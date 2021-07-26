天津會談期間中國激烈抨擊美對華政策 提出「糾錯清單」

12 分钟前

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 中國外交部副部長謝峰（資料圖片）在天津會談期間措辭強硬。

中美天津會談於7月26日舉行。26日上午，中國外交部副部長謝峰與美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）舉行會見，期間中方措辭對抗性明顯。

謝峰在會見後的吹風會上稱，美國一些人把中國當做「假想敵」，導致中美關係目前陷入僵局，面臨嚴重困難。謝峰表示，中方在會談中向美方提出兩份清單，分別為「糾錯清單」，以及中方關切的重點個案。

中國外交部發言人趙立堅稍後在當天記者會上表示，中國向美國提出了「停止干涉中國內政」等「四個停止」的要求。

截至目前美國方面還沒有就當天會談內容進行具體說明。25日抵達天津後，謝爾曼在推特上表示，向在河南水災中失去親人的人們表達美方「深切哀悼」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國副國務卿謝爾曼

這是中美兩國今年3月阿拉斯加會談後的又一高層會晤。作為美國第二號外交官，謝爾曼於7月25日至26日訪問天津，分別在當地和謝峰進行會談，並會見中國國務委員兼外交部長王毅。

「四個停止」與兩份清單

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 謝爾曼一行抵達會談地點。

趙立堅在26日例行記者會上表示，中方在天津會談中提出了「四個停止」，其分別為「立即停止干涉中國內政，停止損害中國利益，停止踩紅線和玩火挑釁，停止打著價值觀幌子搞集團對抗」。

此外中方據稱在會談中首次向美方提出要求「糾正」的行為清單。

據中國媒體「澎湃新聞」報道，謝峰在會後吹風會上表示，中方的「糾錯清單」包括：撤銷對中共黨員及家屬的簽證限制，撤銷對中方領導人、官員、政府部門的制裁，取消對中國留學生的簽證限制，停止對中國企業的「打壓」與對中國留學生的「滋擾」，取消對孔子學院的限制，撤銷將中國媒體登記為「外國代理人」或「外國使團」，撤銷對華為集團首席財務官孟晚舟的引渡等。

中國關切的個案清單則包括中國部分留學生赴美簽證遭拒，中國公民在美遭受不公正待遇，中國駐美使領館在美遭受滋擾與衝撞，美國國內仇亞、反華情緒滋長，中國公民遭暴力襲擊等。

在今年3月阿拉斯加會談「劍拔弩張」之後，中美關係近月以來繼續惡化。在謝爾曼抵達天津前，中國對多個美國官員及機構實施制裁，以回應美國近日對中國在香港中聯辦官員實施的制裁。

美國白宮發言人珍·普薩基（Jen Psaki）24日表示，美方仍全面致力於實施所有相關的美國制裁措施，採取與美國利益與價值觀一致的行動。

措辭強硬

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 會面的酒店

根據中國外交部發佈的消息，謝峰在會談中稱，中美關係目前困境的根本原因在於，「美國一些人把中國當做『假想敵』」。

他稱有專家指出，美國想通過樹立「假想敵」，通過「妖魔化中國」，轉移美國民眾對國內局勢的不滿，「把美國內深層次結構性矛盾甩鍋到中國身上」。

「我們敦促美方改變當前這種極其錯誤的思維和極其危險的對華政策，」他表示。

此外，中方還在新冠病毒溯源、台灣、新疆、香港、南海等問題上就美方言行表達強烈不滿。

中國外長王毅也在25日表示，美國「自以為高人一等」，中國「有責任」通國際社會一道，給美國「補上」如何同其他國家平等相處的一課。

此次中國訪問是謝爾曼亞洲行程的一部分，在此之前她已經前往日本、韓國與蒙古。

美國國務院發言人上周表示，謝爾曼將從一個「有力的位置」進行此次會談。

有美國政府高級官員在天津會談前稱，謝爾曼將明確表示美方歡迎中國同中國的競爭，但每個人需要遵循相同規則，在公平的環境下進行競爭，美方「希望確保有防護欄及參數」可以避免雙方競爭演變為衝突。

合作空間

美國高級官員此前表示，此次會談並非為討論具體問題，而是要保持高級對話渠道的開放。

「主要目的是對兩國關係交換坦率誠實的意見，」這位官員稱。

美方還提出，此次會談的另一重點是開發潛在的合作領域，美中在一些重要國際問題上均有利益所在，美方認為就此交換意見並探索潛在合作空間十分重要。