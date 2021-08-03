新冠疫情：Delta變異病毒在中國大範圍擴散，武漢再現病例1100萬人全民檢測

47 分钟前

圖像來源，Getty Images

7月下旬，變異病毒Delta攻破中國南京祿口機場後迅速在南京市和江蘇省擴散。十多天后，中國的15個省及直轄市均發現了該變異病毒確診案例，十日內新增確診超過300例。

中國在過去一年裏嚴格控制疫情，此次爆發堪稱2020年年初武漢疫情後中國面對的最嚴峻的疫情。中國的防疫專家相繼發聲，認為中國國產疫苗應對變異病毒仍舊有效，但效力有所下降。

據中國媒體報道，8月2日晚，湖北武漢、荊州兩市分別通報，兩地各發現7人、2人新冠病毒核算檢測陽性。而且兩地發現的首例核酸陽性人員，均與江蘇省淮安市某旅遊團活動軌跡存在交集。這是武漢在去年6月新冠病例清零後，首次出現本土疫情。

8月3日早上，武漢市政府宣佈，這座人口1100萬的城市啟動全員全面核酸檢測。

截止8月3日，最近的這輪疫情已傳播至中國的15個省及直轄市，其中大部分與南京機場疫情有關。中國的首都北京，直轄市上海和2020年最先爆發新冠疫情的武漢在最近兩天發現了確診病例。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 南京疫情：Delta毒株致中國新一輪疫情蔓延至十餘省，多地防控升級

疫情擴大，北京上海武漢均有確診

本輪疫情始於南京祿口機場，該機場7月20日的定期核酸檢查中發現9例陽性病例。南京官方後來給出的溯源結果是，外包公司的清潔員工在打掃一架由俄羅斯抵達南京的客機時感染。並將病毒傳播給祿口機場的機場保障人員，再擴大至南京市和全國。

根據中國衛健委的數據，8月2日0—24時，中國新增90例確診，其中61例屬本土新增。其中包括江蘇新增45例，上海和北京各1例，湖北的3例。另外，同日亦有23例本土新增的無症狀感染者。中國分別統計確診案例和無症狀感染者，在一些歐美國家無症狀感染者亦被列為確診案例。

北京市政府建議市民非必要不出京，減少旅遊和聚集性活動。

武漢目前共新增7例陽性確診。這是武漢自去年6月清零以來首次發現確診個案。武漢政府3日宣佈將對全市1000萬人口進行核酸檢測。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 武漢在2020年曾經歷了76天的封城，成為全球第一個採取類似措施的城市。8月3日，武漢在發現了7例確診後立刻宣佈對全市1100萬人開展全民核酸檢測。

在這輪疫情的起點江蘇省，省衛健委副主任周明浩在8月3日的新聞發佈會上透露，截至8月2日，該省共報告祿口機場關聯確診病例327例，其中南京市220例，揚州市94例。

目前南京市、揚州市、張家界市、鄭州市等被列為中高風險地區。

祿口機場的二代傳播鏈中，湖南張家界7月22日的一場大型演出成為公眾和專家擔心的焦點。該場演出約有2000多名觀眾參加，所有觀眾屬高風險人群。

7月31日，湖南省張家界市宣佈新增3例本土確診病例，累計發現本土確診病例8例。

中國工程院院士鍾南山表示，雖然南京的感染人數明顯比張家界多，但他認為，南京管控方面做得非常出色，對疫情不太擔心，但對於張家界的疫情，他認為仍是未知數，因為在張家界的"魅力湘西"演出中，2000多人聚集在劇場一起看演出，在這樣的封閉環境裏，所有觀眾現時需要追蹤及檢查，亦要追蹤他們的密切接觸者、難度很大。

張家界和南京目前均已處於「封城」狀態。張家界要求加強小區管理，原則上不准外出；所有道路實行交通管制，無關車輛不得上路。南京截止8月3日已對該市900多萬人口進行第四輪核酸檢測。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 7月26日，南京市一處核酸檢測點內，醫務人員為市民進行核酸檢測取樣。

疫苗保護力如何

中國的官方數據顯示，截止8月1日，中國已經接種16.69億劑疫苗。完全接種疫苗人數未知。學界普遍認為，只有70%的人口全部接種新冠疫苗後才能達到群體免疫。

本次確診病例和無症狀感染者中有一部分人已經接種過中國的國產疫苗。中國疫苗能否應對變種病毒成為備受關注的話題。

廣東省5月出現過一輪短暫疫情，源頭正是出自印度的變種病毒Delta。本次南京祿口機場的變種病毒是否出現新的變化，有待進一步數據和研究來說明。

鍾南山公開表示，基於今年5月份廣州新冠病毒Delta變異株暴發疫情的研究，結果證明中國國產疫苗有保護作用。他說，研究初步統計顯示，疫苗對重症的保護效果為100%，對中度、輕度、無症狀的保護效果分別為76.9%、67.2%、63.2%。未來會陸續發表相關研究成果。但BBC無法查證鍾南山所稱的這些研究數據和結果出自何處，樣本量有多少。

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鍾南山亦表示，中國的科興疫苗和國藥疫苗對變異病毒殺死綜合力度有所下降，但仍有保護作用。他稱，從臨牀免疫結果來看，應對新冠病毒變異株，接種科興新冠滅活疫苗的免疫血清對德爾塔變異株的陽轉率略有下降，達到87.5%；而國藥疫苗對阿爾法株（Alpha） 、貝塔株（Beta）和德爾塔株均具有保護能力，對阿爾法株的中和能力下降6.7%，保護能力基本沒有改變；對貝塔株和德爾塔株的中和能力分別下降47%、32%。BBC同樣無法查證這些數據和研究結果的來源。

此前中國上海華山醫院感染科主任張文宏曾引述一項在智利完成的滅活疫苗上市後的觀察結果稱，智利疫苗接種的結果表明中國滅活疫苗對新冠的重症化、住院和死亡的預防具有較高的有效率。「如果以減緩傳播和降低病死率作為目標，可以承擔一定的保護，但是作為清零和根除疾病流行，可能是目前疫苗不能達到的目標。」

國際上普遍採用的輝瑞和阿斯利康疫苗對預防無症狀感染者同樣效果不明顯。