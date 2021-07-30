南海爭端：英國航母伊麗莎白女王號到來 中國警告勿作「不當行為」
- 弗蘭克·加德納（Frank Gardner）
- BBC安全事務記者
中國警告由英國伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）領導的航母打擊群，在進入南中國海有爭議海域時不要有任何「不當行為」。
被視為中國共產黨喉舌的官媒小報《環球時報》（英文版）說，「中國人民解放軍海軍處於高度戰備狀態」。
北京一直在密切關注英國航母打擊群向東推進的航程，後者目前正在通過南海前往日本。中方並同時批評英國「仍然活在殖民時代」。
最近，英國皇家海軍一直在與新加坡海軍進行演習，國防大臣本·華萊士（Ben Wallace；華禮仕）直白的稱英國海軍打算在南海進行所謂的「航行自由」（Freedom of Navigation）演習。
與2016年國際法庭的裁決相反，中國聲稱該海域的大部分屬於中國，並一直建造人工魚礁島和跑道，其中一些十分靠近鄰國的領海。
最近，美國和皇家海軍的軍艦都故意穿越南海，挑戰中國對南海的主權主張。
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眼前的問題是：我們是否會看到類似今年6月在黑海發生的近距離遭遇戰？當時，英國皇家海軍的45型（勇敢級）驅逐艦衛士號（HMS Defender，又譯保衛者號）在靠近有爭議的克里米亞半島（Crimean peninsula）時，與俄羅斯戰機有了摩擦。
倫敦智庫皇家聯合三軍研究所（RUSI）的高級研究員溫麗玉（Veerle Nouwens）告訴BBC：「中國並不尋求在南海與美國的主要盟友直接對抗，但北京肯定會明確說明自己的意圖。」
如果英國在該南中國海進行自由航行演習，那麼，溫麗玉女士認為我們很可能會目睹2018年英國兩棲船塢登陸艦海神之子號（HMS Albion） 航行南海時發生的事情重演。當時，一艘中國軍艦在距離其僅200米的後方緊隨海神之子號，並持續警告其離開海域。而且，一架中國戰機低空飛過了英國船艦。
此外，中國本周一直在該地區舉行大規模軍事演習，練習搶灘，此舉令一些分析人士擔心中國正凖備最終入侵台灣。
《環球時報》又說，中國人民解放軍海軍將利用英國航母打擊群在南海的存在「作為練習和近距離研究英國最新戰艦的機會。」
報道援引中國駐英國大使館的話說：「英方所謂南海航行自由受到威脅的說法純屬無稽之談。英方派航母戰鬥群跑那麼遠到南海挑事生非、秀肌肉，加劇南海軍事緊張形勢，到底誰在『威脅航行自由與安全』？」
儘管航母打擊群抵達該地區引起了北京的一些憤怒言論，但RUSI的海軍力量研究員西德哈特·考沙爾（Sidharth Kaushal）則表示，在談到海軍軍事對峙時，「中國的行動已被判斷為遠低於任何會引發開戰的可能」。
正如英國政府最近的綜合審查所指出的那樣，將英國女王伊麗莎白航母及其護航艦部署到東亞被英國政府視為其努力在全球安全中發揮更關鍵作用的行動之一。
此外，隨著中國日益增長的軍事和經濟實力似乎不可阻擋的當下，法國以及其他歐洲國家也一直將注意力轉向南海。
中國最近開始大幅提升其核彈道導彈庫，在偏遠的新疆地區建造新的發射井，並一直在開發高超音速滑翔飛行器（Hypersonic Glide Vehicles），這種高速導彈的速度可達音速的八倍，又被稱為「航母殺手」。