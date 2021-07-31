美國議員聯署促希爾頓集團放棄新疆和田酒店項目，中國嚴正反駁

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 希爾頓是著名國際連鎖飯店，在世界各地均有特許經營的店。（圖為美國紐約的希爾頓飯店）

美國多名跨黨派議員周四（7月29日）致函希爾頓全球酒店集團首席執行官克里斯托弗·納塞塔（Christopher Nassetta ） ，反對希爾頓計劃在新疆和田興建飯店的項目。報導稱，集團所選興建新飯店的地點，此前是一家清真寺，但在2018年遭當局拆毀。

中國外交部發言人趙立堅周五在例行記者會上批評，美國個別議員「散播涉疆謊言、謠言」，強調清真寺被拆是因為「危房」問題，呼籲美方正視新疆發展的事實，停止干涉中國內政。

希爾頓酒店相關計劃最先在6月由英國《電訊報》報導，該報導稱，該飯店是由中國歡朋飯店管理公司監督的特許經營開發項目，並透過公開拍賣的方式獲取空地。

當時的報導援引希爾頓的回應稱，這一項目「完全符合所有當地法例」，也符合「希爾頓品牌發展標凖」，但希爾頓並沒有最新回應。

這並非希爾頓首次在新疆有飯店項目，根據其網站，集團在新疆烏魯木齊已有四所飯店。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2018年，中國當局在新疆各地迅速而廣泛地建立起龐大的拘留系統。

這封信件內容是什麼？

這封寫給希爾頓高管的聯署信由美國民主黨參議員傑弗裏·默克利（Jeffrey Markley），眾議員詹姆斯·麥戈文（James McGovern），共和黨參議員馬可‧盧比奧（Macro Rubio）和眾議員克里斯托弗·史密斯（Christopher Smith）共同簽署。

這些議員被指一向對華立場強硬。

在信函中，他們表示關注希爾頓計劃在2018年新疆和田地區被拆毀的清真寺遺址上建造酒店：「該址是中國政府在新疆廣泛破壞維吾爾族宗教和文化遺址的運動，以及官方努力消除維吾爾族的宗教和文化習俗的象徵。」

他們稱，這些對維吾爾宗教和文化地點的破壞活動，是促使美國政府認定當地有「種族滅絶」和「反人類罪行」的一部分。

根據美國國會暨行政當局中國委員會研究，新疆當局近年在該地區破壞或拆毀1.6萬座清真寺。

議員們在信中還批評說：「希爾頓不應允許其名字被用作延續和促進對生活在新疆數百萬維吾爾人的文化抹殺和鎮壓。」

美國最大的穆斯林倡議團體「美國－伊斯蘭關係協會」也呼籲希爾頓暫停相關項目。其聲明說：「希爾頓必須站在歷史正確的一方，宣佈取消有關計劃，停止在維吾爾地區的任何運作，直至中國政府停止打壓數百髒名無辜人民為止。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 廢墟上的信仰：中國消失的清真寺

中國：這些清真寺是「危房」

7月30日（周五），當被路透社問訊此事時，中國外交部發言人趙立堅在記者會上回復說，清真寺被清拆是因為當地「危房」問題，並指新疆的清真寺大多建於上世紀80至90年代，甚至更早，隨著城鎮化的加快和鄉村振興戰略的實施，地方政府是「根據當地穆斯林的呼籲和申請」按照規劃作出「新建、遷建、擴建」等措施。

「清真寺建築現在更加安全，布局更加合理，完全能夠滿足信教群眾的需要，」他說。

他批評美國個別議員「散播涉疆謊言、謠言」，「其言論充斥著傲慢、無知」，呼籲他們正視新疆發展的事實，停止污蔑抹黑中國的民族宗教政策和以所謂人權問題為借口干涉中國內政。

美國認定中國當局在新疆當地進行「種族滅絶」後，以新疆人權問題的名義，加大制裁中國的力度。中國一直否認新疆存在人權問題，並指當地的「再教育營」，是用來防止恐怖主義。

美國已經禁止進口新疆棉花和西紅柿，並把幾十家公司加到經濟黑名單，這些公司分別被指涉嫌在新疆實施「強迫勞動」、「侵犯人權」以及實施「高科技監控」。