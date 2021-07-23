河南水災：城市災難應急管理模範生香港可否被借鑒？

葉靖斯

BBC中文記者 香港報道

49 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 談到颱風與暴雨，香港可謂身經百戰。

中國河南省會鄭州經歷暴雨洗禮，引發震驚全國的大規模水災，人命傷亡嚴重。多個居民區斷水、斷電，居民得四處搜購瓶裝水、乾糧等應急。

中共中央總書記習近平要求各政府部門加強統籌協調，強化災害隱患巡查排險，加強重要基礎設施安全防護，提高降雨、颱風、山洪、泥石流等預警預報水平。同一時間，民間激辯，如此重大災難責任誰屬，爭論這次暴雨到底是否真的像執政黨宣傳機關所稱，是「歷史最強降雨」，也有人質疑當地「海綿城市」建設有否兌現。

也有網民嘗試借鑒其他城市管理應對水災的經驗，香港、丹麥哥本哈根、紐約，都是被熱議的案例。

香港是否如此值得借鑒？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 河南水災：災民一夜間失去家園痛哭 「家都沒有了，什麼都沒了」

血的教訓，汗的結晶

7月20日鄭州水災造成傷亡的消息傳出後，不少中國網民開始討論能從哪裏借鑒災害預報與應急機制，以免重蹈覆轍，香港是其中一個被提起，具有相當先進經驗的城市。

香港無疑是一座處於華南颱風最前線的海岸都市。1841年1月英國正式佔領香港，1883年皇家香港天文台成立，主理氣象預報。自有紀錄以來，香港最嚴重的風災是1962年造成183人死亡或失蹤的颱風溫黛，雨災則是1972年的「6·18雨災」，超過130人死亡。

香港的颱風預警系統早於1930年4月底，由皇家香港天文台召集的「遠東氣象服務總監研討會」之決議建立，經過多年演化，分1、3、8、9、10號五級，俗稱「風球」，一旦發出8號烈風信號，市內多數活動基本停止，居民應留在家中避風。

但是單純針對暴雨的暴雨警告信號，一直到1992年5月8日，一場造成四人死亡的暴雨下來，才觸發港英政府專門制定面向大眾的黃、紅、黑三色暴雨警告信號。

在颱風、暴雨和其他天氣警告信號之上，香港保安局還制定了《天災應變計劃》，從災前凖備、受災期間應變到災後善後，從政府部門到公用事業應當肩負哪些角色和責任，均清晰列明。

一場颱風吹襲的預警程序通常會這樣推進：熱帶氣旋迫近，天文台勘定要從3號強風信號改發8號烈風或暴風信號前，一般會提前兩小時透過媒體機構發佈預告，如果正在上班、上學，企業僱主須按照政府指引與事前協商，陸續讓僱員下班，學校也會開始安排放學。

同一時間，各專營巴士公司、港鐵與客輪公司都會加班疏運，客輪公司尤其會陸續發佈港內線（橫渡維多利亞港）和港外線（來往離島）末班渡輪時間。8號風球發出之後，渡輪最先停止服務，巴士公司視乎不同路線的客流、路況等宣佈停運或維持「有限度服務」，電車也會陸續停運。港鐵一般會維持服務一段時間，然後逐漸減班、降速，但通常維持除新界西輕鐵以外的全線服務。

這時候，廣播電台與電視台角色十分重要。在沒有24小時新聞台之前，各電視台至少每小時插播一次風暴消息，不斷播報交通信息、最新風暴災情等消息。電台從8號風球發出起轉成颱風廣播模式，持續播報同類資訊，並每15分鐘廣播天文颱風暴消息。絶大多數市民此時已經回家。

如果升級發出9號烈風或暴風增強信號，甚至最高的10號颶風信號，港鐵將即時停運非地下路段，但地下路段依然會運營至當天末班車為止。

颱風遠離香港，風球降至8號，而天文台凖備進一步下調至3號前，一般也會提前兩小時通過廣播電台、電視台與網絡等媒體預告，讓公共交通機構開始凖備。改發3號風球，市面就會上演比平日尖峰更繁忙的通勤場面，但此時巴士、港鐵等已經就位疏運。

相比於颱風信號，在黑色暴雨信號下，不直接宣佈停工、停課，但政府指引要求僱員尋找安全地方躲避，要是尚未出門就不該上班，已經上班就該留在室內。公共交通與廣播機構一般正常運作。

但學校系統與銀行金融系統的停班安排能幫助減少通勤人數。特區政府教育局在8號風球發出前一般已發佈停課令，除非8號風球在05:30以前由3號風球取代，否則停課繼續；如果3號風球進一步撤換為1號戒備信號，甚至取消全部信號，則學校在下午恢復上課。

香港銀行公會明確政策，8號風球或黑色暴雨警報如在12:00前撤下，則各銀行會在情況許可下，於兩小時內開門營業；香港交易所規定，若8號風球或黑色暴雨警報在09:00至11:00之間撤下，香港股市將從13:00恢復交易，若在11:30至12:00間撤下，股市在14:00恢復。

