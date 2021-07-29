秦剛：中國新任駐美大使 熟悉外媒的習近平親密助手

38 分钟前

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 秦剛就任中國駐美大使的消息直到他抵達華盛頓才得到官方證實。

中國官方證實，原任中國外交部副部長的秦剛已抵達紐約，將接替崔天凱出任中國駐美國大使。

現年55歲的秦剛曾在中國外交部負責新聞和禮賓事務。他曾多次言辭犀利地回擊外國記者對中國的質疑。他還被視為是中國國家主席習近平的得力助手。

美中兩國的關係目前正處於數十年來的最低點，使得此次大使人選備受關注。在秦剛出發的前一天，美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）到訪天津，與中國外交部長王毅進行會談，但雙方重申了現有立場，沒有達成具體成果。

崔天凱上個月結束了他在華盛頓的八年任期，68歲的他是中國任期最長的駐美大使，已超過退休年齡。他在北京和華盛頓都被認為是一位經驗豐富和受到尊敬的人物。

抵達美國

據中國駐美國大使館官網消息，當地時間周三（7月28日）下午，中國新任駐美大使秦剛抵達紐約，受到中國駐美國使館公使李克新、駐紐約總領事黃屏等外交官的迎接。

中國外交部發言人華春瑩周四（7月29日）凌晨也在其個人推特賬戶上證實，秦剛已啟程赴任，並祝他旅程「安全和順利」。

在抵達美國後，秦剛便向媒體發表演講，他表示希望與美國各界架起溝通、合作的橋樑，推動中美關係「重回正確發展軌道」。

「中美關係的大門已經打開，就不會關上……一個健康穩定發展的中美關係，是兩國人民和國際社會的普遍期盼，」他用英文說道。

他還表示，中美文化和制度不同，目前進入了「新一輪相互發現、認知和調適中」，兩國在尋求新時代彼此相處之道。他還分別引用習近平和美國總統拜登（Joe Biden）的話，強調任何困難都可能被解決。

外界關注到的一個細節是，相比於中國其他的外交官任命，秦剛的此次赴美屢新顯得頗為低調。直至其抵達美國之前，中國官方媒體都未按照慣例，發佈有關他被任命的報道。

今年4月，秦剛將擔任中國駐美大使的消息最早由《華爾街日報》披露，但中國官方一直沒有予以證實。在周二（7月27日）的外交部記者會上，當被問及相關問題時，發言人趙立堅表示：「我們將適時公布有關的消息」。

在抵達美國的同時，秦剛註冊了推特賬號。他在一條推文中稱，自己將在官邸進行14天的自我隔離，盡快開始工作。

秦剛是誰？

秦剛是一位經驗豐富的外交官，已在中國外交系統任職30多年。中國外交部公開信息顯示，他曾三度派駐倫敦，在中國駐英大使館擔任參贊、公使等職務。

他為人熟知的經歷是其在2005年和2011年兩度擔任外交部發言人，期間負責主持例行新聞發佈會。他是最早一批發表尖銳言論捍衛中國的外交官之一，也常在發佈會現場與記者辯論。

2007年，他曾在記者會上回應有關中國國務院發表的《2006年美國的人權紀錄》問題時，表示希望向美國贈送一份「禮物」——儒家典籍《四書五經》。他稱，希望美國學習孔子「正心、修身、齊家、治國、平天下」的思想。

在2009年的一次記者會上，當秦剛被BBC記者問及有媒體報道中國當局要求境內生產銷售的電腦預裝綠色上網過濾軟件時，他突然反問記者說：「你有孩子嗎？」

「如果你有孩子，或今後將要有孩子，我想你能夠理解廣大家長對互聯網上有害信息傳播的擔憂和關切，」他說道。

2008年，在外交部記者會上，當被問到「槍與玫瑰」（Guns N'Roses）樂隊發行了一張名為《中國式民主》（Chinese Democracy）的新專輯時，秦剛不屑一顧。

