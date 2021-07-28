Delta變種病毒從南京溢至五省 中國新一波大範圍疫情有何變化

A staff member wearing a protective suit talks with an inbound passenger at Nanjing Lukou International Airport amid the coronavirus outbreak on March 16, 2020 in Nanjing, Jiangsu Province of China.

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南京祿口機場（資料圖）

由新冠變種病毒德爾塔（Delta）引發的中國南京祿口機場疫情目前已擴散至中國的多個省市。公眾擔心一座機場的「失守」有可能造成新一波全國性疫情。這是杞人憂天還是言之有據？

目前相關確診者多為輕症和無症狀感染者。各國陸續展開新冠疫苗接種計劃後，防疫政策有所改變，中國目前仍在採取物理性地封區等措施防控疫情。關注本輪南京疫情的後續發展能為觀察中國式「零確診」防疫思路的有效性和未來走向提供有效借鑒。

BBC梳理出與本輪江蘇南京疫情相關的幾個關注點。

截止7月26日24時的數據，南京市累計報告本土確診病例106例，本土無症狀感染者6例。其中66例為輕型，38例為普通型，2例為重型。與南京祿口機場相關的傳播鏈外溢至中國的5省9市，致126人感染。

輕症和無症狀感染者為主

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7月28日四川再增加一家三口輕症確診者，這三人與大連確診者均到過湖南著名景區張家界。暑期旅遊旺季增加了這輪疫情防控的難度。

廣東、四川、遼寧和安徽四省的官方已發佈信息，確認發現與南京祿口機場相關的確診者多為輕症和無症狀感染者。

截止7月28日，安徽省與祿口機場相關的兩位確診者為無症狀感染者，安徽省疫情暫時受控，目前無新增病例。

遼寧省發現六位感染者。一位確診者從南京返回瀋陽後確診，其密切接觸者中發現兩名無症狀感染者。三人為一家三口。目前無新增案例。

7月26日，大連市在對途經南京祿口機場人員主動篩查中發現3例無症狀感染者，三人7月17日由大連乘坐MF8058航班途經南京祿口國際機場中轉，其間在南京祿口機場停留約2小時。且大連市這3例無症狀感染者在被確診之前已乘坐4趟航班、途經5省，軌跡涉及遼寧大連、江蘇南京祿口機場、湖南張家界、貴州銅仁鳳凰機場、陝西西安咸陽機場。

廣東省的珠海市和中山市分別有兩名感染者。其中一名為無症狀感染者，另一名為確診患者。廣東目前也無新增案例。

疫情稍微嚴重的為中國西南省份四川。除綿陽市確認7月23日發現一位從南京返回的輕症確診者，7月26日另有一位瀘州的無症狀感染者的基因測序結果顯示，其感染毒株為Delta變異毒株，與南京祿口機場疫情的病毒基因高度同源。

7月28日四川再增加三名輕症確診者，三人為一家三口，外遊返回後確診，這三人與大連確診者均到過張家界，目前未知是否與祿口機場疫情相關。

在中國，除非轉陽，無症狀感染者不被認作確診病例。

疫苗與變異病毒

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7月26日，南京市一處核酸檢測點內，醫務人員為市民進行核酸檢測取樣。

中國防疫專家鍾南山稱，由於Delta病毒株患者的病毒載量高，呼出病毒濃度大，傳染性極強，所以過去的密切接觸者概念已不適用。現在密切接觸者的概念是「在同一空間、同一單位、同一建築，發病前4天」，和病人相處在一起的，都是密切接觸者。

鍾南山說，Delta病毒在身體中的潛伏期比較短，兩三天就會發病，甚至有些24小時就發病。 Delta病毒傳染性非常強，傳播早期，有的10天之內有5代傳播。

中國的廣東省5月出現過一輪短暫疫情，源頭正是出自印度的變種病毒Delta。本次南京祿口機場的變種病毒是否出現新的變化，有待進一步數據和研究來說明。

值得關注的是，祿口機場的確診者多已接種過兩針疫苗，目前南京公布的數據顯示，確診者多為輕症。但是官方提示公眾，感染變種病毒Delta後，容易變成重症。

蘇格蘭公共衛生局收集並發表在權威醫學雜誌《柳葉刀》（Lancet）上的統計數字，在第二劑疫苗接種至少兩周後，輝瑞疫苗對Delta的保護率下降到79%；而牛津阿斯利康疫苗對Delta保護率為60%。中國疾控中心研究員邵一鳴5月20日曾表示，初步研究結果顯示，中國疫苗「可以應對印度變異株並產生保護作用」，但中國方面沒有提供具體的有效力數據。

新冠疫苗對預防死亡這一最嚴重的感染後果最為有效，但對預防無症狀感染效果不明顯。

截止7月26日，中國共接種疫苗15.6億劑次，完全接種疫苗的人口比例未知。目前全球公認70%的人口接種完兩針疫苗才有可能達到群體免疫，繼而陸續恢復正常生活。

機場如何失守？

外防輸入一直是中國防疫的重點，而作為交通樞紐的機場更是防疫的重中之重。本次疫情中，南京祿口機場的確診者最初為機艙保潔人員，隨後擴大到參與航班保障人員。

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南京市新冠疫情聯防聯控工作指揮部發佈通告，自7月27日零時起，全市8個長途客運站暫停運營。

2010年5月1日，祿口機場的候機樓保潔業務正式實施外包管理。有質疑聲指機場方和外包公司之間存在責任不清，導致了防疫失敗。

中國媒體報道稱，機場漏洞之一是：「保潔公司是外包作業，機場認為是外包公司管理，外包公司以為是機場管理，結果兩邊都不管，出了大問題；同一個公司既負責國內航班也負責國外航班，導致了交叉感染；保潔人員同家屬混住。」

祿口機場為江蘇省規模最大的機場，2020年吞吐量2000萬人次，位居中國12位。同時，該機場還是中國主要幹線機場之一，是華東地區的主要客貨運機場。

疫情發生後，祿口機場母公司東部機場集團有限公司黨委書記、董事長馮軍已被暫停職務。

疫情發生八日後，截止發稿，南京未公布本次祿口機場疫情的溯源結果。