中國拒絶世衛新冠溯源第二階段調查計劃 逐條駁斥譚德塞

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國國家衛生健康委副主任曾益新在記者會上稱，不可能接受這樣一個溯源計劃。

7月22日上午，中國政府舉行新聞發佈會，明確表示拒絶世界衛生組織（WHO）提出的新冠溯源第二階段調查計劃。

中國國家衛生健康委副主任曾益新在會上稱，世衛組織第二階段計劃將「中國違反實驗室規程造成病毒洩露」作為研究重點之一，這透露出計劃「對常識的不尊重和科學的傲慢態度」。

「我們是不可能接受這樣一個溯源計劃的，」他表示。「我們反對將溯源工作政治化」。

此前世衛組織提出，應為新冠溯源在中國展開第二階段調查，調查對象包括武漢相關實驗室、研究機構和市場。

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）還在7月15日公開敦促中國對世衛第二階段調查給予更多配合，提高透明度。

實驗室洩露說

在中國國務院新聞辦公室22日上午以新冠溯源為主題舉行的記者會上，曾益新表示，在剛看到世衛第二階段溯源計劃的時候，他「是十分吃驚的」，因為實驗室洩露說成為了計劃的一個重點研究項目。

圖像來源，Reuters

他表示，「到目前為止，武漢病毒研究所的職工和研究生沒有一人感染新冠病毒，武漢病毒所沒有開展過冠狀病毒增益功能研究，沒有所謂的人造病毒。」

曾益新還稱，世衛專家組今年年初親自到武漢病毒所進行實地考察，得出病毒由實驗室洩露「極不可能」的結論，「對他們的結論，我們應該是尊重的」，而第二階段溯源計劃「在某些方面可以說是既不尊重常識，也違背科學」。

世衛組織溯源研究專家組曾於今年1月至2月期間在中國進行調查，得出病毒由實驗室洩露的說法「極不可能」， 通過動物宿主直接傳播給人類屬於「可能到比較可能」，通過另一種中間動物宿主從蝙蝠傳播給人類則是「比較可能到非常可能」，而通過冷藏食品傳入也是「可能的途徑」。

世衛調查團團長恩巴雷克（Peter Ben Embarek）3月30日曾在記者會上表示，由於實驗室洩露說並非他們此次中國研究的關鍵或主要關注點，這一假設「並沒有像其他假設那樣得到同樣的關注和工作深度」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 今年2月世衛考察團結束武漢之行後舉行發佈會。譚德塞最新的發言卻強調，不應過早下定論，否認實驗室洩漏病毒。

美國總統拜登（Joe Biden）今年5月下令，要求情報機關「加大力度」調查病毒源頭，其中包括中國可能發生實驗室事故的說法。

譚德塞在7月15日表示，在徹底排除實驗室洩露假設之前仍需進行更多調查，世衛需要知道相關實驗室在新冠疫情前及發生時的直接資訊，才可排除疫情與實驗室的關聯性。

原始數據分享之爭

譚德塞上周還表示，由於關於病毒最初傳播階段的原始數據沒有得到分享，世衛在中國溯源的第一階段調查遭遇了挑戰。

中國-世衛新冠溯源聯合研究專家組中方組長梁萬年在22日的記者會上說，關於早期病人的數據，世衛專家組進入武漢時中方「全部展示」過，但礙於中方隱私方面的規定，中方沒有同意提供原始數據，也沒有讓世衛專家進行拷貝和拍照。

「什麼叫不提供？其實給你看了，我們共同分析了，我們以為這就是提供了，只不過不讓你把數據帶走，」他說，當時國際專家「給予了充分理解」。

「什麼叫原始數據？我們是經過一些整理、分析，最終分析的這些數據，還是要最原始的那些東西、每一個點上的數據？這就有很大的理解上的不一樣。我記得當時我們做研究的時候，我們的專家團隊，對這一點大家是沒有意見的，認為中方提供的這些數據我們是共同研究，」他補充道。

圖像來源，Getty Images

病毒數據庫下線

而實驗室洩露說中另一關鍵點在於，武漢病毒研究所管理的病毒數據庫在2019年下線，數據庫中自疫情暴發以來收集的所有基因序列是否是否會被公布。

對此武漢病毒所研究員袁志明22日回應稱，病毒所的數據庫是一個初步框架，目前還在不斷完善中，由於病毒所網站包括該所研究員石正麗團隊在內眾多員工的郵箱遭到大量惡意攻擊，目前數據庫只在武漢病毒所內部共享，項目團隊將在對一些原始數據分析整理後，以論文形式發表研究成果，並以可視化方式在數據庫中展示及檢索。

22日記者會上，中方代表與官員還呼籲世衛組織將溯源工作擴展到中國以外的其他國家。