「據我了解，很多人不喜歡這類音樂，因為它太嘈雜，噪音太大。」接著，他意外地對記者說：「我想你應該是一個成熟的成年人了吧？」

在2015年，他成為了禮賓司司長，負責中國對外活動和典禮事務，並在2018年被擢升為當時最年輕的外交部副外長，分管歐洲事務和新聞、禮賓事務。

不過，與自1980年代以來的歷任中國駐美大使不同，秦剛並沒有與美國打交道的經驗，也沒有派駐過美國，儘管在1992年加入中國外交部之前，曾在美國合眾國際社（UPI）北京分社擔任新聞助理。中國媒體「澎湃新聞」稱，這可能使得秦剛「熟知外國媒體運作規律」。

圖像來源，China News Service

他是「戰狼」外交官嗎？

作為駐美大使，秦剛的前任崔天凱並沒有太多中國外交界近年盛行的「戰狼」言行，被視為是風格較溫和的外交官代表。

崔天凱在去年接受美媒訪問時曾表示，揭開新冠病毒的來源是科學家的工作，而非外交官，這被認為委婉地與當時積極散播病毒來源於美國實驗室陰謀論的中國外交部發言人趙立堅保持距離。

這讓外界關注，此次秦剛的赴美上任是否會改變此前崔天凱的聲調，加劇中美在包括新冠病毒溯源和其他問題上本已十分明顯的分歧。

特別是，在今年2月的一次外交部吹風會上，當被問起「戰狼外交」的問題時，秦剛曾表示：「如果我們看一看當前有的國家和有的人對中國進行的毫無根據、毫無底線的抹黑詆譭，他們恐怕都不能用'戰狼'來形容，那簡直就是『惡狼』」。

圖像來源，China News Service

新加坡拉惹勒南國際研究學院（S. Rajaratnam School of International Studies）國際關係副教授李明江認為，在與美國打交道時，秦剛可能會顯得比崔天凱更強硬。

「但鑒於中美關係現在在很大程度上受到結構性因素的制約，如國內壓力和戰略競爭，一位大使在影響兩國關係方面能做的事情是有限的，」他對路透社說道。

布魯金斯學會高級研究員何瑞恩（Ryan Hass）則對《紐約時報》表示，在習近平2015年訪美期間，秦剛「在他覺得有必要的時刻會毫不猶豫地激怒他人」。何瑞恩時任國家安全委員會（National Security Council）的中國事務負責人。

「秦剛非常關注領導人如何被描述以及領導人公開露面所傳達的形象，」何瑞恩說。「他在習近平對白宮進行國事訪問時尤其如此。」

秦剛一直被外界視為是習近平一個非常信賴的助手，曾多次陪同習近平外訪。2016年，秦剛曾幫助習近平籌備在杭州召開的G20峰會。據參加峰會的人向《華爾街日報》憶述，展開主場外交的習近平有一次轉過身，半開玩笑地問秦剛，能否在連軸轉的日程中休息一下，引起現場一片笑聲，緩和了氣氛。

不過，相比於經常使用挑釁性言論主動發起攻擊的趙立堅、盧沙野等中國「戰狼」外交官，秦剛被視為在講話時更加謹慎和有分寸，在嚴肅政治議題外也更加溫和。他鮮有在新冠病毒溯源等爭議性問題上發言。

圖像來源，WOLF WARRIOR 2 圖像加註文字， 「戰狼」一詞來自中國演員吳京導演的一部頗受中國觀眾歡迎的愛國主義電影。

美國駐華大使空缺

在美國前總統特朗普（Donald Trump）當政期間，中美關係急劇惡化。兩國在新冠病毒起源、香港和新疆人權等多個問題上隔空交火。拜登上台後，兩國關係並未如一些觀察人士期待的那樣得以改善。

兩國的較量無處不在。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周三（7月28日）在新德里會見了被北京視為分裂分子的西藏流亡精神領袖達賴喇嘛的代表。與此同時，中國外交部長王毅高調會見了在美軍撤離後大舉攻城掠地的阿富汗塔利班的代表。

秦剛的近期工作可能包括勸說美國同意北京向謝爾曼提出的一系列要求，包括取消對中國官員的制裁、對赴美學生的簽證限制以及對在美中國媒體和外交官的限制。

值得注意的是，自美國前駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）在去年10月卸任以來，美國駐華大使一職一直空缺。