澳門選舉：議員參選人DQ案上訴被駁回，「悼念六四即不擁護《基本法》」

28 分钟前

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 終審法院確認DQ決定，意味著本屆澳門立法會選舉將不會有任何民主黨派人士參選。

澳門終審法院就立法會選舉管理委員會撤銷民主派參選名單資格（DQ）事件作出裁決，駁回關於其中三張名單的上訴。歐洲聯盟與中國外交機關為此互發批評聲明。

終審判決意味著9月12日舉行的選舉不會有任何民主派人士參選，三組候選人均對判決感到失望，今年不再參選的民主派元老區錦新向BBC中文記者形容選管會裁決本身已經「荒謬」，慨嘆法院完全按照選管會解釋作出裁決。

歐盟對外行動署（EEAS）批評裁決破壞澳門政治多元；中國外交部駐澳門公署稱，反對歐盟對澳門選舉「說三道四、指手畫腳」。

終審法院判決

立法會選管會於7月13日正式公示有五張名單不被接納參選，包括「民主昌澳門」、「學社前進」、「新澳門進步協會」、「澳門全勝」和「博彩新澳門」。其中，「民主昌澳門」、「學社前進」與「新澳門進步協會」三張名單決定向終審法院上訴，其成員多為老牌政團新澳門學社的現任或前任成員，包括不再排在名單首位參選，被視為要退下火線的資深議員吳國昌，和在2017年首度當選的議員蘇嘉豪。

澳門終審法院法官宋敏莉擔任此案裁判書製作人（主審法官），院長岑浩輝與法官司徒民正則擔任助審法官。葡人律師何睿智（Jorge Menezes）同時代表三張名單出庭。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 終審法院三名法官在分歧中駁回三組候選人上訴。

終審法院在星期六傍晚頒下長達217頁的判決書，裁定上訴理由不成立，維持撤銷三張名單參選人資格的決定。判決書指出，「選舉管理委員會履行了應該履行的舉證責任」，審查參選人資格；選管會要求司法警察局國家安全部門提供資料，司警局無須《立法會選舉法》賦權執行相關情報搜集任務；「在行政當局作出的限定性活動中，不存在所謂的對平等原則（以及適度原則、善意原則、公正原則、保護信任原則等）的違反」。

判決書摘要稱：「眾所周知，『澳門民主發展聯委會』長期在澳門舉辦『六四』集會，在集會前也會在澳門不同區域舉辦長達一個月的圖片展，在『澳門民主發展聯委會』呼籲『參加六四燭光集會』的圖片展板上載有『茉莉花開北京怕』、『屠城』、『結束一黨專政』及《零八憲章》等內容。歷次圖片展及『六四』集會的主題皆一脈相承，顯示長期以來『平反六四』、『結束一黨專政』、『追究屠城責任』為『六四』系列活動的主要目的之一。」

澳門民主發展聯委會是吳國昌與議會多年搭檔區錦新主持的組織，區錦新此前已決定在本屆立法會會期結束之後退下火線，並未報名參選。

判決書稱：「上述內容明顯帶有挑釁性質和誹謗成分，與中央已經對『六四』事件作出的決議及定性明顯相對立，損害了中央政府的信譽及威信，也挑戰中國共產黨長期以來的實際領導地位，該地位通過2018年3月11日第十三屆全國人民代表大會第一次會議表決通過的《中華人民共和國憲法修正案》在憲法層面得到了明確的確立，因為新增加了內容為『中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵』的內容。」

「參選人追悼支持劉曉波、展示《零八憲章》的行為顯然反映他們認同和支持劉曉波等人提出的『取消一黨壟斷執政特權』、『在民主憲政的架構下建立中華聯邦共和國』等理念和主張，不贊同不支持《中華人民共和國憲法》所確立的國家憲政體制和國家根本制度。」

