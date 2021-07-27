新冠疫情：南京爆多個確診病例 中國防疫模式潛在漏洞浮現

10 分钟前

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 7月26日，南京市一處核酸檢測點內，醫務人員為市民進行核酸檢測取樣。

中國東部沿海城市南京一周前在祿口機場的定期核酸檢測中查出9宗陽性結果，在接下來的一周內，相關病例軌跡延至中國5個省，累計感染人數達上百人，中國官方確認引起本次疫情的是變種病毒德爾塔（Delta）。而機場大部分確診者已經接種疫苗，外界關注中國疫苗對變異病毒的保護力。

江蘇省南京市7月27日上午的第7場新冠疫情防控新聞發佈會上，南京市疾控中心副主任丁潔通報，從基因測序完成的病例來看，目前引起南京疫情的毒株是德爾塔毒株，是目前全球疫情流行最主要的毒株。

丁潔表示，從此前相關疫情來看，這個毒株的新特點為，對身體的適應力增強，傳播速度比較快，病毒的載量較高，治療時間較長，也比較容易發展成為重症。

南京本輪疫情如何爆發？

南京本次疫情始於一周前的7月20日上午，在對南京祿口國際機場工作人員進行定期核酸檢測時，發現9宗陽性結果，病例最初在機艙的保潔人員中發現，並經過相關人士的社會活動，家庭接觸和對工作場所的污染，導致病毒進一步傳播，患者最初主要為參與機場航班的保障人員。

香港大學生物醫學學院教授金冬雁表示，南京祿口機場疫情可能是小型的「超級傳播事件」，先是個別保潔人員因接觸入境感染者或入境污染物感染，進而傳播給其他保潔人員。

武漢大學流行病與衛生統計學專家宇傳華教授在接受中國《健康時報》採訪時表示：一是部分人有放鬆疫情防控心理。認為中國（國內）已經很安全了，打了疫苗不會再感染，加上天氣炎熱，戴口罩、保持社交距離、勤洗手的基本防控措施有鬆懈。二是，機場、貨運碼頭等國際口岸是新冠病例與新冠病毒重要的境外輸入來源，除人傳人以外，很多貨物、甚至空氣也可以攜帶病毒並傳播到人。這次南京機場客艙保潔感染不排除在機艙清掃時沒有戴好口罩。

至7月26日24時，南京市累計報告本土確診病例106例，本土無症狀感染者6例。其中66例為輕型，38例為普通型，2例為重型。

南京宣佈進入「戰時」狀態，南京市疾控中心宣佈，所有小區（社區）全面實行出入嚴格管控，快遞、外賣人員一律不得進入小區，由業主到指定地點自行領取。此外，非居住本社區的中高風險地區人員一律不得進入，其他非本社區人員和車輛則一律嚴控。

截止7月27日，南京市已啟動兩輪全員核酸檢測。在重點區域，甚至完成第三輪核酸檢測。

2020年下半年開始，中國國內基本放開各城市之間的交通管制，公眾可以自由穿梭和往來各個城市。

南京疫情發生後的一周內，相關病例延展至中國的四川、廣東、遼寧、安徽等5個省份的9個城市，傳播鏈已致126人感染，主要確診者目前集中在江蘇省。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 南京市新冠疫情聯防聯控工作指揮部發佈通告，自7月27日零時起，全市8個長途客運站暫停運營。

南京確診者多已接種疫苗

本次南京確診者多與祿口機場相關，該機場隸屬於東部機場集團。該機場官網公布的消息顯示，截至5月12日，東部機場集團接種疫苗總人數9251人，接種率達90.87%。其中，南京機場共組織員工集中接種疫苗29次，累計接種5036人，疫苗接種率達90.3%。

疫情發生後，東部機場集團有限公司黨委書記、董事長馮軍已被暫停職務。

7月22日中國《環球網》引述東南大學附屬中大醫院重症醫學科主任楊毅表示，（機場）感染者中絶大部分都接種過新冠疫苗，只有一宗未滿18歲的患者未有接種。接種過疫苗的個案，總體上症狀都較輕，轉為重症的機率明顯較低。「所以疫苗接種還是有保護作用的，呼籲大家平時做好科學防護，打了疫苗還是要堅持科學戴口罩。」

對於已接種兩針疫苗，仍舊感染德爾塔毒株是否因變異病毒導致疫苗保護力下降，官方對此並未說明。