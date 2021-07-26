東京奧運：香港贏得久違金牌 男子擊劍張家朗花劍冠軍

22 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 這是張家朗第二次參加奧運會。

香港代表隊在東京奧運贏得久違的獎牌，男子擊劍選手張家朗在男子花劍個人項目奪得金牌。

身高1.93米張家朗星期一（7月26日）晚間擊敗身高1.78米的意大利選手達尼埃萊·加羅佐（Daniele Garozzo），贏得這面獎牌。

是香港歷來第四面奧運獎牌。第一次是滑浪風帆運動員李麗珊1996年以英屬香港代表身份獲得金牌，第二次是從中國國家隊移籍中國香港隊的李靜、高禮澤於2004年雅典奧運會獲得的男子乒乓球雙打銀牌。

香港行政長官林鄭月娥稍早前恭賀張家朗晉級決賽。

出身籃球世家的劍俠

張家朗1997年6月10日於香港出生，英文名Edgar。國際擊劍聯合會（FIE）官網資料顯示，他是在小學四年級開始學習擊劍，目前是職業運動員，專攻花劍（foil），2021至2022年度全球排名第19位，由法國籍教練格雷戈裏·科尼格（Gregory Koenig）指導。

不過，他的偶像可不是擊劍好手，而是美國男子職業籃球聯賽（NBA）退役球星丹尼斯·羅德曼（Dennis Rodman）。這與其出身不無關係，因為張父張子倫與張母陳雪玲都曾是籃球運動員，前者曾參加香港甲一籃球聯賽，後者曾是香港青年籃球代表隊員。

張家朗中學時期先後就讀基督教百年老校英華書院，和中國全國人民政治協商會議港區委員，香港體育學院前主席林大輝創辦的林大輝中學。他在中學四年級（高中一）決定輟學轉當全職運動員，加入香港體育學院受訓。

據FIE紀錄，在本屆東京奧運會之前，張家朗在國際與地區比賽先後取得一金、三銀、四銅成績，其中金牌是來自2016年中國無錫舉行的亞洲擊劍錦標賽男子花劍個人賽。2016年首次取得奧運比賽資格，參加巴西里約熱內盧奧運會。

張家朗的體育天賦從小就顯露無疑。香港體育新聞平台「體路」曾專訪張家朗一家，張家朗透露，讓他能堅持從事擊劍運動的一個重要原因，是開始學習之後不久，便在香港小學學界比賽獲得第三名。

張家朗說：「這個獎項讓那時候的我很有成功感，覺得在這個地方能夠得到自己想要的東西。」

張家朗說，非常感激父母同意他還沒讀完中學，便選擇以擊劍運動員作為自己今後的職業。他表示，父母深知運動員這條路在香港並不好走，因此起初比較抗拒他的決定，但後來他與媽媽「約法三章」，承諾「兩年內要有成績，不可以表現懶散」，並以世界和亞洲錦標賽獎項回報了父母的信任。

他在訪談中說到香港人耳熟能詳的育兒故事：「現時社會很多父母都希望小朋友讀好書，畢業找一份好工作，就是相對好的人生……坦白說沒人知道運動員什麼時候有成績，整個生涯可能平平淡淡就渡過，所以很感謝他們。」

張家朗也承認自己很好勝。他曾對《香港01》表示：「成績真的來得太早，所以大家對我的期望更高。」但他強調，雖然自己性格自我，自己經過成長後也會為別人的話留有空間。

「不知何時開始，可能人大了，會聽人講，聽完會思考、再消化。」