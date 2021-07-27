郭婞淳: 台灣「舉重女神」拿下東京奧運金牌 打破奧運會紀錄

55 分钟前

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台灣舉重選手郭婞淳，今天在東京奧運女子59公斤量級，以破奧運會紀錄的挺舉133公斤，抓舉103公斤，總計236公斤的成績，為中華台北隊拿下本屆奧運會首面金牌。這也是郭婞淳參與三次奧運會以來，拿下的首面金牌。

郭婞淳奧運奪金消息在台灣引發熱議。雖然在參賽前她早已被媒體視為該項比賽的奪金大熱門，但台灣各界仍對她的最終奪冠感到十分興奮。台灣副總統賴清德及行政院長蘇貞昌，都在第一時間發文祝賀郭婞淳的成就，她遠在台灣東部的家人，也在家門外施放鞭炮（煙火）慶祝。

東奧開賽至今，台灣累計有1面金牌，2面銀牌及1面銅牌，是台灣歷屆奧運會以來，成績頗佳的一次。

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 儘管最後一舉衝擊141公斤的挺舉世界紀錄失敗，郭婞淳仍以較大優勢奪得個人首枚奧運金牌。

「舉重女神」

1993年出生的郭婞淳已經是第三次參加奧運會，此前她分別在2012年倫敦奧運獲得第六名、2016年里約奧運獲得銅牌。

之後，她在國際賽事屢創佳績，逐漸攀上職業生涯頂峰。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 郭婞淳（右）在里約奧運獲得58公斤級銅牌。（資料圖）

2017年台北世大運，郭婞淳創下58公斤級挺舉142公斤的世界紀錄並奪得金牌後，之後又在2018年印尼雅加達亞運會上奪得金牌。

她目前擁有女子59公斤級抓舉110公斤、挺舉140公斤和總合247公斤的三項世界紀錄，被譽為「舉重女神」。

出身貧困的奧運冠軍

根據台媒報導，來自台灣東部阿美族原住民社區的郭婞淳出身貧困。她告訴台媒天下雜誌，自小在單親家庭中長大，沒有見過親生父親，也因此常被鄰居同學嘲笑。她說，母親因為要在外工作，自己由外婆扶養長大，小時候全家在不同親戚家居住，印象中有一次，因為繳不出房貸，舉家連夜搬到工地居住。

在台東就讀中學時，郭婞淳加入了田徑及籃球隊，之後專攻舉重，現在就讀台北輔仁大學體育系。