河南水災：死亡人數升至302人 中國國務院稱成立調查組「問責瀆職」

2021年8月2日下午12点47分 最近更新： 22 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 7月22日，一些家有嬰兒的鄭州市民接受救援。

中國河南省近日遭遇罕見極端暴雨，至今造成302人死亡，目前仍有50人失蹤。中國國務院表示說，已成立調查組，將調查河南鄭州在7月20日的特大暴雨災害的應對過程，稱將對「失職瀆職的行為」予以「問責追責」。

河南省政府新聞辦在8月2日下午的新聞發佈會上公布最新的死亡人數，7月29日公布的數字稱99人遇難。

鄭州市市長侯紅在2日的新聞發佈會上稱，河南省會鄭州市死亡292人，失蹤47人。 在地下室、車庫、地下管網等地下空間溺亡的達到39人，包括地鐵5號線14人遇難，京廣路隧道6人遇難，以及其他遇難者10人。

河南省此次公布的死亡人數中，還包括新鄉市遇難7人，失蹤3人，平頂山市遇難2人，漯河市遇難1人。但沒有公布具體遇難者名單。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 洪水過後，很多車輛堆在一起。

7月20日，鄭州市遭遇特大暴雨，暴雨衝進了市區的地鐵5號線，漫過一些人的腰部、甚至頸部，令不少人遭遇「驚魂一夜」，成為公眾焦點。此外，京廣路隧道的許多汽車被沖走，備受關注。

官方數據顯示，鄭州市單日降雨量突破歷史極值（建站以來）、單小時降雨量超過日曆史極值。近三天的降雨量接近常年一年的雨量。

根據河南省政府新聞辦，截至2日12時，河南全省共有150個縣（市、區）、1663個鄉鎮、1453.16萬人受災。全省組織緊急避險93.38萬人，轉移安置最高峰值147.08萬人；倒塌房屋30106戶、89001間；農作物成災面積872萬畝，絶收面積380萬畝，直接經濟損失 1142.69億元。

此次死亡人數公更新之後數小時，中國官媒發佈消息，表示中國國務院決定成立調查組，由應急管理部牽頭，對鄭州「7•20」特大暴雨災害進行調查，稱會聘請專家提供調查工作的技術支持。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 鄭州市民在曾經淹水的五號線地鐵入口獻花悼念遇難者

根據新華社報道，「調查組將依法依規、實事求是、科學嚴謹、全面客觀地對災害應對過程進行調查評估，總結災害應對經驗教訓，提出防災減災改進措施，對存在失職瀆職的行為依法依規予以問責追責。」 並強調是為落實習近平關於防汛救災的指示和李克強等領導的批示要求。

圖像來源，Getty Images

公眾質疑淡化追責

河南暴雨和中國各地的洪災多日持續成為中國新聞媒體關注的焦點，但官媒的報道仍明顯側重於宣傳當局的救援成績和感人的救援事蹟，並反覆強調這是「千年一遇」的暴雨，少見有關災難原因的分析和討論。目前沒有任何河南和政治官員因為此次洪災被問責。

河南省的其他城市，包括新鄉、鶴壁、安陽等，災情嚴重，多日傳出很多人被洪水圍困等待救援的消息。流經新鄉和鶴壁的衛河還在 7月23日出現決堤，導致大片農田和村莊被淹沒。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 洪水過後，很多車輛堆在一起。

鄭州曾投入巨資建設「海綿城市」，旨將這座城市打造成具有吸水、蓄水等功能的海綿體，提高城市防洪排澇的能力。

許多公眾在網絡上質疑，官方預警暴雨是否及時，各個部門採取了哪些應對措施，地鐵有哪些相關備案，救援系統上的應急彈性是否不足，等等。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 河南暴雨引發嚴重洪災，鄭州地鐵被淹已致12人死亡