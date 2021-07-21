中國歷史性取消社會撫養費 計劃生育是否終結尚待觀察

22 分钟前

圖像來源，Getty Images

「不敢否定計劃生育」

該文件中取消徵收社會撫養費一項受到民眾關注。《決定》在組織實施好三孩生育政策中提出，取消社會撫養費、清理和廢止相關處罰規定，將入戶、入學、入職等與個人生育情況全面脫鉤。社會撫養費的前生是中國自1980年代開始嚴格實行計劃生育時的超生罰款，欲通過經濟手段影響中國公民的生育意願，其存廢在中國已有多年爭議。

中國網友將其解釋為變相徹底放開計劃生育政策，中國國家衛健委回應稱，取消徵收社會撫養費跟徹底放開生育不能劃等號，中國仍實行三孩政策。

中國國家衛健委人口家庭司司長楊文莊稱「這是基於我們國家人口眾多的基本國情還沒有改變，人口與資源環境的承載力關係緊張狀況還有沒有改變，從國情出發作出的一個重大決策。」

美國威斯康辛大學研究員易富賢向BBC中文表示：「本質上中國政府仍將人口作為負擔。整個觀念還沒有改變。計劃生育政策還沒有廢止，（其它）任何（刺激）政策都是小動作，小打小鬧。」

易富賢長期批評中國計生政策，並呼籲全面放開該政策。他這樣解釋目前計生政策仍未被廢止的原因，「如果計劃生育被廢止的話，就說明之前（實行）是錯的。因計劃生育而死的嬰兒，怎麼向老百姓交差？為了維護共產黨的權威性和正確性，不敢這麼搞。否定了文革，才便於改革開放。不敢否定計劃生育，在人口政策上就很難放開手腳。」

「小打小鬧」的優化生育政策

圖像來源，Getty Images

中國剛發佈的優化生育政策還包括，提高優生優育服務水平、發展普惠托育服務體系、降低生育、養育、教育成本等。

一位微博網友評論稱，「搞搞清楚，現在是你求老百姓生孩子，不是老百姓求你開放三胎。」

易富賢認為，「（本次優化生育政策）肯定沒有效果。但任何（人口政策上）微小的進步都應鼓勵。」

本次公布的政策較宏觀，屬指導意見，未明確具體實施的量化標凖。易富賢認為本次政策亮點在發展普惠托育服務體系，「會有點效果，但不大。這次是小打小鬧，在喊口號，沒有具體的措施。」

易富賢認為目前中國的人口政策是日本人口政策的縮小版。但中國比較小氣，日本的幼兒園教育均免費，使得國民教育成本很低。但日本的「成本高，效率低」，日本將生育率從2005年的1.26提高到2015年的1.45，然後又不斷下降到2020年的1.34。中國未富先老，在鼓勵生育率還遠沒有日本有財力，因此效果也不會有日本那麼大。

圖像來源，BBC

生育率指一位女性一生中生育子女的總數。在發達國家，2.1的生育率才能保持人口的正常更替，即一位女性一生中平均生育2個小孩。在中國，5月剛公布的第七次人口普查數據顯示這個數據是1.3。中國國家統計局局長寧吉喆承認，這個水平較低。

第七次人口普查顯示，2010年到2020年十年間，中國人口淨增7200萬，至14.1億。

低生育率的徵結

圖像來源，Getty Images

生育率低並非是中國獨有的問題。

在鼓勵生育的情況下，2001-2020年香港、台灣、新加坡華人的生育率只有 1.06、 1.13、 1.09。

易富賢認為，中國的低生育率問題，主要是年輕一代不願生，甚至不願意結婚。

2013 年中國大陸的初婚人數為2386 萬，2019減少到1380萬人，20-24 歲結婚人數從2011 年的953 萬人銳減到2019年的365萬人。