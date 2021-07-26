河南暴雨引發洪災後，颱風「煙花」兩次登陸中國東部地區

38 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 雖然一些地方遭遇洪水，但周日，還是有人走在上海的街道。

一場特大颱風二次登陸中國東部沿海地區浙江省。而就在幾天前，中國河南省遭遇了嚴重洪災。

據官方媒體報道，颱風「煙花」於當地時間周日（25日）12:30在浙江省舟山市登陸。今天上午9：50左右，「煙花」在浙江嘉興平湖市沿海再次登陸，登陸時中心附近最大風力10級（強熱帶風暴，28米/秒）。

颱風給上海、浙江、江蘇等地帶來較大風雨。中國東海岸部分地區的海、陸、空交通中斷，數十艘船隻從上海南部一個繁忙的港口撤離。

上海普遍出現樹木連根拔起，颱風還導致杭州、寧波、紹興、舟山等浙江沿海多地出現海水倒灌、山體滑坡等災情。

上海鐵路局表示，高鐵部分線路在26日全天暫停運營，主要包括：京滬高鐵上海至南京段（不含南京南）、滬寧城際丹陽至上海段、滬杭高鐵等。周日19點至今日12點進出上海高鐵列車全部停運。

中國氣象台稱，「煙花」登陸後強度的減弱、移動的速度都較為緩慢，對長三角的風雨影響時間將偏長，帶來的環流影響預計將持續至29日。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 7月22日，颱風帶來的巨浪拍打浙江台州的溫嶺海岸。

這次颱風到來之前，中國中部地區的河南省遭遇了歷史性洪水。洪水造成廣泛破壞，至少58人死亡。

緊急救援人員仍在河南省夜以繼日地工作，以搶救倖存者，並為數千萬受洪水影響的人提供援助。

颱風「煙花」可能會在未來幾天給受災地區帶來更多暴雨。官員們擔心，這可能會妨礙救援和恢復工作。

據路透社報道，颱風風速高達137公里/小時（85英里/小時）。日本氣象廳預測，暴風將向西邊的杭州市移動。

中國國家氣象中心表示，從周日開始，颱風將帶來「長時間強降雨」。氣象中心還說，沿海地區「應防範風、雨和潮汐帶來的綜合影響」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 人們在風雨中穿過寧波街道。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 浙江省寧波市一社區被洪水淹沒，一名男子推著車涉水前行。

據新華社報道，浙江省有關部門已下令關閉學校、市場和企業。

在中國最大的城市上海，一些公園和博物館已經關閉。

本周，河南省遭遇的洪水引發公眾質疑，中國的主要城市是否做足了凖備，以充分應對極端天氣事件。

極端天氣由許多因素導致，但專家表示，氣候變暖帶來的氣候變化使極端天氣事件更有可能發生。