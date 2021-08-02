黃耀明「選舉舞弊」案：香港反貪部門指控民主派歌手誘使他人投票

25 分钟前

圖像來源，South China Morning Post / Getty Images 圖像加註文字， 黃耀明早年公開自己是同性戀者，與何韻詩等其他藝人、和前立法會議員何秀蘭、陳志全等人成立一個稱為"大愛同盟"的同性戀平權組織。

香港廉政公署（ICAC）起訴多次聲援民主派的歌手黃耀明和前立法會議員區諾軒，指黃耀明在2018年立法會補選期間出席候選人區諾軒的造勢大會期間表演，涉嫌向他人提供娛樂以誘使選民投票給區諾軒，違反防止選舉舞弊的法律。

廉政公署周一（8月2日）公布，區諾軒當時在造勢大會前多次在社交網站發表文章，指黃耀明將會出席集會並表演。黃耀明在造勢大會期間演唱了兩首歌，並在尾聲呼籲集會人士在補選中投票支持區諾軒。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 區諾軒（圖中藍色上衣者）因2019年8月18日參與未經批准集結案件正在服刑。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 周庭（左一）因被裁定提名無效而沒能親自競逐黨友羅冠聰（右一）被撤銷之議席，最終由外援區諾軒（右二）「完成任務」。

「提供娛樂以誘使投票」

涉案補選涉及原香港眾志成員羅冠聰的議席。香港眾志原本推舉黨友周庭參選，但被裁定提名無效，區諾軒繼而以獨立身份代表泛民主派頂替周庭參選，結果成功當選。

聲明進一步稱，作為該次補選的四名候選人之一，區諾軒自同年2月底起透過網絡社交平台發文，宣佈將於中環愛丁堡廣場集會。在集會開始前，區諾軒再宣佈黃耀明將於集會上表演。

「集會期間，黃耀明在台上演唱了兩首歌。在表演尾聲，他呼籲出席集會的人士於上述選舉中投票予區諾軒。」

廉署指出，區諾軒後來把集會短片上載至社交平台專頁，並申報該帖文為選舉廣告。

「《選舉（舞弊及非法行為）條例》第12條訂明，任何人為另一人提供食物、飲料或娛樂，或償付用於提供該等食物、飲料或娛樂的全部或部分費用，以誘使該另一人或第三者，在選舉中投票或不投票予某候選人或某些候選人，即屬舞弊行為。」

翻查當時的報道，黃耀明在造勢大會期間獻唱歌曲，批評香港政府無理地取消部份人士參加立法舉選舉的資格。黃之峰、梁家傑等民主派人士當時也有出席大會。

2019年9月2日，周庭選舉呈請勝訴，區諾軒反而被裁定「非妥為當選」，喪失議員資格。

「六四事件是重要的覺醒」

圖像來源，South China Morning Post / Getty Images 圖像加註文字， 黃耀明（左）與劉以達（右）組成「達明一派」，風靡一時。

黃耀明是香港組合「達明一派」的成員，多次公開發言支持當地民主運動，最早在1989年六四事件後，跟許多其他香港歌星參加民主歌聲獻中華演唱會，聲援當年北京學生的運動。

他與很多香港歌手一樣，在中國大陸有發展事業，但他2014年公開聲援香港的「佔領中環」運動後，許多中國大陸的工作和合約被中止。

他在2017年香港主權移交20週年前夕接受BBC中文訪問，當時形容六四事件對他一代人是「重要的覺醒」，又指2003年因為香港政府建議就《基本法》第23條立法爆發的示威，讓很多人開始關注自己的權利，一路累積到2014年「佔領中環」。