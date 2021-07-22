河南暴雨持續肆虐四城市發最高預警 海量中國網友湧向互助群

54 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 鄭州的志願者幫助疏散民眾。

發生在中國中部河南省的嚴重水災仍在持續。儘管省會鄭州市的雨勢減小，但新鄉、安陽等其它城市在周三（7月21日）再次遭遇極端暴雨侵襲，城區大片區域被水淹沒，電力和通信中斷。

河南省氣象台周四（7月22日）凌晨繼續對該省北部的四個城市——新鄉、安陽、鶴壁、焦作——發佈最高級的暴雨紅色預警。

據中國官方媒體報道，截至周四（7月22日）早上，這場當地有記錄以來最嚴重的降雨已導致33人死亡，8人失蹤，受災人數超過300萬人，當局已轉移25萬人進行安置。

人們在微信和微博上鋪天蓋地地發佈求助信息，很多網民自發建立了各類互助群組，發佈應急信息和尋人啟事，幫助受困者與救援人員取得聯繫。

中國媒體也在不斷播放有關洪災的消息，但官方媒體強調救援中的正能量、淡化災難原因的做法遭到質疑。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 鄭州一位市民在洪水中掙扎並最終獲救。

暴雨持續

在河南省會鄭州周二（7月20日）遭遇有氣象記錄以來最大的暴雨，洪水淹沒地鐵和道路後，雨帶逐漸向北移動。距離鄭州70公里的新鄉成為新的暴雨中心。

據中國中央氣象台的數據，新鄉市區在當地時間周三晚錄得2小時267.4毫米的降雨量，一度超過鄭州暴雨時的兩小時降雨量。

發佈在社交媒體上的視頻顯示，洶湧的洪水在城市道路上肆虐，十餘人趴在沙袋上，試圖堵水。另一則影片中，污濁的大水灌入車庫，成為一片汪洋。

「一夜就把我家淹了，老老小小都困住了，早上水已經到脖子了，被救援隊用船拖出來的。八中也全淹了，還好學生都放暑假，」新鄉市一名居民對中國媒體《財新》說。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 7月22日，一些家有嬰兒的鄭州市民接受救援。

當地在幾十年前為引水灌溉而修建的共產主義渠發生了多處管湧。當地媒體報道稱，100多名武警官兵迅速前往現場封堵管湧，加固堤壩。

新鄉市防汛抗旱指揮部周四發佈公告，稱當局正在全力組織搶修電力設施、抽排路面積水，號召廣大市民非必要情況下不要外出。超過5000名警察被部署到當地內澇區域進行交通管制。

在緊鄰太行山的輝縣，情況更加危急。突如其來的洪水將大量汽車沖走，當地三座大橋被衝垮。部分村鎮的水深已超過人的身高，很多村民只能在房頂避難。

河南省氣象台周四（7月22日）凌晨繼續對該省北部的四個城市——新鄉、安陽、鶴壁、焦作——發佈最高級的暴雨紅色預警，警告這些地方降水將持續，累積降水量將達100毫米以上。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 洪水過後，很多車輛堆在一起。

圖像來源，Getty Images

隨著雨帶北移，有超過73000人從河南與河北省接壤的安陽市撤離。新華社報道說，自周一以來，這個著名古都的累計降雨已達到600毫米，目前全市公交車停運。

相比之下，此前受災嚴重的省會鄭州雨勢逐漸減小。雖然一些地區積水仍有兩米深，但市區很多路段水已逐漸消退。

BBC記者白洛賓周四（7月22日）上午在鄭州街頭看到，有當地居民已經外出，從橋下的積水中捕捉新鮮的魚。

此外，一場罕見的龍捲風還在周三（7月21日）襲擊了與河南相鄰的河北保定市。據報道，龍捲風持續了約30分鐘，造成兩人死亡，多家廠房受損。

網上互助

與去年1月武漢新冠疫情爆發初期的場景類似，在致命的洪災後，很多中國網民自發在社交媒體建立了互助群，向受災人員提供幫助，加快救援工作。

從發佈最新的公共衛生信息，到分享求助者的聯繫方式，中國的微博平台成為了聯繫求助者與救援隊的在線紐帶。

在話題「#河南暴雨互助#」下，討論的帖子已超過2000萬，點擊量則超過了90億次。「#河南加油#」、「#河南挺住#」等鼓勵性的話題標籤也迅速走紅。

例如，一名網友在周四（7月22日）上午通過#河南暴雨互助#標籤發帖稱，河南省鶴壁市北陽鄉的多名村民被洪水圍困，人們只能呆在房頂上等待救援，「水已要淹沒一個成人了」，隨後貼出了求助者的電話。

該帖子很快便得到響應，有志願者回復稱：「已看到信息並登記」，還有人回復稱，「已幫忙匯報給應急部門」。

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 自發參與#河南暴雨互助#的中國網友

由於一些城市的供電設備被淹沒從而導致漏電或爆炸，一些網友還在該標籤下分享危險路段的信息，呼籲其他人繞行。在多列火車因洪水被困後，很多網友還將每列火車的車號和乘客所需資源匯總在一起。

據當地媒體報道，K226次列車被困在郊外長達40個小時。在「K226次列車請求緊急救援」的標籤走紅後，住在鐵路附近的居民為被困在火車上的乘客運送了食物和瓶裝水。

還有網民自發建立了發佈失聯人員信息的在線文檔，網友們可以在線提交失蹤人員的姓名、地點、照片和電話。管理人員則會在核實後對每條信息標注不同顏色——紅色表示需要緊急救援，橙色表示聯繫不到，藍色表示消息待確認，綠色表示已找到。

該文檔在兩天內已經收集了超過100人的信息。

淡化追責

河南暴雨和洪災也持續成為中國新聞媒體關注的焦點，但官媒的報道仍明顯側重於宣傳當局的救援成績和感人的救援事蹟，並反覆強調這是「千年一遇」的暴雨，幾乎不見有關災難原因的分析和討論。

此前，鄭州遭到極端強降雨的襲擊，三天的降雨量幾乎等於一年的平均降雨量。儘管暴雨是自然災害，但有12人在鄭州地鐵被淹事故中死亡。

當時，地鐵五號線的一輛列車因湧入的洪水在兩站區間內停車，車廂內的水漫過胸口，甚至脖子，而窗外的水已經將近一人多高。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 鄭州三天的降雨量幾乎等於一年的平均降雨量。

批評人士質疑地鐵運營者和管理部門為何在有天氣預警的情況下，仍沒有採取應急措施，避免慘劇發生。

「鄭州氣象局發了五次紅色暴雨預警，20號早上九點過就發了帶公章的停工通知，鄭州市民不知道紅色暴雨預警的嚴重性能理解，政府相關部門總的有人知道吧，」一名網友寫道。

還有很多人在網絡上質疑，官方對此次暴雨採取了哪些應對措施，為何沒有停工等。

官方尚未對此作出任何回應，也未啟動任何調查程序。