舉價值觀議題和科技競爭，在外交層次目前卻仍然以「鬥而不破」為最高宗旨。美國更願意以多邊主義形式為助力。因此，疫苗上，有日本出手對台灣數次捐贈疫苗。他又說，美國也透過低調外交，敦促歐盟領袖國的政府施加影響力，協助歐洲的民間公司和台灣之間的疫苗談判。

「比起從頭到尾都由美國單邊行為，如此改由廣義西方分攤，多個民主政府輪流出手的形式，無疑減少了政治敏感性，不只為其他議題上的美中談判保留迴旋空間，也給予北京政府默許的下台階。」宋文笛補充。

換言之，這起採購案，是一場沒有輸家，但費時費力的纏斗。汪浩認為，最後每個人都有拿到想要的政治點數：台積電及鴻海郭台銘，在台社會聲望上漲，蔡英文暫時紓解了政治壓力，德國擺脫「親中」、消極處理台灣疫苗協議的負面形象。上海復星則售出千萬疫苗，賺取了高額利潤，北京則能繼續對外稱，台灣需要中國出面協助取得疫苗。