2018年超強颱風山竹吹襲香港，沒有造成嚴重傷亡，但市面遭受嚴重破壞，大批市民在8號颱風信號解除之後按習慣趕緊上班、上學，卻發覺公路、鐵路交通因塌樹等原因仍然癱瘓。特區政府繼而新設「極端情況」宣告，以期日後避免「風球」解除之後市面通勤混亂。

顯然，單靠暴雨信號並不足夠。從英治年代到特區成立，各種各樣的渠道疏理，新界地區河道拉直，到香港島西部巨型雨水隧道工程，都在幫助地面洪水往地下排放，減少淹水威脅。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 河南水災：BBC記者抵達鄭州，與當地民眾聊了聊他們現在的處境

香港防災、救災：行之有效，自動就位

羅信堂是香港賽馬會災難防護應變教研中心總監。中心在2014年成立，掛靠於香港醫學專科學院，以「促進社區抵禦災害能力，建設香港在地區及國際上的災難防護應變訓練領導地位」為宗旨。

羅信堂2020年3月出任總監前，剛從香港特區政府消防處高級助理救護總長一職退休，是身經百戰的災難救護員。他也曾被借調到特區政府保安局參與修訂各種應變計劃。他說自己無法評論這次鄭州水災是否存在事前凖備不足等問題，但說：「從報道上看，那天鄭州一小時雨量201.9毫米，即差不多香港『黑雨』的三倍——我們70毫米就得發黑色暴雨警告信號。」

羅信堂對BBC中文記者說，「這樣的雨量落在香港，以香港現在的配套能否應付？我不敢說，但是香港一直以來所凖備的是『高嚴重性』與『高發頻率』的狀況，」意思是說，暴雨為香港帶來的風險偏高，而暴雨在香港發生的密度也很高。

「縱使情況極罕見，不是代表什麼都做不了，或者什麼都不用做，而是可以制定一些應對措施。」

羅信堂向BBC中文記者解釋說，為某種災害做風險評估，首先要看該事件所能產生的後果有多嚴重，以及事情發生的頻密度，兩個風險係數相乘來得出風險高低，再根據「4T」原則去制定風險管理預案：

終止（termination）——例如暴雨之下安排停止上班

轉移（transfer）——把風險轉介，例如預先購買保險

處理（treatment）——以火災為例，要去檢視樓宇消防花灑等是否有效運作

容忍（tolerate）——壓制風險的技術尚未存在，或者資源投入極其龐大，則去制定應變計劃，以防萬一

這樣的原則套用到香港本身，就是一代又一代的天氣警報系統。

鄭州這次水災最引起公眾批評質疑的，是鄭州地鐵五號線與京廣路隧道淹水。官方數據表明，已有至少12人死於當日地鐵進水事故。在中國大陸也有運營地鐵系統的港鐵公司（MTR）馬上被媒體追問其香港鐵路系統有何防護措施。

港鐵公司對媒體稱，公司有「一系列預防措施」應對香港可能出現的惡劣天氣，包括在每年颱風、雨季臨近前檢查防洪設備和鐵路設施，也有應變計劃應對因天氣而引致的突發情況。

1910年建成的九廣鐵路曾在1931年發生暴雨衝毀路基導致列車脫軌，造成12死20傷的嚴重事故；1979年香港地下鐵路開通以來，到2007年12月「兩鐵合併」成港鐵公司至今，雖然地下車站因水管破裂等因素淹水之事偶有發生，但從未發生淹水致死事故。

羅信堂談到，任何應變系統要做到有事時自動就位，都需要官方與市民磨合，這也牽涉到預警系統本身，以及不同部門的協調與溝通，更重要是不時舉行演習，哪怕是沙盤推演，從中找出應變計劃本身不足或過時之處，並予以更新訂正。

從歷史報道與鐵路愛好者網站資料所見，港鐵至少每10年就會測試各跨海路線位於海底隧道兩端的防洪閘門，確保海底隧道因任何原因淹水，都不至於波及維多利亞港兩岸的隧道與車站。

港鐵員工組織記錄的一次防洪閘測試（2011年）

港鐵近年也曾發生大批乘客因颱風滯留車站避難，遭投訴物資不足的事件。港鐵官網信息稱，各車站在颱風期間有「颱風班」職員當值，照顧乘客，凖備了3萬包餅乾與瓶裝水應急。

制度再好，也不忘自救

羅信堂對BBC中文記者指出，據教研中心在山竹颱風吹襲之後所進行的一次民意調查所見，多達60%受訪香港市民平日毫無防災凖備，這是香港防災制度仍有缺陷的其中一項。

他說，天災有效應變牽涉到自救、互助與配合政府三方面。香港民眾的自救意識不低，但台灣、日本等地方已在陸續推行社區為本，鄰里互助的救災預備。在配合政府方面，以位於香港新界的一些低窪農村地區為例，救難人員會專門到場安排撤離避災，並協同處理村民不願配合離家時出現的各種情況。

羅信堂舉例說，家庭應日常儲備三天份、便於長期儲存的應急糧水，也應備有「逃生包」以便隨時撤離。

他感慨，在氣候變化問題如此明顯的今天，個人防災、危機意識非常重要。