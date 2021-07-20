吳亦凡：加拿大華人歌手陷「引誘性侵幼女」指控，遭多個品牌解約

51 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 吳亦凡否認所有指控。

加拿大華人歌手吳亦凡被一名中國女子指控引誘包括未成年人在內的女性進行性行為後，多家中國和國際品牌宣佈暫停或終止與他的合作。

19歲的網紅博主都美竹聲稱自己是多名受害者之一。她的指控在中國社交媒體掀起輿論風暴。大量網民對她表示支持，呼籲吳亦凡退出娛樂圈，離開中國。

作為韓國流行演唱組合EXO的前成員，吳亦凡在中國年輕人當中相當有名。2014年退團後，他專注於在中國發展，成為演員、模特和歌手，收入頗豐。

吳亦凡和他的工作室在周一（7月19日）終於打破沉默，否認這些指控，並稱他已提起誹謗訴訟。

「八個受害者」

都美竹從上周末開始持續在微博上發佈指控，稱吳亦凡通過面試、簽約等名義結識十幾歲的女孩，並酒精和成名的承諾引誘她們，但他沒有兌現任何提供「資源」的承諾。

在周日（7月18日）接受中國網易採訪時，她指控吳亦凡在一年前的一場聚會後強姦了她。她稱自己最初被以面試選角的名義接到吳亦凡的家，隨後被要求喝酒和玩遊戲。

她表示，自己的手機被沒收，想要離開時經紀人威脅要「封殺」她。在喝酒不久後，她稱自己便「不省人事」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一家報刊店擺放著封面印有吳亦凡的時尚類雜誌。

都美竹還稱，吳亦凡至少與另外七名年輕女性也發生了性關係，有兩人仍是未成年人。除了借口選演員的方式外，他還付錢給他睡過的女孩來介紹更多女孩給他。

「我現在是想戳破吳的面具，不讓任何人再受到傷害，我希望我是最後一個受害者，」她對媒體說道。

她還在社交媒體上發佈了據稱是吳亦凡及其經紀人向其轉賬50萬元人民幣（約7.7萬美元）要求她「沉默」的轉賬記錄和聊天截圖，並表示由於銀行卡日額度限制，自己正在分期退還。

現年30歲的吳亦凡擁有加拿大國籍，在廣州和溫哥華長大，他在周一（7月19日）完全否認這些指控，表示一直沒有回應是因為「不想干擾司法程序的推進」。

「本人只在……朋友聚會中見過都女士一次，沒有灌酒、沒有收手機、更沒有她描述的各種『細節』，」他在微博上寫道。「如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄。」

他的工作室也連續發佈多則聲明，稱都美竹的指控是「無底線博取關注的炒作行為」，並表示她一直頻繁聯繫工作室「索要巨額款項」來作為刪除文章的條件。

「本工作室已在第一時間向公安機關報案，目前，公安機關已受理並在依法偵辦過程中，」聲明稱。

品牌解約

在微博上，多個有關此事的話題佔據熱搜榜，點擊量達到數億之多。儘管對吳亦凡的指控尚待進一步調查，中國的網民們迅速而幾乎壓倒性地站在了都美竹一邊。

「一個公眾人物，一個頂級流量，他拿著娛樂圈最高的片酬，做著最下流的事。噁心！」一名網友批評道。

「如果這種劣跡藝人還能呆在娛樂圈，還能成為被追捧的偶像，那將影響多少三觀未健全的未成年人？」另一名網友寫道。

隨著事件不斷發酵，一些其他的女性也在社交媒體發佈聊天截圖，聲稱自己也收到吳亦凡的酒局邀請或受到言語上的騷擾。

與吳亦凡合作的品牌也紛紛作出回應，包括他擔任品牌代言人的騰訊視頻，以及汽車品牌保時捷（Porsche）、奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton）和寶格麗（Bulgari）等均宣佈它們將與吳亦凡解約或暫停合作。

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 多個與吳亦凡合作的品牌屏蔽了此前的廣告或宣傳視頻，帖子如今不可見。

「路易威登高度重視此次針對吳亦凡先生的指控，並已暫停與吳亦凡先生之合作關係，直至司法調查結果公布，」路易威登在聲明中寫道。

中國媒體還報道稱，原定於7月24日吳亦凡在杭州的粉絲見面會已經取消。這場見面會的門票本來相當搶手，一度被黃牛炒到3000元人民幣一張，但都美竹事件發生後，票價跌到了原來的十分之一。

目前，警方尚未對此事作出回應。包括《法治日報》、澎湃新聞在內的官方媒體呼籲民眾保持冷靜，等待法律給出裁決。

娛樂圈醜聞

儘管已加入加拿大籍並且早年在韓國發展，但吳亦凡在中國的事業近年一直蒸蒸日上，被粉絲群體稱為「歸國四子」之一。2017年福布斯（Forbes）中國名人榜顯示，吳亦凡的年收入高達1.5億元人民幣（2313萬美元），位列榜單第十位。

但此事並非吳亦凡第一次深陷性醜聞的泥潭。2016年，網名為「小G娜」的女子就曾發文抨擊吳亦凡和她交往後突然消失，並曬出她和吳亦凡的疑似親密照，但此事隨後不了了之，並沒有對其事業產生太大影響。

中國媒體《環球時報》報道說，此次事件中公眾表現出更少的容忍，可能是因為指控牽涉到未成年女性。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 吳亦凡是韓國流行演唱組合EXO的前成員。

在中國，成年的標凖是18周歲，可以發生性關係的法定年齡則為14歲。

中國傳媒大學法學教授王四新表示，中國互聯網上對吳亦凡的大量譴責表明，中國網民已經厭倦了「輿論被金錢所操縱」。