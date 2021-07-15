美國軍機據報今早短暫降落台灣 中國表示嚴重關切

31 分钟前

圖像來源，AFP

據台灣媒體報道，7月15日早上美國空軍一架軍機短暫降落台北松山機場。

中國國防部15日回應表示，正告美方「切勿玩火」，「不要向『台獨分裂勢力』釋放錯誤信號」，並警告民進黨當局「不要誤判形勢、引狼入室」。

台灣外交部對此未作任何評論。

行政專機抵台

台灣中央社引用空軍表述稱，此架飛機的相關地勤作業不由台灣空軍松山基地負責，台灣空軍同這架飛機沒有進行接觸。

台灣TVBS報道稱，這架專機今早9時32分抵達松山機場，機上沒有任何乘客，此次任務是為負責運送美國在台協會（AIT）處長交接所用物品，原計劃停留1小時至10時30分，最後在短暫整補後，提早24分鐘於10時06分起飛離開台灣。

圖像來源，Ministry of Foreign Affairs,Taiwan 圖像加註文字， 美國在台協會新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk，左）已於7月12日抵台，目前正在隔離中。隔離結束後，她將接替酈英傑（William Brent Christensen）履新。（資料圖片）

美國在台協會新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）已於7月12日抵台，目前正在隔離中。隔離結束後，她將接替酈英傑（William Brent Christensen）履新。

中央社稱，台灣國防部、外交部及美國在台協會對此事件均無進一步評論。

根據美國國防部官網介紹，C-146A軍機的主要任務是為美國特種作戰司令部提供靈活且反應敏捷的小型團隊和貨物作戰運送，以支持戰區特種作戰司令部。空運任務由美國空軍特種作戰司令部的機組人員執行，飛往世界各地凖備就緒和半就緒的機場。

「降落本身有一定意義」

王定宇在臉書上表示，C-146A軍機為何飛來台灣，一切可能性以台美雙方政府說法為凖。

但他指出，此次降落本身有一定的意義，即「凸顯台灣跟美國的互動不容你中國共產黨在那邊說三道四，畫一些虛幻的紅線」。

「台灣有權力決定自己的國家要接待誰、不接待誰，美方也有他的權力決定跟台灣互動的關係，就這樣子，中共的這些囂張的言辭除了凸顯他們的蠻橫霸權以外，對我們來講沒有其他作用，」他在臉書上載的一段視頻中說道。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 今年6月6日，三名美國參議員乘坐美國空軍一架運輸機抵達台灣作短暫訪問。該次訪問被形容是台美斷交以來，美國軍機最高姿態進出台灣。

這並非美國軍機近來第一次抵達台灣。今年6月6日，三名美國參議員乘坐美國空軍一架運輸機抵達台灣作短暫訪問。該次訪問被形容是台美斷交以來，美國軍機最高姿態進出台灣。

中國「嚴重關切」

「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，」文章中稱。「中國人民解放軍保持高度戒備態勢，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何『台獨』圖謀。」