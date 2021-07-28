河南洪災：小城衛輝成為水上孤島 十餘萬居民撤離市區

45 分钟前

圖像來源，Getty Images

中國河南省發生的嚴重洪災已持續一周多時間，儘管鄭州等其他城市水勢逐漸退卻，該省北部靠近太行山的小城衛輝由於水庫洩洪及河水泛濫，成為為數不多水勢仍不斷上漲的地方。

在洪水圍困下，該市寬闊的道路已成為水道，洪水已幾乎完全淹沒了路邊門市的一層。十餘萬居民通過橡皮艇、鏟車等各種方式撤離市區。巡邏船則在泡在水中的樓宇間穿梭，搜尋還未撤離的人。

儘管撤離行動目前看來取得了成功，迄今尚未有任何傷亡的報告，但在社交媒體上，很多居民對當地政府發佈錯誤信息表示不滿。許多民眾質疑當地政府為了「粉飾太平」，在水勢不斷上升的情況下仍宣稱水勢下降。

據中國官方媒體報道，截至當地時間周三（7月28日）中午，河南洪災已導致73人死亡，超過1366萬人受災，84萬人被轉移安置。

全城撤離

已泡在洪水中數日之久的衛輝市隸屬於新鄉市，距離河南省會鄭州約80公里，擁有近60萬人口。在幾十年前為引水灌溉而修建的共產主義渠和衛河流經該市中心地區。

據中國媒體報道，衛輝市區的積水量在此次降水集中的前幾天並沒有很大，維持在膝蓋和大腿以下，但在周日（7月25日）起，隨著上游洩洪，積水反而上升。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在洪水威脅下，衛輝十餘萬居民撤離了市區。

大水導致共產主義渠和衛河相繼發生決口和漫堤，洪水漫入衛輝市區，市區的積水最深處達2到3米，大片區域供水、供電中斷。

「這就是我們的家……現在城區內的水還在上漲，大街上到處都是等待轉移的親人，」衛輝電視台的一名主持人周一（7月26日）上傳了一段哽咽的視頻，呼籲公眾幫助衛輝。此視頻在中國網絡上被廣泛轉發。

在洪水威脅下，來自民間的救援人員和武警官兵開始進行疏散行動，在兩天內把大批市區居民通過上千艘救援艇和鏟車等工具，緊急轉移到周邊安置點。

「洪水來得很快，衣服什麼都沒來得及帶，」一名衛輝被轉移的居民對中國媒體「中新網」說。「我的小孩跟著奶奶被送去了其它安置點，仨外甥女跟著我，眼下的條件比正常在家裏肯定要苦，但是大災面前，平平安安就好。」

其中一個轉移的難題在於市中心的新鄉醫學院第一附屬醫院。這家當地最大的醫院擁有數千名住院病患，但停電讓醫院機器斷電，無法對重症患者繼續治療。地處衛輝市最高地的醫院大樓一樓也已經灌滿水。

中國媒體《新京報》報道，在救援人員、軍人和民間救援隊的幫助下，9000多人被轉移到新鄉市的其他醫院。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 河南衛輝農村的民眾等待撤離。

除了衛輝市區，在衛輝的農村地區災情同樣不容樂觀。一名頓坊店鄉的村支部書記周日（7月25日）稱，該村全部被洪水淹沒，1700多位村民受到重災，向社會各界求助生活物資和藥品。

根據當地電視台報道，衛輝在農村地區已轉移了22萬受災群眾，加上市區正在進行的快速疏散，意味著該市的大部分居民都撤離了家園。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 河南水災：過百頭豬被活活淹死 豬農「傾家蕩產」感絶望

民眾質疑

不過，在中國社交媒體上，許多衛輝居民對當地政府的救災部署和信息披露表示不滿。衛輝市當局周一（7月26日）上午曾表示，該縣部分地區的洪水已經開始下降，但當地居民表示，水位實際上在一夜之間上升。

在當地媒體發佈的一篇標題為《喜訊！我市城區部分街區水位開始回落！》的文章中，該市官方媒體報道稱，「在市委市政府堅強領導下，全市上下克服重重困難……部分街道和小區水位開始回落下降。」

但一名微博身份認證為河南電視台員工周二（7月27日）發帖稱，當地的水位截至當日11時仍在不斷上漲，衛河、孟姜女河多處河段出現垮塌。

圖像來源，Getty Images

「衛輝市政府不僅完全沒有制定保護群眾生命財產安全的方案，甚至連撤離部署也完全沒有下達，維繫災民基本生活的水電天然氣停供也完全沒有通知的跡象，造成了大量不明真相的群眾恐慌，」這名網友寫道。

「多少群眾流離失所，無家可歸。即便如此當地官媒還在唱讚歌報喜訊，」另一名網民批評道。

中國媒體《21世紀經濟報道》採訪了多名衛輝居民。多名市民證實，選擇撤離是自己做出的決定，一直沒有收到街道或者相關部門發佈的撤離通知。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 河南水災：災民一夜間失去家園痛哭 「家都沒有了，什麼都沒了」

「聽好多人說他們都是26號凌晨三四點撤離的……真的是全市大撤離，但沒有看到官方的通知，」一名居民說。

「央視新聞」報道稱，目前衛輝市內已設置了132個應急救援安置點，轉移安置受困群眾8.5萬人。