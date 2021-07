中美關係:美副國務卿訪華行程充滿話題 分析指疑為拜登習近平會面鋪路

16 分钟前

美中雙方將談些什麼?

澳洲中華全球研究中心(Australian Centre on China in the World)研究員宋文笛對BBC中文說,此次訪問所談的具體事務較其傳遞出的政治信號來說,屬於次重要。