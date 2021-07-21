河南水災：鄭州地鐵被淹12人死亡、醫院停電，過去24小時發生了什麼

1 小时前

圖像來源，Getty Images

中國中部的河南省近日遭遇罕見特大暴雨，多個城市出現內澇。20日晚，省會鄭州市的地鐵有數百乘客被困，其中12人死亡，5人受傷。目前市區陸、空交通受阻，一些醫院和居民區停電。

在過去的24小時，鄭州地鐵被淹事件持續在網絡上發酵。在遭遇罕見自然災害的同時，人為因素和人為責任也成為討論熱點。

根據官方信息，全鄭州市受災人口達到3.6萬人，緊急轉移近20萬人。目前鄭州已經統籌協調防洪救災隊伍300多支，派遣救災人員2萬人。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 河南暴雨引發嚴重洪災，鄭州地鐵被淹已致12人死亡

地鐵被淹12人死亡

20日晚，鄭州地鐵5號線途徑的一些站點嚴重積水，導致列車停運，一些乘客生命垂危。

當日晚6點開始，鄭州市地鐵宣佈全線停運。雨水灌入地下隧道和5號線列車內，許多乘客被困於車廂。

《中國青年報》援引一位被困在地鐵上的人稱，5號線列車在抵達海灘寺站時，已經採取緊急停靠措施，「但後面列車繼續往前開」。

他說，一部分人在列車長的指揮下走向地鐵內的人行信道，但由於信道過於狹窄，大部分人又被迫返回車廂。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鄭州暴雨引發地鐵被淹，12人死亡，地鐵被淹發生在5號線。這是鄭州地鐵隧道資料圖。

這位被困人士稱，到了晚上九點，列車窗外的水已經將近一人多高，而車廂的水流也漫過胸口，甚至脖子。

「身邊陸續有人出現缺氧、低血糖的症狀，有人髮抖、大喘氣、乾嘔。」

後來救援人員鑿開玻璃窗，並將破窗器遞到車廂內，才解救出一些人。「從開始被困到撤離到安全區域，前後約4個小時。」

官方凌晨通報，地鐵內共疏散500餘人，其中12人搶救無效死亡，5人受傷送醫。

「鄭州發佈」稱，強降雨造成鄭州地鐵5號線五龍口停車場及其周邊區域發生嚴重積水現象，7月20日18時許，積水衝垮出入場線擋水牆進入正線區間，造成鄭州地鐵5號線列車在海灘寺街站和沙口路站隧道列車停運。18時10分，鄭州地鐵下達全線網停運指令。共疏散群眾500餘人，其中12人經搶救無效死亡。

公開資料顯示，2013年12月28日，鄭州1號線開通試運營，鄭州地鐵成為中國大陸第17個、河南省第1個城市軌道交通系統。截至2021年6月，鄭州地鐵開通的線路共7條，運營里程206.5公里。

圖像來源，Getty Images

圖像來源，Getty Images

公眾質疑

鄭州曾投入巨資建設「海綿城市」，旨將這座城市打造成具有吸水、蓄水等功能的海綿體，提高城市防洪排澇的能力。但一場暴雨似乎打破了這個神話。

許多公眾在網絡上質疑，官方預警暴雨是否及時，各個部門採取了哪些應對措施，地鐵有哪些相關備案，救援系統上的應急彈性是否不足，等等。

有中國媒體質疑官方沒有及時做出地鐵停運的決定，但沒有得到政府回應。

中國官方數據顯示，鄭州單日降雨量突破監測以來的歷史極值，單小時降雨量超過日曆史極值。近三天的降雨量接近常年一年的雨量。

在鄭州經營個人生意的劉先生對BBC描述20日晚的大雨，「我從來沒有見過昨天這麼大的雨，就在那一個小時幾乎是從天上倒下來，一片白色，什麼都看不清，然後水一會就起來了。」

7月20日當天，鄭州氣象局共發佈暴雨紅色預警（一級/特別嚴重）6次，分別為01時08分、06時02分、09時08分、11時50分、16時01分、21時32分。

15時30分，鄭州地鐵關閉首個出入口，而五號線的站點是在第五個紅色預警發佈40分鐘後才關閉。

鄭州市內一些地鐵站停電，導致沿線水泵無法運行。《南方周末》引述一位安全部門主任稱，有電的地鐵站開足馬力抽水，但水太大了，「已經遠遠超出我們水泵的設計能力」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鄭州地鐵站附近

部分醫院停電

暴雨還造成鄭州市內一些醫院的供電設備進水，就診病人滯留，重症病人一度處於危險狀態。

鄭州大學第一附屬醫院在21日凌晨停電，急缺供電設備，需要鄭州地區調配發電設備。

根據中國媒體《財新》報道，21日上午7點，該醫院供電仍未恢復。一樓的洪水已退去，但地下樓層被淹沒，千餘名一日前來就診的患者及家屬因交通問題仍滯留在醫院。一位醫院內科醫生稱，醫院目前已停診，大量醫用檢測設備和電力設備在醫院負一層被淹，損失很大。

官方媒體《人民日報》引述該醫院一位領導稱，該院河醫院區停電後電梯全部停運，備用電源也無法使用。目前正在協調約600名重症病人向外轉運。

河南省婦幼保健院等其他一些醫院，以及一些居民區也在21日凌晨停電。

家在鄭州的孫先生對BBC說，大雨導致鄭州北部、西部的一些小區配電設施進水，造成居民區停電。他所在的金水區沒有停電，但在21日上午，居民區電話、網絡信號不穩定，「大家都聯繫不上」。

圖像來源，Getty Images

近百趟火車及高鐵停運

暴雨導致鄭州的鐵路、航空、公路運輸大面積中斷，而由於該城市是南北、東西交通要道，影響波及中國多地。

目前，鄭州鐵路局管轄範圍內的五條普速幹線鐵路，及三條高鐵部分區段封鎖或限速運行，致使近百趟普鐵、高鐵停運。有乘客在列車內滯留超過30小時，車上間歇性供應電力。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鄭州是中國鐵路的重要樞紐。暴雨導致鄭州周邊鐵路中斷，對中國鐵路網造成影響。

從20日開始，中國近百趟普鐵、高鐵停運，還有大批列車晚點。有多趟列車滯留超24小時。

國家鐵路集團官方微博「中國鐵路」稱，河南暴雨致京廣線一路段路基下沉，由包頭開往廣州的一輛列車在鄭州市區間發生車廂傾斜，無人員傷亡。