「參選人組織和參與『六四』系列活動，發表支持『六四』活動的言論、舉辦和參與追悼劉曉波和展示支持《零八憲章》以及支持顏色革命的行為在本質上構成對『一國兩制』的衝擊和破壞，實屬『不擁護《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》或不效忠中華人民共和國澳門特別行政區』的行為。」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 澳門原本與香港一樣，是中國領土上唯一能公開悼念北京」六四「事件之地，但2020年與2021年的燭光晚會均被禁止。

蘇嘉豪在領取判決書後，感謝支持者關心與法律團隊的專業協助，並對無法透過司法途徑捍衛參選權致歉。

蘇嘉豪說：「就法院的裁決結果，在保持最基本的尊重下，我們絶對不認同。我們堅持蘇嘉豪與陳樂琪（名單第二參選人）一直依法擁護澳門《基本法》和效忠澳門特區，應當繼續具有被選資格。」

「公道自在民心，歷史也會見證這個結果是錯誤的。」

「新澳門進步協會」名單第一候選人陳偉智以「這是最好的時代，這是最壞的時代」來形容判決。他說判決結果「既是意料之外亦是意料之內」，但他仍然相信澳門擁有司法獨立。

「民主昌澳門」名單第一候選人鄭明軒說：「在新時代，過去認為在『一國兩制』內應該容許之事，完全沒有問題的事情，包括就澳門事務發表意見，民間公投⋯⋯風向很明顯的改變了，理解不同了、演繹也不同了。」

區錦新對BBC中文記者評論說，他無法接受選管會與法院「完全荒謬的邏輯」。

區錦新說：「在稍早前『六四』燭光集會（被禁止舉行）的上訴中，其實把大量非『六四』集會的資訊也放了進去，然後便認為『六四』燭光集會存在詆譭、對中國《憲法》甚至國內的體制構成攻擊的說法……那是移花接木。」

他對該次裁決被引用到這次參選資格上訴來，並作出終審判決，感到失望，「在一定程度上也在宣告著『一國兩制』已經變質，甚至瀕臨死亡」。

澳門終院三位法官並非一致通過這次裁決。司徒民正法官在判決書中加入了「表決聲明」說：「儘管前面的合議庭裁判對所提出的問題作出了精闢分析和解答，但本人認為還是有必要作出以下幾點說明。」

司徒民正法官首先對立法會選管會有否權限主動要求警方搜集與參選人生活有關的資料提出疑問；參選人事前沒有機會就選管會所搜集到的資料表明立場，「是對『利害關係人預先聽證原則』的不當違背」；案件涉及上訴人參與選舉的基本權利，「對它進行『限縮』是不合理的」。

對於終審法院判決會否成為警方國安部門進一步採取刑事抓捕的理由，區錦新說「無話可說，要來便來」。

「按照終審法院這個邏輯，基本上警方起訴你，檢察院便會起訴你，接著法院也一定會判你罪名成立。這個趨勢一定會是這樣的了。」

歐盟關切：判決對澳門有害

歐盟對外行動署在判決頒布後不久即發表聲明，形容DQ事件是有違澳門《基本法》所保障權利的「有害步驟」，「這破壞政治多元性，並壓縮民主辯論」。

聲明說：「歐盟呼籲澳門特別行政區捍衛受保護的權利與自由，並開放予所有政治光譜的參選人參加9月份的立法會選舉。」

歐洲議會葡萄牙社會黨籍議員伊莎貝爾·桑托斯（Isabel Santos）也透過Twitter批評，「澳門法院屈服於北京的壓力」，「明顯違反權力分立原則，違反《中葡聯合聲明》所定內容。澳門的民主派不會孤單」。

中國外交部駐澳公署旋即回應稱：「針對歐盟對外行動署發言人對澳門特別行政區第七屆立法會選舉說三道四、指手畫腳，公然干涉澳門事務和中國內政，嚴重違背國際法和國際關係基本凖則，我們對此表示強烈不滿和堅決反對。」

「沒有人比中國政府更有誠意和決心全面凖確貫徹『一國兩制』方針，沒有人比中國政府更關心澳門的繁榮穩定和居民福祉。澳門事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手干預。任何企圖干預特區事務的行徑都注定失敗！」