南京新冠疫情：Delta變異病毒攻陷後 會導致中國再現全國性疫情嗎？

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圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 南京新一輪疫情發展出第二傳播鏈，更出現反向回傳江蘇病例。

由2019新型冠狀病毒（COVID-19）變種德爾塔（Delta）引發的中國江蘇南京祿口機場疫情目前已擴散至全國多個省市，並已發展出湖南張家界等數條第二傳播鏈。公眾擔心一座機場「失守」將造成新一波全國性疫情。

中國國家衛生健康委員會星期四（7月29日）更新，中國大陸全境各省市區報告新增新冠肺炎確診病例49例，其中本土病例24例，江蘇佔了20例。這其中還包括懷疑在湖南受感染後返回江蘇的旅客。

南京疫情促使中國接受壓力測試，也給中國式「零確診」防疫思路的有效性帶來挑戰。

中國專家發聲呼籲公眾接受與新冠病毒共存。

輕症和無症狀感染者

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 本輪疫情最初起源於南京祿口機場一名清潔人員。

南京祿口機場在7月20日的定期核酸檢查中發現九例陽性病例，在近十天時間內，疫情擴散至中國全國六省11市，包括首都北京、東北的遼寧省和西南的四川省、中部的湖南省均發現確診和感染者。確診和感染人數合共達200人左右。

本輪疫情中，祿口機場的二代傳播鏈中，湖南張家界22日的一場大型演出成為公眾擔心的焦點。這是遼寧目前四名無症狀感染者在空間和時間線上的交點。該場演出約有2000多名觀眾參加，所有觀眾屬高風險人群。

江蘇淮安市星期四也證實，當地四名去湖南張家界旅遊人員新冠病毒核酸初篩結果呈陽性，其中三人居住的洪澤區已馬上封區。

目前相關確診者多為輕症和無症狀感染者，且傳播鏈還處於與南京祿口機場相關的傳播線上，且病例主要集中在南京市。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏星期四凌晨在微博發文稱，後續一至二周是關鍵，各省市如果沒有更多的二代與三代病例發生，本輪疫情的規模仍然會限制在南京市。

本輪疫情最初起源於南京祿口機場一名清潔人員，疑為機場外包清潔服務出現漏洞，導致機場60多名相關人員確診。祿口機場的確診人員多已接種過新冠疫苗。

全球疫苗接種進程 Asset 2 要使用這個功能，請更新你的瀏覽器 在下面鍵入國家或區域名稱，查詢疫苗接種進程 無疫苗接種數據。在有些情況下，宣佈疫苗接種開始與獲得實際數據存在時間差。

疫苗與變異病毒

在其他省份的確診者中，也有接種過疫苗人士。張文宏說，注射疫苗後可以有人感染，像這次南京，上次廣州，都有人在注射疫苗後感染。但如果不打疫苗，感染的人數可能會更多。到底疫苗作用如何，最終需要真實世界的防控數據。

廣東省5月出現過一輪短暫疫情，源頭正是出自印度的變種病毒Delta。本次南京祿口機場的變種病毒是否出現新的變化，有待進一步數據和研究來說明。

英國蘇格蘭公共衛生局收集並發表在權威醫學雜誌《柳葉刀》（Lancet；又譯《刺針》）上的統計數字，在第二劑疫苗接種至少兩周後，輝瑞疫苗對Delta的保護率下降到79%；而牛津阿斯利康疫苗對Delta保護率為60%。

中國疾病預防控制中心研究員邵一鳴5月20日曾表示，初步研究結果顯示，中國疫苗「可以應對印度變異株並產生保護作用」，但中國方面沒有提供具體的有效力數據。

張文宏引述一項近期在智利完成的滅活疫苗上市後的觀察結果稱，智利疫苗接種的結果表明中國滅活疫苗對新冠的重症化、住院和死亡的預防具有較高的有效率。「如果以減緩傳播和降低病死率作為目標，可以承擔一定的保護，但是作為清零和根除疾病流行，可能是目前疫苗不能達到的目標。」

智利評估了今年2月2日到5月1日，該國大規模接種中國滅活疫苗人群的保護力，該隊列包含約1020萬智利人口，在兩劑接種的人群中，中國滅活疫苗：

對預防新冠感染的有效性為65.9%

預防患者的住院率保護力為87.5%

預防ICU入住率的保護力為90.3%

對死亡的保護力為 86.3%

新冠疫苗對預防死亡這一最嚴重的感染後果最為有效，但對預防無症狀感染效果不明顯。據中國國家衛健委疾病預防控制局公布，截至28日，中國共接種疫苗16.01億劑次，完全接種疫苗的人口比例未知。目前全球公認70%的人口接種完兩針疫苗才有可能達到群體免疫，繼而陸續恢復正常生活。

與病毒共處 新冠變季節性流感？

張文宏並未提及「清零」目標，反而認為未來通過疫苗接種，仍然不能完全控制疫情的持續和反覆，但如果在全面放開後病死率降至流感的水平，那麼就可以消除該病毒流行帶來的嚴重後果，或者說將新冠的危害通過疫苗接種，在短期內通過人群免疫力的建立，降低至季節性流感的水平。

這也是中國專家首次發聲認為通過接種疫苗，防疫策略可以轉變，新冠病毒的死亡率可以降低至季節性流感水平。

香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授、病毒學家金冬雁此前對BBC解釋稱，新冠病毒能被當作季節性流感處理，是因為新冠病毒的致死率與季節性流感不相上下。「本來流感也會死人，新冠病毒此前的致死率是0.48%，現在是0.13%，而厲害的流感死亡率是0.1%。」

中國的防疫策略是否轉變？

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 南京已經開展第三輪核酸檢測。

2020年中國以嚴厲的封城措施，從物理上切斷新冠病毒傳播將疫情有效控制。本次南京疫情爆發後，中國的多省市按照此前的防控程序，依次展開大規模核酸檢測，居民小區封區等措施。

南京已經開展第三輪核酸檢測，並已實際封城，居民生活和工作受限。

但新冠疫苗問世後，全球疫苗分配不均和接種速度不一，正在造成全球免疫差。率先達成群體免疫的國家和地區已開始試驗「疫苗護照」，期實現區域性互通。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 由於經濟實力的差距，不同國家的疫苗接種進度相差懸殊。這也會影響全球克服疫情的進展。

全球大多數病毒學家都認為新冠病毒將是常駐病毒，世界要學會與其共存。

英國的疫苗接種率已達群體免疫的70%接種率。英國首相約翰遜在科學界的再三警告聲中宣佈英國於7月19日解封。解封後，英國確診人數連續六日下降，但每日新增維持在2萬病例。

張文宏稱，世界如何與病毒共存，各個國家都在作出自己的回答。中國曾經給出一張漂亮的答卷，南京疫情之後，我們一定會學習到更多。