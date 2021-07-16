中國港澳辦主任夏寶龍：香港管治架構應排除「反中亂港分子」

23 分钟前

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 夏寶龍

中國負責港澳事務的最高官員夏寶龍周五（7月16日）在北京表示，已經實施一週年的香港《國安法》「彰顯巨大威力」，稱此法是「保香港安全、 安定 、安寧之法」。並稱未來香港選舉審查將「非常嚴格」，要把「反中亂港分子」排除在特區管治架構之外。

夏寶龍是在由中國港澳研究會主辦的一個香港《國安法》實施一週年的研討會上，作出上述講話。 據官方媒體報道，香港、澳門和大陸等各地有超過300人出席。

《國安法》去年實施後，外界質疑香港在政治、法治、新聞自由等多個方面出現嚴重倒退。香港立法會選舉原本定於2020年9月舉行，但香港政府稱因應新冠疫情，選舉順延一年，在今年9月5日舉行。

《國安法》七大作用

夏寶龍在講話中總結了《國安法》的七大作用：包括徹底粉碎港版「顏色革命」圖謀，社會逐步安定，香港經濟金融繼續堅挺，「唱衰」香港的謊言不攻自破等。

他稱，《國安法》讓國際投資者吃了「定心丸」，香港的金融中心地位絲毫沒有受損。

夏寶龍還特別稱讚香港特區政府和香港警隊，稱香港警隊是香港和國家的驕傲。

「英勇的香港警隊始終站在止暴制亂的第一線，無愧於全世界最優秀警隊的美譽。香港警隊是香港的驕傲，也是國家的驕傲，是香港的英雄。」夏寶龍說。

他對香港的前景充滿信心，並指中國第二個百年奮鬥目標實現的時候，未來香港的住房問題必將得到極大改善，將告別劏房、「籠屋」。

對香港管治者的五大要求

夏寶龍還表示，香港必須落實「愛國者治港」原則。一方面要把反中亂港分子排除在特別行政區管治架構之外，另一方面要確保選出管治能力強的堅定愛國者。

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夏寶龍說，管治者不僅要愛國愛港，還要德才兼備、有管治才幹。

他還說香港的管治者要滿足五大要求：善於全面凖確貫徹"一國兩制"方針，破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，為民眾辦實事，團結方方面面的力量，履職盡責。

香港特首林鄭月娥今日對香港媒體談到夏寶龍講話時表示，未來要做五方面的工作，包括深化《國安法》實施、積極籌備基本法第23條立法、做好未來三場選舉等。

過去曾經有人對香港建制派政客的能力提出質疑，全國港澳研究會理事田飛龍就曾在香港報章撰文指，中央需要「賢能的愛國者」，而非「忠誠廢物」，這一番話曾引起香港政壇熱議。

今次夏寶龍不但重申了香港要落實「愛國者治港」，把「反中亂港分子排除管治架構」，他花了不少篇幅強調了選舉中，要選出「管治能力強的堅定愛國者」，要能夠解決香港的各種矛盾和問題，而且要有「有感召力」，團結「方方面面的力量」。

過往建制派陣營最大「任務」就是要擊退民主派，但在前年區議會選舉，民主派大勝過後，建制派的能力開始受到質疑，中央之後落實《國安法》後，令香港民主派陣營在體制中所剩無多，中央似乎將對建制陣營有新的要求。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 夏寶龍認為，管治好香港絶非易事，管治者不僅要愛國愛港，還要德才兼備、有管治才幹

夏寶龍提到管治者要「德才兼備」，香港輿論剛巧在一周前，高度關注紀律部隊首長捲入一場充滿爭議的飯局。

香港海關關長、入境處處長、保安局副局長承認早前違反限聚令而被罰款，據報，飯局內一名內地企業高管涉強姦案被捕。外界質疑官員為何會出席疑似價值不菲的宴會，而事發多個月才遭港媒揭發而非港府主動公開。涉事官員僅僅道歉，林鄭月娥政府就表明不再追究。

一些網民諷刺地在社交媒體問，這是否中央口中的「德才兼備」。

2020年年中《國安法》實施後，香港在政治、社會、教育、媒體方面迎來翻天覆地的轉變。多名民主派人士被拘捕被控告，立法會內非建制派力量所剩無幾，大規模反政府示威全部熄火，親民主派媒體《蘋果日報》停刊......

中國政協副主席、秘書長夏寶龍自去年2月起兼任港澳辦主任。