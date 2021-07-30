南海爭端：英國航母伊麗莎白女王號到來 中國警告勿作「不當行為」

弗蘭克·加德納（Frank Gardner）

BBC安全事務記者

23 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 皇家海軍伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）是正在穿越南中國海的英國航母打擊群成員艦艇。

北京一直在密切關注英國航母打擊群向東推進的航程，後者目前正在通過南海前往日本。中方並同時批評英國「仍然活在殖民時代」。

最近，英國皇家海軍一直在與新加坡海軍進行演習，國防大臣本·華萊士（Ben Wallace；華禮仕）直白的稱英國海軍打算在南海進行所謂的「航行自由」（Freedom of Navigation）演習。

與2016年國際法庭的裁決相反，中國聲稱該海域的大部分屬於中國，並一直建造人工魚礁島和跑道，其中一些十分靠近鄰國的領海。

最近，美國和皇家海軍的軍艦都故意穿越南海，挑戰中國對南海的主權主張。

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圖像來源，DigitalGlobe / Getty Images 圖像加註文字， 中國在南海多個島礁填海造地，使其成為島嶼。

眼前的問題是：我們是否會看到類似今年6月在黑海發生的近距離遭遇戰？當時，英國皇家海軍的45型（勇敢級）驅逐艦衛士號（HMS Defender，又譯保衛者號）在靠近有爭議的克里米亞半島（Crimean peninsula）時，與俄羅斯戰機有了摩擦。

倫敦智庫皇家聯合三軍研究所（RUSI）的高級研究員溫麗玉（Veerle Nouwens）告訴BBC：「中國並不尋求在南海與美國的主要盟友直接對抗，但北京肯定會明確說明自己的意圖。」

如果英國在該南中國海進行自由航行演習，那麼，溫麗玉女士認為我們很可能會目睹2018年英國兩棲船塢登陸艦海神之子號（HMS Albion） 航行南海時發生的事情重演。當時，一艘中國軍艦在距離其僅200米的後方緊隨海神之子號，並持續警告其離開海域。而且，一架中國戰機低空飛過了英國船艦。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 美國航母戰鬥群也曾多次在南海遊弋。

此外，中國本周一直在該地區舉行大規模軍事演習，練習搶灘，此舉令一些分析人士擔心中國正凖備最終入侵台灣。

《環球時報》又說，中國人民解放軍海軍將利用英國航母打擊群在南海的存在「作為練習和近距離研究英國最新戰艦的機會。」

儘管航母打擊群抵達該地區引起了北京的一些憤怒言論，但RUSI的海軍力量研究員西德哈特·考沙爾（Sidharth Kaushal）則表示，在談到海軍軍事對峙時，「中國的行動已被判斷為遠低於任何會引發開戰的可能」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2018年，BBC的記者登上一架美軍飛機，飛過備受爭議的南中國海。

正如英國政府最近的綜合審查所指出的那樣，將英國女王伊麗莎白航母及其護航艦部署到東亞被英國政府視為其努力在全球安全中發揮更關鍵作用的行動之一。

此外，隨著中國日益增長的軍事和經濟實力似乎不可阻擋的當下，法國以及其他歐洲國家也一直將注意力轉向南海。