河南降雨「突破歷史極值」：洪災威脅迫近 「一級機制」意味著什麼？

59 分钟前

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 7月20日，河南省會鄭州

中國中部省份河南強降雨持續數日後，7月20日再次遭遇極端強降雨。

河南省氣象局官方微博稱，河南省今次降雨「突破歷史極值」；官方媒體新華社使用同樣描述，鄭州市單日降雨量突破歷史極值（建站以來），單小時降雨量超過日曆史極值。

鄭州市政府則說，此次鄭州遭遇的是「百年不遇」的強降水。

目前河南當地多條河流、多座水庫水位暴漲，超過汛限；包括省會鄭州在內的多座主要城鎮民生受到嚴重衝擊。

洪災威脅到底多嚴重？

這次「突破歷史極值」的極端降雨導致洪澇災害的威脅到底有多大？從官方公布的防汛應急響應不斷升級也可略見一斑。

7月17日以來，河南出現持續強降水天氣，從暴雨、大暴雨再到特大暴雨。降雨量逐日攀升，當地官方啟動的應急響應機制級別也在連續攀升，短短數日即提升到最高級別。

以省會鄭州為例。鄭州市防汛抗旱指揮部周二下發緊急通知稱，當前防汛抗災形勢「十分嚴峻」，決定自即日17時起將防汛二級應急響應提升至一級。

根據中國官方信息，洪澇災害事件按嚴重程度和影響範圍可分為一般四個級別，一級最嚴重。

2020年8月，四川青衣江雅安城區段已出現百年一遇的洪水，啟動一級防汛應急響應。那是有記錄以來，四川首次啟動一級響應。

一級機制意味著什麼呢？

通常情況下，只有在洪澇災害特別嚴重的情況下才會啟動一級機制。中國官方發佈的《河南省防汛應急預案》說，一級響應主要應對以下情形：

在主要流域或多個區域發生嚴重洪澇災害，造成農作物受淹、群眾受災、城鎮內澇等重大災情；主要防洪河道重要河段出現超標凖洪水；

主要防洪河道重要河段堤防發生決口；需要啟用蓄滯洪區；

大型水庫發生重大險情，或位置重要的中小型水庫發生垮壩。

路透社20日報道稱，河南至少31座大、中型水庫水位已經超過警戒線。

是否洩洪、何時洩洪，已經成為當地媒體、民眾報道和討論的焦點話題之一。

中國發佈的氣象預報說，7月20日至21日，河南省黃河以北和鄭州、洛陽、開封、平頂山等地仍有大到暴雨，局部大暴雨、特大暴雨。

啟動一級響應意味著當地政府可依法宣佈該地區進入緊急防汛期。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 鄭州7月20日，新華社圖片

民眾呼聲：「急需關注和救援」

洪災導致河南多座城鎮道路積水、斷行；公交、鐵路和民航客運延誤、停運；聯合國教科文組織世界遺產「龍門石窟」告急；少林寺被迫關閉；

當地時間20日6時，登封市等電集團鋁合金有限公司發生爆炸。報道稱，洪水漫延到廠區內合金槽內高溫溶液發生爆炸。

河南的極端降雨在中國互聯網帶來巨大衝擊波。新浪微博上，截至發稿時，#河南為何成為全國強降雨中心#點擊已經超過1億，討論超過10萬。

來自河南多個地區和城鎮的網民發帖，稱家園被淹、地鐵灌水、市民被困、停電、停水、停網……

當地網民在社交媒體上分享觸目驚心的視頻，其中一段顯示，一個地鐵站內人們趟著齊腰深的混濁雨水；另一段顯示一個地鐵站成為蓄水池。

同時，許多網民發出迫切需要關注、救助的呼聲。

署名陳古諾的微博說， 朋友圈微信群已經從上午的調侃嘻戲，慢慢變成了沉默，慌亂，恐懼，祈禱！願大家多關注下跟災難搶時間的鄭州，娛樂八卦新聞先放一放！

署名KNice的網民僅用一句話概括：「這次可能是我大鄭州最大的災難了」。

歷史上的河南洪災

河南地處中原，境內有黃河、淮河、衛河、漢水四大水系，其中淮河流域面積佔53％。

歷史上，河南曾發生過史稱「75·8大洪水」的重大洪災。

1975年8月，一場超強颱風給河南帶來當時突破中國與世界最高降雨量記錄的特大暴雨，引發淮河上游大洪水；