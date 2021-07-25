中國新增擴建「習近平思想」研究中心 從表象看實質

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中共建黨100週年的慶祝活動上習近平講話。

過去幾年，中國官方宣傳中經常提及的「習近平新時代中國特色社會主義思想」最近又有了新動向。

據官方新華社報道，7月以來，中共在國家發展和改革委員會、生態環境部、中國法學會以及江蘇、浙江、福建和山東等省建立了七個新的「習近平思想研究中心」，目的是「指導更深入的學習、研究和宣傳」這一思想。

這讓中國國內「習近平思想」研究中心總數增加到18個，也是繼北京市、上海市、廣東省和外交部之後，再在省、部委內設立新的研究中心。

有分析評論認為，這表明中國共產黨正在尋求將目前的黨的意識形態進一步發展為類似於毛澤東思想的全面理論體系。

在美國的中國民主轉型研究所所長、前北京大學法學院講師王天成向BBC中文表示，這是中共高層自上而下推動的結果， 「是習近平為了加強思想控制，鞏固權力好讓他長期掌權，當然也是下面投其所好的結果」。

習近平思想

「習近平新時代中國特色社會主義思想」在2017年10月中共十九大上被寫入中共黨章，在2018年中國人大政協兩會上被寫入中國憲法。

在中共黨章中，習近平思想與毛澤東思想、鄧小平理論、江澤民的「三個代表」重要思想和胡錦濤的科學發展觀並列，是中共的「行動指南」。

2018年，習近平思想寫入中國憲法的同時，中國修改了憲法，刪除憲法第七十九條第三款中對國家主席、副主席「連續任職不得超過兩屆」的規定，為習近平在兩屆任期之後繼續執掌黨、政、軍大權甚至永久在位鋪平道路。

在習近平思想寫入憲法之後，經中共高層批准在包括北京大學、清華大學在內的研究機構、省市、高校內建立了十個「習近平思想研究中心」。

2020年，中國外交部屬下的中國國際問題研究院設立習近平外交思想研究中心，旨在統籌全國研究資源，「全面闡釋並大力宣介習近平外交思想」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港書展上的習近平著作中文簡體、正體和英語版本。

與此同時，中國各地方院校也開設了「習近平思想研究所」。

2021年7月，中國教育部宣佈，9月秋季學期開始，全國各地中小學生將使用《習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本》，目的是要讓學生「形成對擁護黨的領導和社會主義制度、堅持和發展中國特色社會主義的認同、自信和自覺。」

BBC國際觀察部（BBC Monitoring)分析認為， 習近平可能希望利用這些資源，將他的觀點打造成與毛澤東思想相媲美的更全面的馬克思主義理論，並在可預見的未來使其成為主導中國的馬克思主義意識形態。

據中國官方新華社的報道，習近平思想被稱為是 「當代中國的馬克思主義」和「21世紀的馬克思主義」。僅在2020年，習近平思想研究中心「發表了1000多篇理論文章」，有助於加強該思想的「說服力和吸引力」。

王天成認為，習近平思想本身並沒有一套體系，但他想比肩毛澤東，把中間的那些領導人，包括鄧小平都一筆勾掉，他就成為毛澤東之後的一代雄主。

「他在往這個方向去努力。習近平是個深度毛粉。他小的時候看到在媒體上營造的、書中描繪的和他自己以及包括他家族所受衝擊讓他感受的毛澤東的巨大權力，是他嚮往的。」

思想內容

在中國官方媒體的宣傳中，習近平就任何一方面所做的講話，都被歸納為習近平思想的組成部分。

除了外交部研究的習近平外交思想，以及本次生態環境部將致力的習近平生態文明思想、發改委負責的習近平經濟思想和法學會主攻的習近平法治思想之外，習近平思想還有很多內容，其中包括：

強軍思想

對台工作思想

文化工作思想

新聞輿論思想

體育思想

三農工作思想

中共黨報《人民日報》刊登的宣傳文章表示，習近平思想是一個「全面的」理論體系，在許多問題上提供「戰略指導」，包括經濟、政治、法治、生態文明、外交、國家安全、國防和軍隊，甚至「一國兩制」安排和中國的統一。

從「習近平思想」這個名詞問世開始，外界就關注它的實質與用意。

2018年，美國《紐約時報》就曾評論說，習近平思想是「中國的新的官方政治教條」，「它無所不在。學校、報紙、電視、互聯網、廣告牌和橫幅都在宣揚。」

「簡而言之，這個教條是在國家、黨和習近平本人這三個層面鞏固和加強權力的藍圖。」

圖像來源，Reuters

而英國倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究所的「習近平思想」研究出發點是，「不應將習近平思想視為一種意識形態，而是一種指導共產黨和中國的戰略思想」。

該研究項目認為，審視研究習近平思想，就能夠看到「中國國內政治和外交政策的發展軌跡，其目標是在2049年，即中華人民共和國成立一百週年之前實現民族復興。如果中國制定了大戰略，其主旨將在習近平思想中概述。」

中國戰略

2009年，時任中國國家副主席習近平在墨西哥訪問會見華僑時曾批評少數外國人對中國事務說三道四。

習近平說，「有些吃飽了沒事乾的外國人，對我們的事情指手畫腳。中國一不輸出革命，二不輸出饑餓和貧困，三不去折騰你們，還有什麼好說的。」

2021年7月，習近平以中共總書記的身份在中國共產黨與世界政黨領導人峰會上再次保證：中國永遠不稱霸、不搞擴張、不謀求勢力範圍。與此同時，他強調將與各國共建「一帶一路」。

隨著中國經濟躍居世界第二， 被美國及其盟友視為競爭對手甚至敵對國家，美中對立從貿易延伸到經濟、科技、太空和國際政治等各個方面。

從這個角度來看，習近平的中國戰略與美國的對華策略與行動相互作用勢必影響國際局勢。

如果說毛澤東思想在幾十年前曾經傳播至亞洲、非洲甚至歐洲國家影響深遠，習近平思想對中國以外的世界意味著什麼呢？

對此，在美國的中國民主轉型研究所所長王天成認為，隨著中國經濟體量越來越大，中國的領導人也變得越來越自負和傲慢。「實際上一種理論越瑣碎越無助於推廣，就像做廣告一樣信息越集中傳播得越快。建立這麼多的習近平研究中心當然可以在內部營造一種氛圍，但是外部世界對中國還是有隔膜的。」

「習近平到現在為止集中權力的努力是成功的，但是我不相信他能走出去。頂多有些人要了解中國的政治，把他的書翻譯成本國的文字，被中國媒體報道秀一秀而已。」

「毛澤東時代人們對共產主義認識還不足夠，因此在有些國家還能看見毛主義者。我不能想象現在的世界還會出現習主義者。」

但在中國國內，越來越多的習近平思想研究中心的設立至少顯示：當局加大了力度推廣宣傳習思想。

習近平的「人類命運共同體理念」還被中國稱頌為習近平外交思想的「核心和精髓」。